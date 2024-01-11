Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.0 комментариев
Умер актер Юрий Соломин
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни.
«Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», – сообщил источник в окружении актера, передает ТАСС.
В ноябре Соломин был госпитализирован после того, как потерял создание. В больнице Соломин находился в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. 9 января его выписали из больницы.
Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите, окончил театральное училище им. М. С. Щепкина и был принят в труппу Малого театра. В его фильмографии такие фильмы, как «И был вечер, и было утро…», «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «ТАСС уполномочен заявить…», «Сильные духом» и др.