Умер актер Юрий Соломин

Tекст: Елизавета Шишкова

«Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», – сообщил источник в окружении актера, передает ТАСС.

В ноябре Соломин был госпитализирован после того, как потерял создание. В больнице Соломин находился в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. 9 января его выписали из больницы.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите, окончил театральное училище им. М. С. Щепкина и был принят в труппу Малого театра. В его фильмографии такие фильмы, как «И был вечер, и было утро…», «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «ТАСС уполномочен заявить…», «Сильные духом» и др.