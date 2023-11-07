Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.7 комментариев
Врачи рассказали о состоянии худрука Малого театра Соломина
Врачи: Худрук Малого театра Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в больнице.
«Состояние тяжелое, сознание ясное, дыхание самостоятельное», – уточнили в медучреждении, где лежит Соломин, передает ТАСС.
Худрук театра сейчас находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.
Напомним, Соломин был госпитализирован 6 ноября после потери сознания.