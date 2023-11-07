Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
Директор Малого театра рассказала о состоянии Соломина после госпитализации
Директор Малого театра Михайлова: Народный артист СССР Юрий Соломин остается в больнице под пристальным вниманием врачей
Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный в понедельник после потери сознания, остается в больнице под пристальным вниманием медиков, сообщила директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.
По словам директора Малого театра, врачи не уточнили поставленный Соломину диагноз, «но вроде как все неплохо», потому что актера перевели в палату – «это не реанимация, но с усиленным вниманием», передает ТАСС.
Накануне Соломина госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт.
Юрию Соломину 88 лет. С 1961 года преподает в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. С 1988 года является художественным руководителем Государственного академического Малого театра. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.