Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.6 комментариев
На границе Украины и Приднестровья произошел вооруженный инцидент
На приднестровско-украинской границе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, двое граждан Приднестровья были перемещены на украинскую территорию, заявило министерство госбезопасности Приднестровья.
Инцидент произошел 7 января, в ходе него применили огнестрельное оружие, по завершении конфликта двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в ведомстве.