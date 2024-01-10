Суд вернул заявителям иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей

Подавшим иск на Ивлееву за моральный вред на 1 млрд рублей вернули заявление

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд вернул иск Иншакова А. И. и лицам, присоединившимся к иску, поскольку сведения о том, что Ивлеева проживает в Хамовниках, отсутствуют, сообщили в суде ТАСС.

При этом есть сведения о ее регистрации на территории другого субъекта России.

До этого Российское авторское общество (РАО) подало иск к владельцу клуба «Мутабор», где проходила вечеринка Ивлеевой. В иске, по данным источника, заявитель просил 300 тыс. рублей за использование музыки.