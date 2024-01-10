Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Суд вернул заявителям иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей
Подавшим иск на Ивлееву за моральный вред на 1 млрд рублей вернули заявление
Заявителям на телеведущую Анастасию Ивлееву вернули коллективный иск с требованием выплатить 1 млрд рублей за моральный ущерб, сообщили в Хамовническом суде столицы.
Суд вернул иск Иншакова А. И. и лицам, присоединившимся к иску, поскольку сведения о том, что Ивлеева проживает в Хамовниках, отсутствуют, сообщили в суде ТАСС.
При этом есть сведения о ее регистрации на территории другого субъекта России.
До этого Российское авторское общество (РАО) подало иск к владельцу клуба «Мутабор», где проходила вечеринка Ивлеевой. В иске, по данным источника, заявитель просил 300 тыс. рублей за использование музыки.