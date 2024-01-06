У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.8 комментариев
С клуба «Мутабор» решили взыскать 300 тыс. рублей за музыку
Российское авторское общество подало в суд на клуб «Мутабор», в котором проходила «голая» вечеринка Насти Ивлеевой
В Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск Российского авторского общества (РАО) к компании-владельцу ночного клуба «Мутабор», в котором проходила скандальная «голая» вечеринка, организованная блогером Настей Ивлеевой.
«Суд зарегистрировал иск общественной организации «Российское авторское общество» к ООО «Арт центр». Дата заседания по данному делу пока не назначена», – приводит ТАСС слова представителя суда.
Источник, знакомый с материалами дела, сообщил агентству, что истец намерен взыскать с ответчика порядка 300 тыс. рублей в качестве компенсации за использование музыки.
Отмечается, что по мнению РАО, «Мутабор» просрочил платежи по договору об использовании музыкальных произведений.
Ранее сообщалось, что одного из гостей «голой» вечеринки – рэпера Николая Васильева (Vacio) – могут отправить под новый административный арест.