Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.22 комментария
Центр Клинтона затроллили из-за Эпштейна
Центр Клинтона удалил пост об экс-президенте США из-за комментариев о его дружбе с Эпштейном
Президентскому центру Билла Клинтона пришлось удалить пост в соцсетях о первом электронном письме бывшего президента США, потому что пользователи отреагировали на него указанием на связь Клинтона с сутенером-миллионером Джеффри Эпштейном.
В посте сообщалось, что «7 ноября 1998 года президент Билл Клинтон напечатал и отправил свое первое электронное письмо». «Можете ли вы догадаться, кому оно было адресовано», – говорилось в сообщении. Множество пользователей ответили: «Джеффри Эпштейну». Как отметили официальные представители бывшего американского лидера Fox News, в действительности Клинтон тогда отвечал на письмо астронавта Джона Гленна, передает ТАСС.
Очередная порция рассекреченных материалов дела Эпштейна содержит упоминание о поездке в Таиланд, которую он совершил в компании Клинтона. Об этой поездке заявила подруга Эпштейна Гилейн Максвелл, которую осудили за пособничество в принуждении к проституции. Когда ее спросили о «поездке в Россию», Максвелл ответила, что такой не помнит, передает РИА «Новости».
Имя Клинтона уже не раз всплывало в материалах дела. Одна из свидетелей заявила, что, по словам Эпштейна, «Клинтон любит молодых» девушек.
Напомним, Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк начал публиковать документы по делу Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками. Правозащитница Вирджиния Джуффре сообщила, что Клинтон угрожал Vanity Fair и требовал «не писать статьи о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации о его хорошем друге» Эпштейне.