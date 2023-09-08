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    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам»

    Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

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    8 сентября 2023, 17:47

    Член СПЧ рассказал о ходе голосования в новых регионах

    «Было несколько обстрелов в Херсонской области, пришлось перемещать избирательную комиссию с линии огня», – рассказал член СПЧ, председатель Ассоциации Независимый общественный мониторинг (НОМ) Александр Брод на брифинге ситуационного центра НОМ, посвященного первому дню голосования в России.

     «В этом году мы ведем также онлайн-мониторинг голосования в новых регионах России. По информации на первый день там все проходит четко, в рамках закона», – заявил Брод. По его словам, было несколько обстрелов в Херсонской области, пришлось перемещать избирательную комиссию с линии огня.

    «О таком западная и украинская пресса не пишет, предпочитая наводнять информационное пространство сообщениями о том, что голосование идет якобы «под дулами автоматов». Наши эксперты и наблюдатели сообщают, что в новых регионах голосование идет в рабочем порядке, голосуют и бойцы», – сказал член СПЧ.

    В целом в первый день выборов на карту ассоциации «Независимый общественный мониторинг» пришло более 4,5 тыс. сообщений от наблюдателей со всей России, семь из них эксперты квалифицировали как фейки, остальные носили информационный характер. 

    В ходе видеоконференции представители регионов рассказали о ходе выборов. Так, в Красноярске выборы проходят спокойно, однако есть сигналы о возможных провокациях. Об этом рассказал ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов, находящийся в региональном общественном штабе. По его словам, всю информацию проверяют мобильные группы, а также эксперты общественного штаба и ЦОН.  Точенов отметил хорошую явку избирателей, которые приходили проголосовать прямо в первые минуты открытия избирательных участков в 8:00. Упомянул эксперт и об интересных случаях на выборах – на одном из УИК свой выбор сделала невеста.

    Председатель Общественной палаты Сахалинской области, член СПЧ Владимир Иконников рассказал онлайн из штаба на Сахалине, что досрочное голосование в регионе завершилось без серьёзных нарушений. Первый день двухдневного голосования в регионе начнется завтра. По словам Иконникова, избирательные участки находятся в хорошем состоянии, за ходом голосования будут вести контроль эксперты общественного штаба и наблюдатели, обученные по программе ОП РФ и НОМ.

    И.о. председателя Общественной палаты Республики Саха (Якутия), член СПЧ Станислав Иванов онлайн из Якутии рассказал о присутствии наблюдателей на всех участках, даже на самых отдаленных. «Они присылают нам фото и видео-материалы о ходе голосования, а также ведут контроль за соблюдением закона при проведении надомного голосования», – отметил он. Иванов, также добавил, что в предыдущие дни выборов наблюдатели выезжали даже в самые отдаленные арктические районы.

    Исполнительный директор НОМ, председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова, в свою очередь, обратила внимание на то, что в первый день голосования ожидаемо усилился поток хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования (за первые два часа их насчитали более 5 тысяч). Подверглись атакам также интернет-ресурсы НОМ, на которые поступают данные от наблюдателей.

    «Прямо сейчас на наш портал ведется хакерская атака. Наши технические специалисты уже проводят восстановительные работы, по итогам изучения каждой атаки дадут полноценные заключения», – заявила она.

    6 сентября 2023, 18:59
    При обстреле Волновахи в ДНР пострадали члены избирательной комиссии

    Глава избиркома ДНР Высоцкий: При обстреле Волновахи пострадали члены избирательной комиссии

    При обстреле Волновахи в ДНР пострадали члены избирательной комиссии
    @ Сергей Батурин/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    При обстреле Волновахи пострадали члены избирательной комиссии, сообщил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

    Глава избирательной комиссии ДНР сообщил, что при артиллерийском обстреле города Волноваха пострадали члены участковых комиссий. «Слава Богу все обошлось», – сказал Высоцкий, уточнив, ранения оказались нетяжелые, многие пострадавшие были осмотрены в учреждении здравоохранения и отпущены домой. Он пообещал следить за состоянием здоровья коллег и выразил надежду, что этот инцидент был единичный и дальше все продолжится в штатном режиме, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские военные нанесли удар с применением американской РСЗО HIMARS, прямые попадания от которой пришлись в местный ДК и здание банка, администрация Волновахского района сообщила, что при обстреле пострадали шесть человек.

    Напомним, 10 сентября объявлен Единым днем голосования в 2023 году. Впервые в нем примут участие ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области. Общественные штабы подтвердили готовность вести независимый контроль за выборами.

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    8 сентября 2023, 00:47
    Выборы стартуют в пятницу в 85 регионах России

    В 85 регионах России стартуют выборы, которые завершатся в Единый день голосования 10 сентября

    Выборы стартуют в пятницу в 85 регионах России
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В 85 регионах России в пятницу, 8 сентября, начинаются свыше 4,5 тыс. избирательных кампаний, которые завершатся в Единый день голосования 10 сентября.

    В результате выборов будет замещено более 34 тыс. мандатов. Впервые выборы назначены в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В 21 регионе России пройдут выборы высших должностных лиц, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам и в 20 субъектах – выборы депутатов законодательных органов власти, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК России.

    Регионам предоставили возможность самостоятельно решать, сколько продлится голосование: один, два или тря дня. Так, в 19 регионах выборы высших должностных лиц пройдут в течение трех дней, в Омской области – двух дней, Тюменской области – одного дня. Выборы главы и депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров субъектов России в 13 регионах будут длиться три дни, в Хабаровской крае и Свердловской области – два дня, в Республике Ингушетия и Тюменской области – один день.

    Дополнительные выборы депутатов в Госдуму по четырем одномандатным округам в этом году пройдут в течение трех дней – с 8 по 10 сентября, кроме Республик Башкортостан и Бурятия, где голосование будет однодневным 10 сентября. Довыборы пройдут по округам №19 (Республика Крым), №56 (Дивногорский, Красноярский край), №16 (Карачаево-Черкесская Республика) и №114 (Липецкая область).

    Жители столицы будут выбирать мэра Москвы, а жители новой Москвы проголосуют еще и за муниципальных депутатов в 13 муниципальных образованиях. Отдать свой голос можно будет на почти 2,2 тыс. избирательных участках, а также онлайн. Голоса будут принимать три дня – с 8.00 8 сентября до 20.00 10 сентября.

    Кроме того, в этом году впервые можно будет проголосовать через терминалы электронного голосования, которые разместят на участках, они также будут использованы для надомного голосования. В этом году для участия в онлайн-голосовании достаточно полной учетной записи на портале мэра и правительства Москвы – mos.ru. Москвичи, которые выберут формат онлайн-голосования, смогут принять участие в акции «Миллион призов», благодаря которой смогут выиграть 1 тыс., 3 тыс. или 5 тыс. призовых баллов.

    На выборах за пост мэра Москвы поборются пять кандидатов, среди них – действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии «Справедливая России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев.

    При этом в новой Москве на 162 муниципальных мандата приходится 536 кандидатов, среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

    Выборы губернатора Московской области продлятся три дня – с 8 по 10 сентября. На пост главы региона будут претендовать кандидаты от четырех политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Среди них первым зарегистрированным кандидатом в Мособлизбиркоме 4 июля стал действующий губернатор Андрей Воробьев, выдвинутый от партии «Единая Россия», затем – 7 июля – были зарегистрированы кандидат Кирилл Жигарев, выдвинутый от московского областного отделения политической партии ЛДПР, кандидат от политической партии КПРФ Александр Наумов, а также Анатолий Никитин, выдвинутый от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

    В ДНР и ЛНР пройдут выборы в Народный совет, а также выборы депутатов органов местного самоуправления городов и районов. В Херсонской области пройдут выборы депутатов областной думы. В Запорожской области – выборы депутатов законодательного собрания. После окончания выборного процесса парламенты новых регионов России голосованием выберут губернаторов субъектов.

    В этом году прямые выборы глав 19 регионов пройдут в Якутии, Хакасии, Алтайском, Красноярском, Приморском краях, Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Смоленской, Тюменской областях и Чукотском автономном округе.

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    5 сентября 2023, 19:27
    Общественные штабы подтвердили готовность вести независимый контроль за выборами

    Общественные штабы готовы проводить круглосуточный мониторинг выборов в дни голосования, держать связь с наблюдателями и давать правовую оценку всем проблемным сигналам. Об этом рассказали участники общероссийского совещания по готовности к общественному контролю за голосованием в ЕДГ-2023, которое прошло на площадке Общественной палаты РФ.

    Перед выборами резко увеличилось количество информационных атак из-за рубежа, отметил руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием, сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

    Он подчеркнул, что для защиты от провокаций все общественные наблюдатели должны быть обеспечены кодексом этики и «золотым стандартом» наблюдения, который был модернизирован в этом году, говорится на сайте ОП России.

    Между тем инфраструктура общественного наблюдения полностью готова к предстоящим выборам, указала исполнительный директор НОМ, председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова.

    «За три последних месяца было организовано 1309 обучающих семинаров в 49 регионах страны по программе ОП РФ и НОМ. Те, кто приходил на наши курсы, неоднократно были наблюдателями на выборах. И мы надеемся, что они, несмотря на информационное давление, проявят свои главные качества – объективность, компетентность, неангажированность», – подчеркнула она.

    О готовности к независимому наблюдению рассказали представители новых регионов России. Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Запорожской области Антон Бибаров-Государев отметил, что наблюдатели, прошедшие обучение, проявили к семинарам большой интерес.

    «В целом члены общественного штаба не фиксируют таких условий, которые мешали бы волеизъявлению жителей региона, общественному наблюдению. Силовые структуры со своей задачей справляются: безопасность обеспечивается на территории всего региона», – добавил он.

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    6 сентября 2023, 20:23
    Эксперт рассказал, как обеспечат прозрачность электронного голосования

    Председатель ТИК ДЭГ Артамонов: Обеспечивать прозрачность электронного голосования на выборах будут более 200 наблюдателей

    Tекст: Антон Никитин

    Обеспечивать прозрачность электронного голосования в дни выборов будут более 200 наблюдателей, заявил председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Олег Артамонов в ходе четвертой онлайн-лекции «Школы наблюдателей ДЭГ».

    Председатель ТИК ДЭГ заверил, что территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования сделает все возможное, чтобы наблюдение за выборами проходило публично, гласно и прозрачно. Артамонов сообщил, что уже в четверг, 7 сентября, с 9.00 ТИК ДЭГ начинает свою полноценную работу. По его словам, все дни проведения голосования для наблюдателей будет доступна видеотрансляция происходящего в помещении ТИК ДЭГ – с 11.00 начинается трансляция и основное заседание, а в 13.30 начинается процедура разделения ключей шифрования, сообщается на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

    Относительно итогов общероссийского тестирования федеральной платформы ДЭГ Артамонов отметил, что в тренировке приняли участие чуть менее 10% избирателей – это «достаточно хороший показатель участия». IT-эксперт назвал тренировку успешной с точки зрения отсутствия значимых сбоев системы. «Была ситуация с Камчаткой, которую мы уже разбирали и убедились, что подобные случаи система отрабатывает штатно», – добавил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ.

    Меньшую же известность получила ситуация с ошибкой изображения на портале ДЭГ. «В веб-панели, которая отображает ход голосования, в нескольких избирательных округах процент явки на выборах превысил 100%. Наблюдатели проверили транзакции в блокчейне и сделали вывод, что это сбой публичного отображения информации. «Сегодня разработчики это подтвердили и сообщили, что ошибка устранена и на основных выборах она не повторится», – объяснил Артамонов.

    Осуществлять контроль за дистанционным электронным голосования в этом году будут более 200 наблюдателей. Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) дистанционного электронного голосования (ДЭГ) заверил, что сформирован серьезный представительный состав контрольной группы, в состав которой вошли программисты, разработчики, а также представители академической среды – доценты и заведующие профильных кафедр.

    Ранее общественные штабы подтвердили готовность проводить круглосуточный мониторинг выборов в дни голосования, держать связь с наблюдателями и давать правовую оценку всем проблемным сигналам.

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    7 сентября 2023, 21:41
    В Общественной палате разоблачили главные фейки о выборах в новых регионах

    В Общественной палате рассказали о распространении с Украины недостоверных сообщений о выборах в новых регионах России

    Tекст: Антон Никитин

    В новых регионах России усиливается волна недостоверных сообщений о выборах, главными распространяемыми с Украины фейками стали голосование «под дулом автомата» и «регистрация на выборы» через якобы привязанный к Госуслугам специальный чат-бот, рассказали эксперты в Общественной палате (ОП) РФ.

    В материале, опубликованном на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), сопредседатель Координационного совета при ОП России по интеграции новых субъектов РФ Александр Малькевич рассказал, что в инфополе сегодня можно выделить следующие ключевые фейки. Первый заключается в том, что жители новых регионов якобы голосуют под «дулами автоматов». Малькевич отметил, что на многочисленных видео у местных жителей счастливые люли, а «люди с автоматами» – это правоохранители, которые обеспечивают безопасность. Вторая провокация, заключается в том, что через специальный чат-бот, якобы привязанный к Госуслугам, собираются личные данные местных жителей под видом «проверки регистрации на участие в выборах». Эксперт обратил внимание, что для участия в выборах никаких специальной регистрации не требуется.

    В целом, по словам Малькевича, именно Херсонская область сейчас является главной «фейковой мишенью», так как «энтузиазм, который есть у людей под обстрелами, особенно в Каховском районе, это бесит наших врагов» и «они пытаются включать весь арсенал угроз». В дни выборов Малькевич продолжит рассказывать о ходе голосования и общественном наблюдении в новых регионах, выходя на связь с Ситуационным центром ОП России, который в четверг начал свою работу.

    Как рассказал руководитель Рабочей группы ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, все три дня голосования в круглосуточном режиме волонтеры Ситцентра будут находиться на связи с общественными наблюдателями, вести опрос на предмет соблюдения «Золотого стандарта». В свою очередь, наблюдатели смогут сами отправить информацию о ходе голосования через портал.

    Он также рассказал и о том, что на выборах по приглашению российской стороны будут присутствовать 55 международных экспертов из 28 стран. По словам Григорьева, они представляют парламенты, органы исполнительной власти, политические партии, общественные организации, сообщества ученых и журналистов.

    В свою очередь исполнительный директор НОМ, председатель Комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова подчеркнула, что сегодня общественное наблюдение присутствует на всех стадиях процесса, при проведении всех форм голосования на всей территории Российской Федерации.

    Ранее в четверг, с открытием первых избирательных участков на Дальнем Востоке, экспертный центр НОМ и СПЧ начали трехдневный мониторинг выборов.

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    7 сентября 2023, 20:19
    «Единая Россия» открыла ситуационные центры по наблюдению за выборами

    «Единая Россия» открыла федеральный и региональные ситуационные центры по наблюдению за выборами

    Федеральный и региональные ситуационные центры «Единой России» по наблюдению за выборами заработали в 86 регионах, где голосование пройдет с 8 по 10 сентября.

    Специалисты «Единой России» ежедневно будут анализировать сообщения от наблюдателей с избирательных участков, проверять информацию о нарушениях, обрабатывать поступающие жалобы, отметил замсекретаря Генсовета ЕР Сергей Перминов на ВКС с региональными отделениями партии.

    «Для нас чрезвычайно важно получить легитимный результат, который будет признан в обществе. Наша цифровая экосистема позволяет каждому наблюдателю в каждой участковой избирательной комиссии сообщать информацию напрямую в ситуационные центры. Поэтому мы будем оперативно получать данные об открытии и закрытии участков, отрабатывать жалобы, мониторить информационное поле, чтобы понимать, что происходит в стране», – приводятся его слова на сайте ЕР.

    Перминов напомнил, что в большинстве регионов голосование проходит в течение трех дней. В Тюменской области, Республиках Ингушетия, Бурятия, Башкортостан –однодневное голосование. В Омской области и в Хабаровске оно будет проходить два дня.

    «В Карачаево-Черкесии, Республике Крым, Красноярском крае, Липецкой области, где проходят довыборы в Госдуму, данные указывают на сильные электоральные позиции наших кандидатов. Наша задача – сохранить позиции, сделать процедуру выборов максимально открытой. На прямых выборах высших должностных лиц наша задача – сделать так, чтобы победа наших кандидатов была признана всеми», – сказал Сергей Перминов.

    По его словам, на выборах заксобраний «Единая Россия» ставит своей целью сформировать фракции политического большинства. «Это политическая задача номер один, которая будет определять развитие регионов, где проходят выборы, в следующие пять лет», – сказал замсекретаря Генсовета партии.

    Также он отметил, что политическая ответственность и задача «Единой России» – победить. «И эта победа должна носить легитимный характер», – заключил Перминов. Напомним, 10 августа «Единая Россия» подписала соглашение «За честные выборы» с 15 политическими партиями и Общественной палатой РФ.

    На выборах-2023 будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней – 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 26 регионах состоятся выборы высших должностных лиц, в Хабаровске – мэра города. В Крыму выберут депутата Госдумы по одномандатному округу №19, в Липецкой области – по одномандатному округу №144, в Карачаево-Черкесской Республике – по одномандатному округу №16, в Красноярском крае – по Дивногорскому одномандатному избирательному округу №56.

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    7 сентября 2023, 18:54
    В Москве заработал ситуационный центр Общественной палаты по наблюдению за выборами

    Ситуационный центр общественного наблюдения за выборами, а также горячая линия по защите избирательных прав россиян заработали в Москве, сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

    «Сегодня мы традиционно открываем наш ситуационный центр. Он будет работать с 8 по 11 сентября – в течение всех трех дней голосования – круглосуточно», – сказал Григорьев, напомнив, что центр по общественному наблюдению работает во время выборов с 2018 года, передает ТАСС.

    По его словам, на протяжении всех дней голосования волонтеры центра будут обеспечивать оперативную обработку сообщений, поступающих от общественных наблюдателей на местах через горячую линию и сайт. Аналогичные ситуационные центры общественного наблюдения находятся и в субъектах РФ. «Здесь наш ситуационный центр осуществляет в том числе мониторинг сети Интернет и СМИ, выявляем, смотрим, сравниваем. Есть уникальная возможность отсюда выйти на наших наблюдателей на избирательном участке и конкретно выяснить, что и когда происходило или происходит», – сказал Григорьев.

    Он отметил, что на портале мониторинга ОП каждый наблюдатель имеет личный кабинет, в котором может рассказать о ситуации на участке, аппарат палаты анализирует постоянно поступающие данные. Избиратели же, продолжил Григорьев, могут получить доступ к информации о своем избирательном участке или оставить сообщение о нарушении.

    По словам Григорьева, новшеством этого года стала система центров общественного наблюдения, которые работают вместе с общественными палатами. «Все участники избирательного процесса – кандидаты, партии, наблюдатели – имеют возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом голосования в любой точке страны на площадках центров общественного наблюдения», – указал сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием. В ситуационном центре ОП РФ установлена видеостена, на которую будут выводиться ситуации на различных участках.

    Как уточнил Григорьев, также 7 сентября начинает работу горячая линия по защите избирательных прав граждан. «Звонить на нее можно будет ежедневно с 09.00 до 21.00 мск, можно будет подать любую информацию о нарушениях, любых ситуациях, вызывающих вопросы. Также все это можно отправлять на сайт палаты», – сказал он.

    Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах – выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

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    7 сентября 2023, 17:10
    В ЦИК сообщили о разделении ключей расшифровки электронного голосования

    В ТИК ДЭГ прошла церемония разделения ключей расшифровки электронного голосования

    В Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) разделили ключи расшифрования ДЭГ для пяти часовых поясов, сообщили в ЦИК России.

    Каждый ключ делится на семь частей, пять из которых получили представители политических партий составе ТИК ДЭГ, один ключ остался в ведении ТИК ДЭГ, один передан ЦИК России.

    «Мои коллеги доверили именно мне получить одну из частей ключа, обещаю, что я очень добросовестно к этому отнесусь. Напомню, что без каждой части ключа невозможно расшифровать результаты ДЭГ», – сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

    Ключи будут храниться в опломбированных запертых прозрачных боксах под круглосуточным видеонаблюдением с трансляцией изображения в сеть. В воскресенье, после завершения голосования, ключи будут собраны, после чего ТИК ДЭГ приступит к определению результатов дистанционного электронного голосования, говорится в Telegram-канале ЦИК.

    «В этом году мы будем предоставлять итоги дистанционного электронного голосования по каждому часовому поясу в течение двух часов после завершения голосования», – добавил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов,

    Это уникальная практика в истории ДЭГ – в прошлом году расшифровка результатов проходила только после завершения голосования на всей территории страны.

    Прием заявлений на участие в ДЭГ завершен, в нем изъявили желание принять участие 1 216 026 человек.

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    7 сентября 2023, 11:59
    Экспертный центр НОМ и СПЧ начали мониторинг выборов

    Экспертный центр НОМ и СПЧ начали трехдневный мониторинг выборов с открытием первых участков

    Tекст: Александра Юдина

    В четверг, с открытием первых избирательных участков на Дальнем Востоке, начинают работу экспертный ситуационный центр Ассоциации НОМ и Мониторинговой рабочей группы президентского Cовета по правам человека.

    Так, в течение трех дней голосования – 8, 9 и 10 сентября – студенты-юристы будут принимать данные от наблюдателей, поступающие на «Карту сообщений» НОМ, а эксперты будут давать правовую оценку всем сигналам о возможных проблемах.

    Экспертный ситуационный центр НОМ и МРГ СПЧ создается каждый ЕДГ. На связь с центром выходят наблюдатели и региональные эксперты НОМ, которых консультирую электоральные юристы, разбирающие ситуации с участков. Центр собирает и анализирует информацию от членов СПЧ, которые с мониторинговыми миссиями посещают регионы.

    В этом году на связь с Экспертным центром выйдут представители МРГ СПЧ, которые направились с наблюдательскими миссиями в 12 регионов.

    В частности, ответственный секретарь СПЧ, глава МРГ СПЧ Александр Точенов будет мониторить выборы в Красноярском крае, председатель Общественной палаты Сахалинской области, член СПЧ Владимир Иконников будет наблюдать за выборной ситуацию на острове Сахалин, профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член СПЧ Леонид Поляков будет заниматься наблюдением за федеральным ДЭГ, который проводится в 24 регионах.

    Отмечается, что в этот раз на площадке МГЮА волонтеры из числа студентов юридического факультета МГЮА в специально организованном колл-центре будут принимать звонки с участков и проверять сообщения, поступающие на карту НОМ.

    Также в режиме реального времени ресурс будет отражать только проверенную информацию о том, как проходит голосование во всех регионах России. Отправить сообщение на карту сможет любой желающий.

    Юридическую поддержку экспертному центру окажет Ассоциация юристов России. Поступающие в центр сигналы о возможных проблемах будут проверяться волонтерами, а правовую оценку дадут юристы АЮР.

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    8 сентября 2023, 08:10
    В Центральной части России открылись участки для голосования

    В Центральной части России и Москве в единый день голосования открылись участки для голосования

    Tекст: Александра Юдина

    Единый день голосования в большинстве регионов пройдет в течение трех дней – с 8 по 10 сентября, запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте России и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.

    Так, в Москве в этом году выбирают мэра столицы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), передает РИА «Новости».

    В городе будут работать почти 2,2 тыс. избирательных участков. При этом в этом году впервые можно будет проголосовать через терминалы электронного голосования, которые разместят на участках.

    Также трехдневным станет голосование для выбора губернатора Московской области, будет открыто порядка 4 тыс. избирательных участков. Жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования.

    Кроме того, избирательные участки открылись в Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях, где в этом году также проходят выборы губернаторов.

    Избирательные участки открылись также в регионах, где проходят выборы в законодательные органы власти – в ДНР (выборы в Народный совет), ЛНР (выборы в Народный совет), Херсонская область (выборы в областную думу) и Запорожская область (выборы в законодательное собрание).

    Избирательные участки включили в работут на выборах в народный хурал Калмыкии, на выборах в Архангельское областное собрание депутатов, в законодательное собрание Владимирской области, в Ивановскую областную думу, законодательное собрание Ростовской области, Ярославскую областную думу, собрание депутатов Ненецкого автономного округа.

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    8 сентября 2023, 10:49
    На выборах в Москве за первые 30 минут онлайн проголосовали 13 тыс. человек

    Tекст: Алина Власенко

    На выборах мэра Москвы на первые 30 минут дистанционного электронного голосования было отдано более 13 тыс. голосов, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием.

    Из данных сайта на 08.32 утра следует, что было выдано 13 тыс. 603 бюллетеней, получено бюллетеней 13 тыс. 500 бюллетеней. Всего за первые 30 минут дистанционного электронного голосования на выборах мэра Москвы отдано 13 тыс. голосов, передает РИА «Новости».

    Как сообщил в Telegram председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, в прошлом году на прошлом дистанционном электронном голосовании в Москве за первые 30 минут проголосовало 71 тыс. 800 избирателей.

    Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте России и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов.

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    8 сентября 2023, 18:03
    Иностранные наблюдатели поделились впечатлениями о выборах в Херсонской области

    На выборы в Херсонской области пришло много людей, по ним видно, что они счастливы, такими впечатлениями поделились наблюдатели из разных стран во время первого дня голосования.

    «Очень много людей пришли отдать свой голос на выборах. Это показывает, что люди хотят демократии, что люди счастливы после референдумов по присоединению к Российской Федерации», – сказала международный эксперт из Индии, президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

    Наблюдатель из Нидерландов Сонья ван ден Енде отметила, что показала бы всем европейским медиа, как люди счастливы, передает Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области». «Это не подставные выборы, а самые настоящие. У Европы нет адекватного понимания, что здесь происходит. Это отличная возможность показать ЕС, как реально обстоят дела», – сказала она.

    Энрике Домингес из Бразилии рассказал, что решил приехать в Херсонскую область потому, что в мире ходит множество лживых новостей про новые регионы России, и он хотел своими глазами увидеть происходящее там. «Что удивляет больше всего – количество людей, которые приходят голосовать сюда. Как я понимаю, мы в небольшом городке, но я вижу, как огромное количество людей приходит отдать свой голос. Очень много людей хотят принять участие, и я думаю, что процесс голосования легитимный и правовой», – поделился он.

    Эксперт из Африки Дарио Абдула Камал отметил, что выборы проходят нормально, без нарушений: «Каждый занимается своим делом, комиссия тоже работает нормально. Все организовано хорошо». Наблюдатель также добавил, что не стоит обращать внимания на санкции, которыми пригрозили США.

    Напомним, в 85 регионах России в пятницу, 8 сентября, начинаются свыше 4,5 тыс. избирательных кампаний, которые завершатся в Единый день голосования 10 сентября.

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    8 сентября 2023, 14:12
    Памфилова: На систему ДЭГ было совершено 5 тыс. 24 DDoS-атаки

    Tекст: Алина Власенко

    На сервисы дистанционного электронного голосования в пятницу, 8 сентября, с 8.00 до 12.00 мск совершено более 5 тыс. DDoS-атак, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    Она уточнила, что к полудню было заблокировано 5 024 DDoS-атаки на ресурсы ДЭГ. «151 атака – на один из ресурсов, 4 583 атаки – на другой ресурс, 290 атак – на edg.gov.ru», – сообщила глава ЦИК, передает ТАСС.

    По ее словам, наблюдается низкий уровень атак на периметр ДЭГ. Наиболее часто фиксируемые запросы поступают не из России.

    Памфилова также добавила, что такое количество атак помогает ЦИК не усыплять бдительность.

    Ранее сообщалось, что причиной задержки СМС-сообщений участникам дистанционного электронного голосования на выборах в Москве стала DDoS-атака на сервера компании, которая занимается доставкой сообщений.

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    8 сентября 2023, 11:53
    Главы Якутии, Кузбасса, Приморского и Красноярского края проголосовали на выборах

    Tекст: Алина Власенко

    Главы ряда регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов проголосовали на выборах утром в пятницу, 8 сентября.

    Так, глава Якутии Айсен Николаев проголосовал на своем избирательном участке №779. «Я сделал свой выбор в пользу кандидатов и партии, способных объединять вокруг себя людей, быть близким к народу, работать во благо улучшения качества их жизни. … Уверен, что главным результатом начавшегося сегодня голосования станет более сильная, более сплочённая и крепкая Якутия», – написал Николаев в Telegram.

    Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев также проголосовал в первый день выборов на избирательном участке №331 в Кемерове. «Рад, что на участке сегодня так много голосующих. Последние несколько лет показали, что кузбассовцы – по-настоящему неравнодушные люди, патриоты своей страны и региона. Мы вместе выбираем будущее КуZбасса!», –  отметил Цивилев, слова которого приводятся в его Telegram.

    Официальный канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко также с утра проголосовал на выборах. «Сегодня насыщенный рабочий день, поэтому проголосовал с утра. После обеда опять выезжаем в пострадавшие от наводнения  районы», – сообщил он в Telegram.

    Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков также отдал свой голос. «Впереди насыщенный рабочий день, поэтому проголосовал с утра. На участке пришлось даже постоять в очереди. Рад, что красноярцам небезразлична судьба нашего края», – рассказал он в Telegram.

    В 85 регионах России в пятницу, 8 сентября, стартовали свыше 4,5 тыс. избирательных кампаний, которые завершатся в Единый день голосования 10 сентября.

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    8 сентября 2023, 17:18
    К мониторингу выборов в ситуационном центре НОМ приступили студенты МГЮА

    Студенты Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) приступили к мониторингу выборов в ситуационном центре Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), который работает на базе вуза шестой год.

    «Последние шесть лет на площадке МГЮА Ассоциация НОМ, Ассоциация юристов России, Корпус за чистые выборы открывают Центр общественного наблюдения, который ведёт мониторинг избирательного процесса, выходит на связь с общественными штабами в регионах. Штабы со своей стороны получают большой поток информации от наблюдателей», – сказал глава НОМ Александр Брод.

    Как подчеркнул глава НОМ, в результате работы ситуационного центра создается многоуровневая, многоплановая картина хода голосования, где можно проанализировать явку, уровень готовности избирательных комиссий, настроение граждан, фейки, деструктивную информацию и, конечно, соблюдение законодательства всеми участниками процесса, передает РАПСИ.

    Со своей стороны ректор МГЮА Виктор Блажеев сообщил, что в ситуационном центре работают 80 студентов. «Сейчас здесь находятся 22 студента, дальше идут смены, они меняют друга, отдыхают», – рассказал он.

    Ректор отметил, что в центре работают специально обученные ребята, которые прошли подготовку по избирательному праву. «Работать они будут три дня», – добавил он.

    Единый день голосования в большинстве регионов пройдет в течение трех дней – с 8 по 10 сентября, запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте России и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.

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