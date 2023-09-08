Член СПЧ рассказал о ходе голосования в новых регионах

«В этом году мы ведем также онлайн-мониторинг голосования в новых регионах России. По информации на первый день там все проходит четко, в рамках закона», – заявил Брод. По его словам, было несколько обстрелов в Херсонской области, пришлось перемещать избирательную комиссию с линии огня.

«О таком западная и украинская пресса не пишет, предпочитая наводнять информационное пространство сообщениями о том, что голосование идет якобы «под дулами автоматов». Наши эксперты и наблюдатели сообщают, что в новых регионах голосование идет в рабочем порядке, голосуют и бойцы», – сказал член СПЧ.



В целом в первый день выборов на карту ассоциации «Независимый общественный мониторинг» пришло более 4,5 тыс. сообщений от наблюдателей со всей России, семь из них эксперты квалифицировали как фейки, остальные носили информационный характер.



В ходе видеоконференции представители регионов рассказали о ходе выборов. Так, в Красноярске выборы проходят спокойно, однако есть сигналы о возможных провокациях. Об этом рассказал ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов, находящийся в региональном общественном штабе. По его словам, всю информацию проверяют мобильные группы, а также эксперты общественного штаба и ЦОН. Точенов отметил хорошую явку избирателей, которые приходили проголосовать прямо в первые минуты открытия избирательных участков в 8:00. Упомянул эксперт и об интересных случаях на выборах – на одном из УИК свой выбор сделала невеста.

Председатель Общественной палаты Сахалинской области, член СПЧ Владимир Иконников рассказал онлайн из штаба на Сахалине, что досрочное голосование в регионе завершилось без серьёзных нарушений. Первый день двухдневного голосования в регионе начнется завтра. По словам Иконникова, избирательные участки находятся в хорошем состоянии, за ходом голосования будут вести контроль эксперты общественного штаба и наблюдатели, обученные по программе ОП РФ и НОМ.



И.о. председателя Общественной палаты Республики Саха (Якутия), член СПЧ Станислав Иванов онлайн из Якутии рассказал о присутствии наблюдателей на всех участках, даже на самых отдаленных. «Они присылают нам фото и видео-материалы о ходе голосования, а также ведут контроль за соблюдением закона при проведении надомного голосования», – отметил он. Иванов, также добавил, что в предыдущие дни выборов наблюдатели выезжали даже в самые отдаленные арктические районы.



Исполнительный директор НОМ, председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова, в свою очередь, обратила внимание на то, что в первый день голосования ожидаемо усилился поток хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования (за первые два часа их насчитали более 5 тысяч). Подверглись атакам также интернет-ресурсы НОМ, на которые поступают данные от наблюдателей.

«Прямо сейчас на наш портал ведется хакерская атака. Наши технические специалисты уже проводят восстановительные работы, по итогам изучения каждой атаки дадут полноценные заключения», – заявила она.