В Москве заработал ситуационный центр Общественной палаты по наблюдению за выборами

«Сегодня мы традиционно открываем наш ситуационный центр. Он будет работать с 8 по 11 сентября – в течение всех трех дней голосования – круглосуточно», – сказал Григорьев, напомнив, что центр по общественному наблюдению работает во время выборов с 2018 года, передает ТАСС.

По его словам, на протяжении всех дней голосования волонтеры центра будут обеспечивать оперативную обработку сообщений, поступающих от общественных наблюдателей на местах через горячую линию и сайт. Аналогичные ситуационные центры общественного наблюдения находятся и в субъектах РФ. «Здесь наш ситуационный центр осуществляет в том числе мониторинг сети Интернет и СМИ, выявляем, смотрим, сравниваем. Есть уникальная возможность отсюда выйти на наших наблюдателей на избирательном участке и конкретно выяснить, что и когда происходило или происходит», – сказал Григорьев.

Он отметил, что на портале мониторинга ОП каждый наблюдатель имеет личный кабинет, в котором может рассказать о ситуации на участке, аппарат палаты анализирует постоянно поступающие данные. Избиратели же, продолжил Григорьев, могут получить доступ к информации о своем избирательном участке или оставить сообщение о нарушении.

По словам Григорьева, новшеством этого года стала система центров общественного наблюдения, которые работают вместе с общественными палатами. «Все участники избирательного процесса – кандидаты, партии, наблюдатели – имеют возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом голосования в любой точке страны на площадках центров общественного наблюдения», – указал сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием. В ситуационном центре ОП РФ установлена видеостена, на которую будут выводиться ситуации на различных участках.

Как уточнил Григорьев, также 7 сентября начинает работу горячая линия по защите избирательных прав граждан. «Звонить на нее можно будет ежедневно с 09.00 до 21.00 мск, можно будет подать любую информацию о нарушениях, любых ситуациях, вызывающих вопросы. Также все это можно отправлять на сайт палаты», – сказал он.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах – выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.