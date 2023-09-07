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    История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Что делать с «Ельцин-центром»

    Деконструкцию ельцинского образа, созданного либералами, надо начинать с фразы «Берегите Россию!». Сегодня у нас есть все основания полагать, что Ельцин поддержал бы решение о начале СВО.

    59 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Игра в одни ворота в пользу российской армии

    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

    34 комментария
    7 сентября 2023, 18:54

    В Москве заработал ситуационный центр Общественной палаты по наблюдению за выборами

    Ситуационный центр общественного наблюдения за выборами, а также горячая линия по защите избирательных прав россиян заработали в Москве, сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

    «Сегодня мы традиционно открываем наш ситуационный центр. Он будет работать с 8 по 11 сентября – в течение всех трех дней голосования – круглосуточно», – сказал Григорьев, напомнив, что центр по общественному наблюдению работает во время выборов с 2018 года, передает ТАСС.

    По его словам, на протяжении всех дней голосования волонтеры центра будут обеспечивать оперативную обработку сообщений, поступающих от общественных наблюдателей на местах через горячую линию и сайт. Аналогичные ситуационные центры общественного наблюдения находятся и в субъектах РФ. «Здесь наш ситуационный центр осуществляет в том числе мониторинг сети Интернет и СМИ, выявляем, смотрим, сравниваем. Есть уникальная возможность отсюда выйти на наших наблюдателей на избирательном участке и конкретно выяснить, что и когда происходило или происходит», – сказал Григорьев.

    Он отметил, что на портале мониторинга ОП каждый наблюдатель имеет личный кабинет, в котором может рассказать о ситуации на участке, аппарат палаты анализирует постоянно поступающие данные. Избиратели же, продолжил Григорьев, могут получить доступ к информации о своем избирательном участке или оставить сообщение о нарушении.

    По словам Григорьева, новшеством этого года стала система центров общественного наблюдения, которые работают вместе с общественными палатами. «Все участники избирательного процесса – кандидаты, партии, наблюдатели – имеют возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом голосования в любой точке страны на площадках центров общественного наблюдения», – указал сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием. В ситуационном центре ОП РФ установлена видеостена, на которую будут выводиться ситуации на различных участках.

    Как уточнил Григорьев, также 7 сентября начинает работу горячая линия по защите избирательных прав граждан. «Звонить на нее можно будет ежедневно с 09.00 до 21.00 мск, можно будет подать любую информацию о нарушениях, любых ситуациях, вызывающих вопросы. Также все это можно отправлять на сайт палаты», – сказал он.

    Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах – выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

    7 сентября 2023, 10:45
    Захарова ответила на слова Симоняна о «какой-то секретарше»

    Захарова в ответ на слова спикера парламента Армении Симоняна выразила поддержку всем секретарям планеты

    Захарова ответила на слова Симоняна о «какой-то секретарше»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС,Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова спикера парламента Армении Алена Симоняна, назвавшего дипломата «какой-то секретаршей», выразила поддержку всем секретарям планеты.

    «Сложно поспорить, что с уровнем явные проблемы», – написала Захарова в Telegram.

    Он также выразила слова поддержки всем «секретаршам» планеты. «Подруги! Ваша работа, работа не «секретарши», а «секретаря» – залог успеха даже самого высокопоставленного начальника. Без вашего ежедневного кропотливого труда, включающего  составление графиков, организацию встреч, работу с документами, прием звонков  и миллион разных забот, все пойдет прахом», – написала Захарова.

    Она призвала не обижаться на слова Симоняна, предположив, что он «ляпнул не подумав». Кроме того, Захарова подчеркнула, что не стоит распространять свое отношение к сказанному спикером парламента Армении на армянский народ. «Армянский народ мудрый, многострадальный и любящий», – добавила представитель МИД.

    Ранее официальный представитель российского дипведомства, комментируя критику Симоняна по ситуации с Лачинским коридором и российскими миротворцами, отметила, что представители Армении в последнее время допускают риторику «на грани хамства». В ответ в СМИ появилась реплика Симоняна, что он не будет отвечать «какой-то секретарше».

    Коментарии (57)
    6 сентября 2023, 20:33
    Эксперты пришли к выводу, что по Константиновке ударили ВСУ
    Эксперты пришли к выводу, что по Константиновке ударили ВСУ
    @ AP/TASS

    Взрыв на рынке в украинском городе Константиновка мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты. Такой вывод сделан на основании разбора видео с камер видеонаблюдения в Константиновке

    Как отмечают авторы канала «Военный осведомитель», на видео, где запечатлен удар, можно заметить, что за секунду до прилета местные жители смотрят в небо по направлению подконтрольной ВСУ Дружковки, откуда и летит объект. После этого происходит воздушный подрыв, не характерный для обычной ракеты, снаряда или авиабомбы, зато характерный для зенитной или противорадиолокационной ракеты. 

    Местные жители в чатах Дружковки и Краматорска также указали на пролетавшие самолеты, которые не могли быть российскими, поскольку линия фронта расположена более чем за 30 километров от этого места.

    Еще одним свидетельством причастности украинской авиации к удару являются сообщения в чатах местных жителей о пусках ракет двумя украинскими самолетами над Дружковкой (местные жители принимают их за Storm Shadow), а буквально несколькими минутами позже происходит взрыв на рынке Константиновки, это видно по времени на камере видеонаблюдения. Населенные пункты расположены недалеко друг от друга.

    Авторы канала напоминают, что ВСУ ранее уже производили неудачные пуски ракет AGM-88 HARM по Константиновке. Вероятнее всего, в этот раз ВСУ также запустили ракету с борта самолета, она летела от подконтрольной им Дружковки и взорвалась на рынке около магазина в Константиновке.  В сообщении указывается, что воздушное пространство над Краматорском, Дружковкой и Константиновкой считается «рабочим местом» украинских ВВС с лета 2022 года.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский, как сообщает РБК, заявил, что в результате ЧП погибли минимум 16 человек, по его словам, удар якобы наносился российской артиллерией.

    Коментарии (12)
    7 сентября 2023, 02:20
    Политолог: Пашинян хватается за соломинки

    Политолог Кузнецов призвал не упрекать Пашиняна в преддверии военного вторжения со стороны Азербайджана

    Политолог: Пашинян хватается за соломинки
    @ Paolo Pizzi/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в условиях угрозы военного вторжения со стороны Азербайджана «пытается делать, что может» и «хватается за соломинки», заявил политолог Глеб Кузнецов.

    Кузнецов связывает рассуждения людей о том, «что не так делает Пашинян», с «непониманием реальной повестки дня сегодняшней Армении». По его мнению, страна столкнулась с «практически неизбежной угрозой военного вторжения со стороны Азербайджана и масштабной этнической чистки в Арцахе».

    По словам политолога, Азербайджан получил «уникальный шанс решить раз и навсегда проблему Карабаха», создать контролируемый коридор в Нахичевань и «перерубить армяно-иранскую границу». Причем Азербайджан может «продать это США прежде всего как победу в борьбе с обходом санкций», указал эксперт в своем Telegram-канале.

    «Кризис, созданный блокадой Арцаха достиг высшей точки. Дальше «прогревать» ситуацию с помощью морения десятков тысяч людей голодом контрпродуктивно для Азербайджана. Идея, что армяне «сами все поймут и уедут» провалилась. Вернуть им дорогу в Армению «просто так», урегулировав дело в европейском духе с «национальной автономией» не представляется возможным», – заявил Кузнецов.

    Он считает, что «Пашинян пытается делать, что может», и «ищет союзников везде», пусть даже «где-то не очень удачно, где-то запоздало, где-то неадекватно с точки зрения логики». Кузнецов полагает, что премьер Армении «хватается за соломинки».

    «Не стоит его упрекать в этом. Вариантов спасения Арцаха исчезающе мало. Вариантов сохранения суверенной территории Армении – больше, но и сценарий «Армения в своих нынешних границах» не выглядит безальтернативным», – заявил политолог.

    Он считает «бессмысленным» рассуждать на тему того, «кто тут прав, кто виноват и что сделано не так в Армении в последние 30 лет, а также как надо правильно дружить с Россией», поскольку приближается «практически неизбежная кровавая трагедия в Закавказье».

    Напомним, Пашинян пожаловался на зависимость Армении от России в сфере безопасности и заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Дипломатический источник сообщил, что в Москве недовольны заявлениями премьера Армении, и назвал их тон неприемлемым. На этом фоне жена главы правительства Армении Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди.

    С 3 сентября командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначен генерал-майор Кирилл Кулаков.

    Коментарии (21)
    6 сентября 2023, 21:17
    Названо число сменивших гражданство российских спортсменов

    Замглавы минспорта Морозов: Свыше 100 российских спортсменов сменили гражданство

    Названо число сменивших гражданство российских спортсменов
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 100 российских атлетов решили изменить гражданство, чтобы попасть в сборные других стран доя выступления на международных соревнованиях, заявил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

    По олимпийским видам спорта 55 спортсменов сменили гражданство, если же учитывать неолимпийские виды, то отметка перешла рубеж в 100 человек, сказал Морозов, передает ТАСС.

    По его словам, были прецеденты, когда спортсмены возвращали средства, потраченные на подготовку. «Что касается смены гражданства, то некоторые страны ведут себя не совсем корректно», – заключил Морозов.

    В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

    Коментарии (65)
    7 сентября 2023, 15:07
    Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель

    Economist: Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель

    Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может закончить контрнаступление через несколько недель, считают в американской администрации, сообщили источники журнала Economist в Белом доме.

    Киеву осталось шесть-семь недель боев перед завершением контрнаступления, сказал один из собеседников Economist в администрации президента США Джозефа Байдена, передает РИА «Новости».

    При этом в администрации ведутся споры по оценке успехов, которые украинская армия может достичь за это время. Часть полагает, что ВСУ вряд ли смогут существенно продвинуться.

    Аналитик разведуправления Минобороны США (DIA) Трент Мол указал, что есть вероятность того, что ВСУ к концу 2023 года прорвут российскую оборону, он оценил ее в 40-50%. По его словам, из-за ограниченного числа боеприпасов и ухудшения погоды это будет сложной задачей.

    Ранее издание Politico сообщало, что высокопоставленные представители разведки Украины отчитались перед членами комитетов Сената США по разведке.

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    7 сентября 2023, 15:29
    Сын президента ЦАР напал на врача в Кисловодске
    Сын президента ЦАР напал на врача в Кисловодске
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Приехавший на реабилитацию в Кисловодск сын президента ЦАР Эварист Туадера напал на мужчину и женщину-врача, пытавшись сбежать от сопровождающих.

    Туадера, приехавший в Кисловодск лечиться, пытался сбежать от сопровождающих. Он сначала ударил мужчину, потом долго говорил по телефону. Врач пыталась что-то объяснить Туадере, но он вскочил и сильно ударил ее по лицу, передает канал «360».

    Женщина вызвала скорую помощь, но жаловаться на сына президента ЦАР не стала, и не обратилась в полицию. Туадеру отправили в Москву и передали сотрудникам посольства ЦАР.

    Ранее иностранец напал с ножом на жителя Владивостока из «ненависти к русским».

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    6 сентября 2023, 20:42
    Россия и Турция договорились по поставкам зерна

    Замглавы МИД Грушко заявил о принципиальной договоренности России и Турции по зерну

    Россия и Турция договорились по поставкам зерна
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва и Анкара достигли договоренности о поставке 1 млн тонн зерна, в скором времени планируется проработать техническую часть вопроса, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

    Стороны достигли принципиальных договоренностей, ожидается, что в скором времени начнутся рабочие контакты с участниками для отработки технических аспектов схемы поставок, сказал Грушко, передает РИА «Новости».

    По его словам, необходимо рассмотреть сразу несколько вопросов – логистику, финансы, маршруты, страны назначения, объемы и другое.

    По итогам переговоров с президентом Турции российский лидер Владимир Путин пояснял, что обсуждалась организация поставки 1 млн тонн зерна из России «по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны». Также в этой схеме  может быть задействован Катар, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны и помочь с транспортировкой зерна.

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    7 сентября 2023, 13:05
    ФСБ пресекла закупку в России запчастей для ремонта самолетов и вертолетов ВСУ
    ФСБ пресекла закупку в России запчастей для ремонта самолетов и вертолетов ВСУ
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресечена деятельность группы, отправлявшей за границу компоненты к боевым самолетам и вертолетам, запчасти передавались в том числе для нужд украинской армии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Организованная группа специализировалась на незаконном обороте продукции военного назначения и на контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запчастей для военной авиации, сообщили в Центре ТАСС.

    Группа состояла из числа уроженцев Украины и одной из республик Центральной Азии. Они на постоянной основе закупали и ремонтировали узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, потом эту продукцию поставляли иностранным заказчикам, в том числе для нужд ВСУ.

    Всего изъято свыше 100 изделий для боевой авиатехники, получены документальные материалы об участии подозреваемых в организации ремонта комплектующих украинских самолетов и вертолетов.

    В июне ФСБ разоблачила завербованных украинской стороной двух бывших сотрудников курского оборонного предприятия, передававших документы и образцы изделий, применяемых при создании вооружений для ВС России.

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    7 сентября 2023, 12:28
    Супруга Пашиняна опубликовала совместное фото с Зеленским

    Супруга премьер-министра Армении Пашиняна Анна опубликовала совместное фото с Зеленским

    Супруга Пашиняна опубликовала совместное фото с Зеленским
    @ @Anna Hakobyan

    Tекст: Александра Юдина

    Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян выложила в Facebook (запрещен в России) совместное фото с украинским президентом Владимиром Зеленским и его женой Еленой Зеленской.

    Так, на опубликованной фотографии запечатлено, как Акопян пожимает Зеленскому руку на встрече в Киеве третьего «форума первых леди и джентльменов», передает ТАСС.

    Накануне стало известно, что супруга Пашиняна приехала в Киев на саммит о психическом здоровье.

    Коментарии (21)
    7 сентября 2023, 11:12
    Пашинян заявил о сосредоточении войск Азербайджана на границе с Арменией и у Нагорного Карабаха
    Пашинян заявил о сосредоточении войск Азербайджана на границе с Арменией и у Нагорного Карабаха
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Войска Азербайджана сосредоточены на границе с Арменией и у разделительной линии с Нагорным Карабахом, заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

    По его словам, в течение прошедшей недели военно-политическая ситуация в Армении существенно ухудшилась, передает ТАСС.

    Пашинян добавил, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы.

    При этом он отметил, что антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах.

    Ранее политолог Глеб Кузнецов заявил, что премьер-министр Армении в условиях угрозы военного вторжения со стороны Азербайджана «пытается делать, что может» и «хватается за соломинки».

    Напомним, Пашинян пожаловался на зависимость Армении от России в сфере безопасности и заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Дипломатический источник сообщил, что в Москве недовольны заявлениями премьера Армении, и назвал их тон неприемлемым. На этом фоне жена главы правительства Армении Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди.

    Коментарии (48)
    7 сентября 2023, 14:32
    Украинка пожаловалась на «издевательство» в Израиле в виде общения на русском

    Киевлянка Ирина пожаловалась на отношение к украинцам в Израиле и «отдельное издевательство» в виде общения на русском

    Tекст: Антон Никитин

    Киевлянка Ирина пожаловалась на отношение к украинцам в Израиле, начавшиеся сразу же по прилете в Тель-Авив проблемы, последующую депортацию и «отдельное издевательство» в виде общения с работниками паспортного контроля в аэропорту Бен-Гурион на русском.

    Женщина рассказала в беседе с «Украинской правдой», что в декабре 2022 года она через Польшу прилетела в Тель-Авив, чтобы по приглашению друзей провести в Израиле зиму. Однако сразу же по прилете в аэропорт Бен-Гурион начались проблемы: на паспортном контроле долго изучали ее документы, после чего приказали ждать решения в зале ожидания, передает РИА «Новости».

    Вскоре Ирину вызвали на «пятиминутное» собеседование, сотрудница задала два вопроса: есть ли у нее дети и замужем ли она. Получив отрицательный ответ, на киевлянку посмотрели «с осуждением» и заявили, что она «может оформить здесь брак», после чего вновь отправили ждать.

    Как утверждает украинка, в зале ожидания не давали еду и воду, а купить что-либо было невозможно. «Мы все познакомились, среди нас были россияне. Их пропускали, по крайней мере половину, а из украинцев – никого», – пожаловалась она.

    Во время второго «собеседования» сотрудник таможни начал спрашивать украинку, зачем она приехала на 90 дней, но объяснение про конфликт и проблемы с инфраструктурой вызвало у него насмешку. Ночью Ирину вызвали и заявили, что ее дело «сейчас будет рассматривать министр иностранных дел», после чего она поняла, что над ней «насмехаются».

    «Отдельное издевательство, которое я заметила, – речь. У меня британское экономическое образование и хороший уровень английского. Я не хотела общаться с работниками паспортного контроля на русском. Но они были недовольны и разговаривали исключительно по-русски, почти без акцента, поэтому я подумала, что они являются выходцами из России», – возмутилась Ирина.

    Спустя трое суток сотрудник аэропорта передал женщине документы о депортации с запретом посещения Израиля в течение пяти лет, ее заподозрили в желании «остаться и получать социальную помощь». При этом на борту, на котором киевлянка вылетела из Израиля, были еще 16 ее соотечественниц, которые прилетели компанией-лоукостером и сразу же на выходе из самолета и без проверки документов были депортированы.

    «Этот израильский опыт меня травмировал, я решила, что во время конфликта никуда из Киева не поеду. Часто думаю, почему же такое отношение к украинцам? Можно лишь догадываться: Россия имеет большое влияние на Иран, на Сирию, а это соседи Израиля, поэтому Израиль очень боится, как именно Россия отреагирует, если они вдруг начнут помогать Украине», – утверждает Ирина.

    В августе сообщалось, что в Польше молодые женщины стали испытывать неприязнь к беженкам с Украины из-за опасений, что украинки отберут у них потенциальных мужей. В апреле на украинских беженок, уводящих из семей супругов, пожаловались британки.

    Коментарии (25)
    7 сентября 2023, 10:36
    Рябков отреагировал на планы США отдать ВСУ изъятые российские активы

    Замглавы МИД Рябков назвал воровством планы США отдать ВСУ изъятые российские активы

    Tекст: Александра Юдина

    Инициатива Соединенных Штатов отдать изъятые российские активы на нужды украинской армии по факту является воровством, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение, передает РИА «Новости».

    Также Рябков отметил, что это станет показателем для всех экономических операторов – насколько рискованно вести дела с США.

    Кроме того, замглавы МИД отметил, что члены российской делегации, которую возглавляет глава МИД Сергей Лавров, ожидают выдачи американских виз на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, так как не все из них получили разрешения на въезд.

    «Работа продолжается», – сказал он.

    Ранее Белый дом заявлял, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву.

    Как отмечал президент Владимир Путин, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов сделали вывод, что США являются ненадежными партнерами.

    Коментарии (11)
    6 сентября 2023, 20:32
    Патриарх Кирилл предложил перенести День города Москвы
    Патриарх Кирилл предложил перенести День города Москвы
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил перенести празднование Дня города в столице на 6 сентября, чтобы связать его с днем памяти святителя Петра, которого патриарх назвал «основоположником Москвы как столичного града».

    По его словам, сейчас историю святителя Петра мало упоминают историки, об этом ничего не знают молодые люди. «Потому что не будь святителя Петра, не было бы Москвы как столицы нашей Родины», – передает ТАСС слова патриарха.

    Он добавил, что именно Петр перенес «кафедру всея Руси» из Владимира в Москву, что позволило ей «возвыситься».

    Напомним, День города в столице в 2023 году будет праздноваться 9 и 10 сентября.

    Коментарии (10)
    7 сентября 2023, 10:25
    Балицкий: ВСУ за ночь потеряли сто человек на Запорожском направлении

    Балицкий: ВСУ за ночь потеряли порядка ста человек на Запорожском направлении

    Балицкий: ВСУ за ночь потеряли сто человек на Запорожском направлении
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска за ночь потеряли около ста военнослужащих на Запорожском направлении, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, ночью противник проводил ротацию подразделений около Вербового и Работино, при этом ВС России наносили по украинским войскам массированное огневое поражение, передает ТАСС.

    Балицкий добавил, что за ночь противник потерял около ста человек.

    Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что в регионе в плен ВС России сдались три украинских разведчика.

    Коментарии (7)
    7 сентября 2023, 13:14
    Президент Финляндии допустил применение ядерного оружия при эскалации на Украине

    Президент Финляндии Ниинисте предупредил о риске эскалации конфликта на Украине и возможности применения ядерного оружия

    Президент Финляндии допустил применение ядерного оружия при эскалации на Украине
    @ IMAGO/Seppo Samuli/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

    Ниинисте призвал лица, принимающие решения, быть готовыми к эскалации и серьезно относиться к риску применения атомного оружия. По его словам, риск применения такого оружия «абсолютно огромен», это будет «конец света», передает «Интерфакс».

    По его оценке, разрешение конфликта пока не просматривается, «Россия глубоко обороняется и вытеснить россиян с Украины будет сложно».

    На вопрос о том, согласится ли Финляндия с тем, что Украина нанесет удар по российской стороне, и как она отреагирует, если при этом будет использовано оружие, предоставленное Финляндией, Ниинисте сказал: «Оружие Финляндии было передано для обороны и, насколько я знаю, оно использовалось в этих целях».

    Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявил о начале третьей мировой войны. В прошлую субботу Москва предупредила о риске прямого конфликта между НАТО и Россией из-за прокси-столкновения на Украине.

    Коментарии (11)
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    России удалось продавить западный потолок цен на нефть

    Россия уже два месяца продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены. Однако Запад не спешит корректировать санкции, хотя изначально грозил делать это каждые два месяца. США и Европа молчат не случайно. Они не хотят признавать, что их санкции против России опять не работают. Как российской нефти удается обходить эти запреты и пополнять бюджет? Подробности

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    Кладбище в Киеве помогло Блинкену оценить потенциал ВСУ

    Спустя год в Киев вновь прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Посетив Берковецкое кладбище, он дал положительную оценку «контрнаступу» ВСУ и заявил о продолжении поддержки Украины. Однако эти ритуальные действия – лишь декорация, которая оттеняет истинные мотивы визита Блинкена в Киев. Подробности

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    «Будет работать здесь, сможет везде в мире». Как Чукотка проверяет на прочность

    Чем привлекает жизнь на Чукотке, почему отсюда перестают уезжать и каждый год приезжают «с материка» на работу? Чего ждать от плана «Чукотка-100» и почему местные жители любят килограммовые огурцы? Ответы на эти вопросы нашел в самом отдаленном российском регионе специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

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    Чем Россия ответит на новую ядерную угрозу США

    МИД России назвал возможное размещение ядерного оружия США в Британии эскалационным шагом, который носит откровенно антироссийский характер. О том, что Вашингтон возвращает свои термоядерные бомбы на территорию Туманного Альбиона, стало известно из планов военно-воздушных сил США, которые займутся обслуживанием ядерного оружия на базе Лейкенхит. Чем и как может ответить Россия на эти планы? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

    • Санду простила Молдавии долг перед РФ

      Президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудиторы опровергли наличие у ее страны многомиллионных долгов перед Газпромом. Более того, она обвинила Газпром в шантаже: якобы он добился аудита долга, угрожая оставить Молдавию без газа перед зимой. Санду лжет. Но скоро придет новая зима.

    • Армению пригласили в НАТО

      Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Североатлантический альянс. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия уходит с Южного Кавказа. Острая конкуренция с НАТО за этот регион нам действительно предстоит.

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