История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.6 комментариев
В США признали, что недооценили силы России перед наступлением ВСУ
Economist: В США признали, что недооценили силы России перед наступлением ВСУ
Вашингтон недооценил силы России в преддверии украинского контрнаступления, сообщил журналу Economist аналитик разведуправления Минобороны США Трент Мол.
По словам эксперта, власти Украины и США не смогли оценить глубину обороны России и то, как сложно будет ВСУ пробить ее бронетехникой, передает РИА «Новости».
При этом Мол считает, что большая часть укреплений российских сил все еще не тронуты.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в наступлении ВСУ, который ранее критиковали западные СМИ, а президент России Владимир Путин назвал «провалом».