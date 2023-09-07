История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.6 комментариев
Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель
Economist: Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель
Киевский режим может закончить контрнаступление через несколько недель, считают в американской администрации, сообщили источники журнала Economist в Белом доме.
Киеву осталось шесть-семь недель боев перед завершением контрнаступления, сказал один из собеседников Economist в администрации президента США Джозефа Байдена, передает РИА «Новости».
При этом в администрации ведутся споры по оценке успехов, которые украинская армия может достичь за это время. Часть полагает, что ВСУ вряд ли смогут существенно продвинуться.
Аналитик разведуправления Минобороны США (DIA) Трент Мол указал, что есть вероятность того, что ВСУ к концу 2023 года прорвут российскую оборону, он оценил ее в 40-50%. По его словам, из-за ограниченного числа боеприпасов и ухудшения погоды это будет сложной задачей.
Ранее издание Politico сообщало, что высокопоставленные представители разведки Украины отчитались перед членами комитетов Сената США по разведке.