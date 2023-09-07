История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.6 комментариев
Politico: Разведка Украины отчиталась перед сенаторами США
Politico: Представители разведки Украины отчитались перед американскими сенаторами
Высокопоставленные представители украинской разведки отчитались перед членами комитетов американского сената по разведке, сообщила газета Politico.
Согласно информации ее источников, разведчики в частном порядке предоставили информацию членам комитета по разведке сената, передает РИА «Новости».
Уточняется также, что брифинг посвятили контрнаступлению и перспективам Киева в конфликте, однако осталось до сих пор непонятным, кто именно отчитывался перед сенаторами от украинской стороны.
Ранее британский экс-офицер военной разведки Фрэнк Ледвидж призвал страны Запада согласовать свой план завершения конфликта на Украине, цели которого могут отличаться от целей Киева.