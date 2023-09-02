Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.3 комментария
Guardian призвала Запад согласовать собственный мирный план для Украины
Guardian призвала страны Запада согласовать собственный план украинского урегулирования вместо предложенного Киевом
Страны Запада должны согласовать свой план завершения конфликта на Украине, цели которого могут отличаться от целей Киева. заявил британский военный историк, писатель и бывший офицер военной разведки королевства Фрэнк Ледвидж.
Ледвидж, указывая на отсутствие значимых успехов у вооруженных сил Украины в ходе наступления, заявил, что Западу необходим «реалистичный, жизнеспособный, долгосрочный плана с достижимым конечным результатом», передает ТАСС со ссылкой на Guardian.
При этом Ледвидж подчеркнул, что план Запада «не обязательно должен быть тем же, что и у Украины». По его мнению, «процесс уже начался». В частности, Ледвидж указал на заявление главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена. Ледвидж считает, что об этом не говорится напрямую, но Киеву предлагают отказаться от планов по возвращению Крыма и Донбасса в обмен на членство в НАТО.
Ледвидж заявил, что в Вашингтоне «мало желающих помогать Украине в возвращении Крыма» в связи с угрозой «ядерной эскалации». Кроме того, ситуацию для Киева усложняют приближающиеся выборы в США.
Ледвидж призвал «хладнокровно» оценить, какие глобальные вызову Западу предстоит решать через пять-десять лет, чтобы определить степень поддержки Украины. По его мнению, основным вызовом станет Китай и потенциальный конфликт вокруг Тайваня.
Он подчеркнул, что конфликт на Украине начнут «воспринимать как нечто вторичное», если к тому времени не удастся добиться мира, США его «отдадут на откуп» Европе. В нынешней ситуации «это могло бы обречь Украину на поражение», заявил Ледвидж.
Напомним, Йенссен заявил, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не желает «менять» территории страны на членство в НАТО.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что инициативы продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского подменяют любой серьезный разговор. По словам главы МИД России, нельзя полагаться на те усилия, которые продвигают условия президента Украины.