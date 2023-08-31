Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.0 комментариев
Лавров объяснил бесперспективность «формулы мира Зеленского»
Лавров объяснил Фидану бесперспективность продвижения так называемой формулы мира Зеленского
Инициативы продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского подменяют любой серьезный разговор, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом Лавров заявил, что обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине, и инициативы, которые продвигают ультимативную и заведомо провальную «формулу мира» Зеленского, передает ТАСС.
По словам главы МИД России, нельзя полагаться на те усилия, которые продвигают условия президента Украины. Лавров объяснил, что эти инициативы пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную и неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы.
Ранее Лавров заявил, что переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве станут подготовкой к встрече российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.