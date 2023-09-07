Журналист объяснил, как голод 1930-х годов на Украине используется в политических целях

Согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, геноцидом является полное либо частичное истребление национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем убийства; нанесения тяжелых увечий или умственного расстройства; предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение; предотвращения деторождения или насильственной передачи детей в другую группу.

«Только для украинской стороны все это давно не аргумент, поскольку указанная конвенция никогда не была препятствием для политических решений о признании геноцидом голода 30-х годов. Решения эти достигли пика как раз в последние годы, когда «западным партнерам» они стали выгодны. Если раньше геноцидную историю приходилось проталкивать с большим трудом, то в декабре 2022 г. ее принял Европарламент, а в течение 2022–23 гг. сразу 17 европейских стран, включая Германию и Британию, а также сенат американского штата Вашингтон», – пишет Давыдов для «Регнум».

По словам журналисты, голод 1932–33 годов из отдельно взятого события эпохи стал одним из главных эпизодов цельной идеологической концепции совершенно искусственно.

«Вплоть до конца 1980-х годов, когда появилась конкретная задача разрушения СССР и создания спецпроекта по Украине, конструкция «голод-геноцид» никогда не существовала. А собрали ее вокруг ключевой максимы, утверждающей, что «российско-украинское противостояние имеет глубокие исторические корни» и всегда предполагало уничтожение украинской идентичности», – считает Давыдов.

Киевские власти считают, что нынешний военный конфликт тоже должен быть вписан в эту максиму с очевидным выводом о его геноцидном характере. «Просто украинские руководители торопят события. И тем самым показывают истинную стоимость «правды» с «исторической справедливостью», – объясняет автор материала.

«Цель, на которую была направлена история с «голодом-геноцидом», достигнута, Украина втянута в разрушительную, самоубийственную для нее войну. Она превращена в агрессивное, тоталитарное государство, существующее только и исключительно ради нанесения вреда России. Украинский политический режим безо всяких колебаний готов израсходовать любое количество людей, ежедневно отправляя на убой тысячи и лишая будущего миллионы», – заключил Давыдов.