Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.4 комментария
Рамасвами обвинил Зеленского в обмане США
Кандидат в президенты США Рамасвами обвинил Зеленского в обмане американской нации
Американскую нацию обманывает президент Украины Владимир Зеленский, который готов пожертвовать доверием украинцев ради «еще больших денег от налогоплательщиков США», заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.
Рамасвами в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) раскритиковал слова Зеленского о том, что проведения выборов на Украине возможно только при условии их финансирования Западом, передает РИА «Новости».
Также он призвал истеблишмент в США не поддерживать «ложный нарратив», выставляющий Зеленского образцом демократического лидера. Рамасвами подчеркнул, что Зеленский таковым не является – политика президента Украины «включает запрет 11 оппозиционных партий и консолидацию всех государственных СМИ в единое целое».
Кроме того, Рамасвами не поверил в то, что деньги и оружие для Украины пристально отслеживаются. По его словам, «мейнстримные медиа и истеблишмент» уверяют, что помощь Украине «жестко детализируется и аудируется», но «это является шуткой еще более смешной, чем та, что Зеленский мог бы написать в своей предыдущей карьере комедианта».
Напомним, Рамасвами пообещал в случае победы на выборах закрыть Украине путь в НАТО и признать «контроль» России «над занятыми территориями».