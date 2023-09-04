Эрдоган заявил об интересе всего мира к переговорам с Путиным

Эрдоган заявил об интересе всего мира к его переговорам с Путиным

Tекст: Алина Власенко

По словам турецкого лидера, сейчас весь мир следит за зерновым коридором во время переговоров Турции и России. «Они ждут, какой будет сегодня результат», – отметил Эрдоган.

Он также выразил надежду, что по итогам переговоров будет сделано важное объявление, которое станет «шагом навстречу африканским странам».

Эрдоган перед переговорами выразил уверенность, что Москва и Анкара могут достичь соглашения о строительстве второй АЭС в Турции. В то же время президент Турции сообщил, что строительство АЭС «Аккую» в республике продолжается в положительном ключе.



Кроме того, Эрдоган сообщил, что главы Центробанков Турции и России также проведут переговоры для обсуждения шагов по расчетам в национальных валютах, передает ТАСС.

Ранее в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча в расширенном формате проходит в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».



Перед переговорами Путин и Реджеп Эрдоган кратко пообщались перед официальной встречей в Сочи. Российский лидер приехал к месту встречи первым и встретил автомобиль Эрдогана. Рядом с Путиным находились глава Росатома Алексей Лихачев и вице-премьер Александр Новак.

«Как вы добрались, все хорошо?» – поинтересовался Путин у Эрдогана.

«Час 15 минут, недолго», – ответил Эрдоган.

Ожидается, что основной темой предстоящих переговоров президентов России и Турции станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.