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    Украина собирает против России свои последние силы
    Эксперт указал на лукавство Санду в вопросе долга перед Газпромом
    На Украине мобилизуют больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ
    Times связала отставку Уоллеса с «безумной затеей» в отношении США
    Царев назвал причины ареста Коломойского
    Кто такой будущий новый министр обороны Украины Рустем Умеров
    Санду: Аудиторы не нашли у Молдавии долга перед Газпромом
    В Румынии оценили риски из-за ударов России по инфраструктуре Украины
    Минобороны назвало цель удара по Одесской области
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ларс фон Триер и другие герои нормальности

    От аскетичного высказывания мрачного фон Триера до политических мечтаний искрометного Кустурицы – дистанция огромного размера. Но это то самое интеллектуальное пространство, которое позволяет надеяться, что западный мир еще не совсем обезумел.

    0 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками

    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой – очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    20 комментариев
    4 сентября 2023, 08:21

    Из-за инцидента с ветераном СВО в Ростовской области завели дело

    Губернатор Ростовской области Голубев: Возбуждено уголовное дело по инциденту со стрельбой с ветераном СВО в Батайске

    Tекст: Александра Юдина

    В Ростовской области возбуждено уголовное дело в связи с произошедшей в Батайске в ночь на 3 сентября стрельбой с участием ветерана спецоперации, сообщил глава региона Василий Голубев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что проводятся следственные действия по инциденту с участником спецоперации, возбуждено уголовное дело.

    «Буду внимательно следить за расследованием», – подчеркнул глава области.

    Ростовская область нередко становится объектом для атак Киева – фиксируются прилеты дронов, передвижения диверсионных групп, а также происходят выявления работников СБУ, собирающих сведения о местах расположения российских средств ПВО и перемещении военной техники.

    3 сентября 2023, 13:49
    Минобороны назвало цель удара по Одесской области

    Минобороны: ВКС России ночью нанесли групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени

    Минобороны назвало цель удара по Одесской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Антон Никитин

    ВКС России в воскресенье ночью нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ, в порту Рени Одесской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.

    Минобороны заверило в своем Telegram-канале, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

    В воскресенье утром сообщалось, что в городе Рени Одесской области Украины прогремел мощный взрыв. Глава подконтрольной Киеву военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что повреждения получила припортовая структура.

    Напомним, порт Рени расположен на левом берегу реки Дунай. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему удары по портам на Дунае лишат Украину денег и оружия. Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что Дунай – это очень важная водная артерия, протекающая практически через половину Европы. Эксперт подчеркнул, что после окончания зерновой сделки гавани на Дунае используются офисом Зеленского для поставки на Украину военной техники и экспорта сельскохозяйственной продукции, благодаря этому маршруту противник поддерживает боеспособность своей группировки в Причерноморье.

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    3 сентября 2023, 20:37
    Эксперт указал на лукавство Санду в вопросе долга перед Газпромом

    Эксперт Юшков: Газпрому следует оспорить результаты молдавского аудита в арбитраже

    Эксперт указал на лукавство Санду в вопросе долга перед Газпромом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Цель проводимого Молдавией аудита долга перед Газпромом заключалась в желании любым путем списать долги, а не разобраться в ситуации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудиторы не нашли у Молдавии долга перед Газпромом.

    «Результаты аудита не удивляют. От нынешних властей Молдавии ничего другого ожидать не приходится. Цель проводимых мероприятий заключалась в том, чтобы максимально снизить выплаты Газпрому, или же вовсе их избежать. На руку сыграла и сложившаяся международная обстановка – никто в европейском сообществе не станет ругать Молдавию за то, что она не платит деньги России», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Но Санду лукавит, когда говорит, что Кишенев вынудили подписать контракт под угрозой отключения газа в отопительный сезон. Это Газпрому пришлось подписать новое соглашение в ситуации, когда за предыдущее еще не заплатили. Российская сторона пыталась руководствоваться гуманными соображениями ввиду необходимости поставок газа в Молдавию в холодное время года», – отметил он.

    «Итоги аудита Газпром может оспорить через европейский арбитраж. Шансов на адекватное решение не очень много, но иногда они там все же проскакивают», – полагает эксперт.

    «Кроме того, компания, конечно, должна добиваться выплат Молдавии по старому долгу. Если в соглашении есть соответствующая привязка, то можно зачислять все текущие платежи в счет прошлого контракта. И не поставлять газ, пока они не расплатятся», – отметил собеседник.

    «Правда, здесь вопрос переходит в политическую плоскость – пойдет ли Россия на то, чтобы оставить Молдавию без энергоресурсов в преддверии очередного отопительного сезона. Молдавскими властями такая ситуация может использоваться для нагнетания общественного протеста в Приднестровье», – заключил Юшков.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что нанятая правительством страны международная аудиторская компания не выявила долга республики перед российским Газпромом.

    «Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу. «Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете 800 млн долларов – и у вас будет газ». Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги, мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: «У вас не будет газа», – передает ее слова «Коммерсант».

    В июле Молдавия завершила аудит накопленного перед Газпромом долга. Ранее глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявляла, что не исключена ситуация, при которой международный аудит исторического долга перед Газпромом не сможет прийти к определенным выводам.

    Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания). Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему Газпром продолжает поставлять газ в республику, несмотря на неуплату долга.

    Коментарии (38)
    3 сентября 2023, 16:25
    Царев назвал причины ареста Коломойского

    Экс-депутат Рады Царев: Бизнесмен Игорь Коломойский стал жертвой своих же интриг

    Царев назвал причины ареста Коломойского
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Арестовав Игоря Коломойского, президент Украины Владимир Зеленский пытается показать США свою независимость от бывшего спонсора. Но если олигарху удастся оспорить дело, он заработает образ мученика, которого «кинул» Зеленский. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее украинский суд отправил олигарха Коломойского под стражу.

    «У меня нет сомнений в том, что арест Коломойского – демонстрация Зеленским перед США своей независимости от олигарха и борьбы с коррупцией. Одновременно все это повышает рейтинг Зеленского внутри Украины», – сказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

    «Не секрет, что Коломойский финансировал скандал с частной газодобывающей компанией Украины Burisma и Хантером Байденом, причем в интересах Трампа. По его инициативе был собран компромат, который затем передали в прокуратуру Соединенных Штатов», – отметил он.

    «Разумеется, когда Джо Байден стал президентом, американцы начали давить на действующую украинскую власть с целью нейтрализовать олигарха. В результате у Коломойского отобрали многие активы. Теперь его могут легко выдать Вашингтону, где ему предъявят ряд уголовных обвинений», – полагает собеседник.

    «С другой стороны, уголовное дело против Коломойского на Украине сопровождается таким количеством ошибок, что оспорить его будет не сложно. Если он это сделает, то это послужит аргументом в пользу его невиновности и в зарубежных судах. Таким образом Коломойский получит имидж мученика, человека, которого «кинул» Зеленский. А с учетом падения рейтинга действующего украинского президента, в перспективе олигарху это пойдет на руку. Но здесь главное не заиграться», – считает Царев.

    «Вместе с тем дальше бежать Коломойскому некуда. Единственная страна, которая могла бы не выдать его США, это Россия. Другой вопрос заключается в том, примут ли его. Но олигарх обладает огромным количеством информации. Попав в руки российского руководства, эта информация могла бы пролить свет на очень многие события. В частности, по поводу сбитого над Украиной малайзийского «Боинга», – заключил собеседник.

    В субботу суд отправил олигарха Игоря Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. При этом он намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.

    Ранее Коломойскому были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений. По данным следствия, в течение 2013–2020 годов Коломойский легализовал более 13 млн долларов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. А 1 февраля СБУ провела в доме Коломойского обыск по делу о махинациях в «Укртатнафте».

    Тогда газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решил принести в жертву одного из архитекторов своего президентства. В частности, на деньги олигарха был создан сериал «Слуга народа», где Зеленский сыграл Василия Голобородько и сформировал свой политический образ (который позже, впрочем, был на 100% опровергнут реальными делами). И именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных.

    Аналитики также отмечали, что Коломойский раздражает Вашингтон. К тому же в США против олигарха также ведется несколько дел. Поэтому, когда Зеленскому необходимо показать свою лояльность Штатам, а внутри страны прикинуться борцом с коррупцией, то он показательно разгоняет военкомов, охотится на уклонистов и инвалидов, а также вспоминает об олигархах.

    А если заглянуть в прошлое чуть дальше, то можно вспомнить, как в 2014 году Коломойский формировал так называемые добробаты для войны в Донбассе. «В условиях внешнего управления «скрипач не нужен», – добавляет он. В свою очередь авторы украинского Telegram-канала «Резидент» считают, что «офис президента создает благоприятный фон для Зеленского перед поездкой в США».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему арест Коломойского стал подарком Зеленского Байдену.

    Коментарии (28)
    3 сентября 2023, 10:38
    Иран получил российские самолеты Як-130

    ИРНА: Иран получил учебно-боевые российские самолеты Як-130

    Иран получил российские самолеты Як-130
    @ t.me/Irna_ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Учебно-боевые самолеты (УБС) российского производства Як-130 доставлены в Иран сообщает государственное агентство ИРНА.

    По данным ИРНА, российские самолеты Як-130, поступили на вооружение ВВС страны, они будут использоваться для обучения пилотов, которые будут летать на истребителях нового поколения ВВС республики.

    Сколько самолетов поставлено в Иран, агентство не сообщает, при этом власти пока официально не подтвердили поступление в страну Як-130, передает ТАСС.

    По данным menadefense.net, Як-130 были доставлены транспортным самолетом, затем они были собраны и совершили свои испытательные полеты с авиабазы в Исфахане.

    Как сообщает агентство Тасним, самолет позволит иранским военным летчикам пройти подготовку по управлению истребителями пятого поколения.

    Ранее гендиректор компании Александр Михеев заявил, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» «Рособоронэкспорт» заключил несколько контрактов на общую сумму прядка 600 млн долларов.

    Коментарии (35)
    3 сентября 2023, 17:37
    Санду: Аудиторы не нашли у Молдавии долга перед Газпромом

    Санду заявила об отсутствии долга Молдавии в 800 млн долларов перед Газпромом

    Санду: Аудиторы не нашли у Молдавии долга перед Газпромом
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Международная аудиторская компания не обнаружила у Молдавии долга в 800 млн долларов перед Газпромом, заявила президент республики Майя Санду на встрече с жителями Гагаузской автономии в селе Конгаз.

    Как указала Санду, это еще пока не известно публике, но на следующей неделе правительство выступит с заявлением о том, что Молдавия наняла международную компанию, которая провела аудит и не выявила никаких долгов перед Газпромом в размере порядка 800 млн долларов. Нас хотели обмануть в 2021 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Молдавские ведомости».

    «Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу. «Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете 800 млн долларов – и у вас будет газ». Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги, мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: «У вас не будет газа», – добавила она, пишет «Коммерсант».

    В июле Молдавия завершила аудит накопленного перед Газпромом долга.

    Ранее глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не исключена ситуация, при которой международный аудит исторического долга перед Газпромом не сможет прийти к определенным выводам.

    Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания).

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему Газпром продолжает поставлять газ в республику, несмотря на неуплату долга.

    Коментарии (89)
    3 сентября 2023, 13:05
    На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину прямо из постели

    На Украине сотрудники военкомата ворвались в частный дом и мобилизовали мужчину прямо из постели

    На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину прямо из постели
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    В Сети появилось видео с подконтрольной киевскому режиму территории, на котором сотрудники военкомата ворвались в частный дом и мобилизовали мужчину в территориальный центр комплектации (ТЦК) прямо из постели.

    «Вы зашли на частную территорию. Что вы тут делаете?» – возмущается хозяин дома, которого сотрудники военкомата прямо из постели пытаются забрать в территориальный центр комплектации (ТЦК).

    В ответ на просьбу предъявить документы, дающие право на проникновение в частное жилище, сотрудники военкомата требуют от мужчины подтвердить, что он является владельцем этой недвижимости.

    «Это видео лучше многих слов говорит о том, как Украина израсходовала людской ресурс и сейчас будет выгребать новый, из спален, из туалетов», – прокомментировала ситуацию журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

    Напомним, в Киеве приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. Кроме того, на Украине допустили мобилизацию ограниченно годных мужчин, решив перепроверить обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину. На этом фоне французские СМИ рассказали о нежелании украинцев участвовать в боевых действиях.

    Коментарии (43)
    3 сентября 2023, 11:00
    Политолог указал на «украинскую комедию» с участием Зеленского и Коломойского
    Политолог указал на «украинскую комедию» с участием Зеленского и Коломойского
    @ ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кампания по перевыборам Зеленского превратилась в «комедию масок», заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    Как написал Чеснаков в своем Telegram-канале, кампания по перевыборам Зеленского плавно начала набирать ход.

    Он добавил, что сначала Зеленский в интервью одному из западных СМИ заявляет о готовности идти на выборы и первым ходом «зашел со старых карт». Чеснаков отметил, что обещанную пять лет назад борьбу с олигархами наглядно продемонстрировали задержанием Игоря Коломойского, которого раньше не трогали, поскольку держали в качестве подходящей консервы под выборы.

    «Знакомый драматургический конструкт: Кронос (Зеленский) оскопляет отца Урана (Коломойский). А в засаде уже поджидает сыночек Зевс (Ермак). Понаблюдаем за украинской комедией масок», – добавил Чеснаков.

    Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом, и почему Зеленский боится их проводить.

    Коментарии (27)
    3 сентября 2023, 15:52
    В Румынии заявили о безопасности для страны ударов России по Украине

    МО: Военные удары России по объектам инфраструктуры на Украине не угрожают Румынии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предпринимаемые Россией удары по объектам инфраструктуры на Украине не создают военной угрозы для Румынии, сообщает в воскресенье пресс-служба румынского министерства обороны.

    Как сообщили в румынском МО, структуры министерства национальной обороны в режиме реального времени отслеживали ситуацию, сложившуюся в результате атак российских беспилотников прошлой ночью на инфраструктуру порта Рени. Там добавили, что средства атаки, применяемые Российской Федерацией, никогда не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС России в воскресенье ночью нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ, в порту Рени Одесской области.

    Коментарии (3)
    4 сентября 2023, 06:25
    В Черном море уничтожены четыре катера производства США с десантом ВСУ

    Минобороны: Российские самолеты уничтожили в Черном море четыре катера производства США с десантом ВСУ

    В Черном море уничтожены четыре катера производства США с десантом ВСУ
    @ Anatolii Sirykukrinform/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские самолеты морской авиации в ночь на понедельник, 4 сентября, уничтожили четыре быстроходных военных катера американского производства, на борту которых находились украинские десантники, следовавшие в направлении Крыма, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что катера Willard Sea Force следовали в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья и были уничтожены в северо-западной части акватории Черного моря.

    Ранее в понедельник российские силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области.

    Коментарии (20)
    3 сентября 2023, 14:57
    В США назвали условие распада НАТО

    Atlantic: НАТО грозит крах к 2025 году из-за разногласий по Украине

    В США назвали условие распада НАТО
    @ Xander Heinl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО может распасться к 2025 году из-за растущих противоречий между позицией Республиканской партии США и интересами большинства европейских стран по конфликту на Украине, пишет обозреватель журнала Atlantic Филлип О'Брайен.

    По его словам, НАТО может рухнуть к 2025 году, причиной краха может стать глубокая разница во взглядах между популистским крылом Республиканской партии, которое возглавляет Дональд Трамп и экзистенциальными проблемами безопасности большей части Европы. В сообщении указано, что непосредственным катализатором распада может стать война на Украине, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, в случае победы Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году, новая администрация может прекратить всякую поддержку Украины.

    По мнению О'Брайена, это привело бы к расколу НАТО, а европейские страны не подготовились бы к такому развитию событий.

    Обозреватель указывает, что европейским странам, в случае укрепления пророссийской и антиукраинской позиции в Республиканской партии, придется выполнять большую часть работы по поддержке Киева, а лидерам европейских стран необходимо подготовиться к реальности, в которой «американская администрация ставит крест на НАТО и стремится к сближению» с Россией.

    Ранее газета Guardian призвала страны Запада согласовать собственный план украинского урегулирования вместо предложенного Киевом.

    Коментарии (14)
    3 сентября 2023, 10:20
    Медведев назвал число принятых на контрактную службу россиян

    Медведев сообщил, что на контрактную службу в ВС с 1 января приняли около 280 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что около 280 тыс. человек приняты на контрактную службу в ВС России с 1 января 2023 года.

    Во время обсуждения темы работы по доукомплектованию Вооруженных сил военнослужащими-контрактниками, Медведев заявил, что по данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тыс. человек, передает ТАСС.

    Медведев уточнил, что часть из этих людей пребывала в запасе, а часть является добровольцами.

    Напомним, в августе Медведев рассказал, что с 1 января по 3 августа 2023 года на контрактную службу в российскую армию приняты более 200 тыс. человек.

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    3 сентября 2023, 11:00
    Эксперт объяснил риски для Индии при отказе от российской нефти

    Эксперт Юшков: Заявления Индии о сокращении закупок российской нефти – это элемент торга

    Эксперт объяснил риски для Индии при отказе от российской нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Индия пытается сохранить скидку на поставку нефти из России, поэтому слова ее министра о планах сократить закупки являются элементом торга. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее министр нефти Индии Хардип Пури заявил, что Дели хочет снизить закупки российской нефти, так как цена на ближневосточную нефть стала более привлекательной.

    Индии невыгодно отказаться от российской нефти, считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. По его словам, в долгосрочной перспективе это сыграет в минус индийскому экспорту нефтепродуктов.

    «Если это произойдет, то повторится история весны прошлого года, когда США и ЕС не покупали нашу нефть, мы снизили добычу и рынок столкнулся с дефицитом. Именно тогда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель. Индии придется покупать более дорогую нефть и ее нефтепродукты станут дороже. Спрос в таком случае упадет, потому что люди склонны экономить», – объясняет собеседник.

    По оценкам экономистов Bloomberg, каждые 10 долларов роста цен на нефть приводят к увеличению дефицита бюджета Индии на 10 млрд долларов и снижению ВВП примерно на 0,5%. Поэтому Юшков уверен: Индия останется для России крупным рынком сбыта, а Россия – крупным поставщиком для Индии.

    Что касается мотивов властей Индии заявлять о сокращении закупок российской нефти, то тут свою роль играют два фактора. Во-первых, тем самым Дели пытается добиться сохранения скидки от Москвы – это элемент торга. А во-вторых, Индия пытается отбиться от критики Запада за слишком активное сотрудничество с Россией, считает эксперт. Однако экономические мотивы здесь превалируют над политическими.

    Ранее стало известно о том, что Индия хочет снизить зависимость от российской нефти, поскольку поставщики на Ближнем Востоке предлагают более выгодные условия. «Ценовая рентабельность стран Персидского залива сейчас гораздо более привлекательна», – заявил министр нефти Индии Хардип Пури, передает Bloomberg.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Индия грозит России сокращением закупок нефти.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 03:59
    Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО

    ТАСС: Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО

    Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Истребитель Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине, сообщил источник в военном ведомстве.

    Источник ТАСС сообщил, что первый экипаж, успешно выполнивший эту задачу, представлен к государственным наградам.

    Носителем ракет «Кинжал» является специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К. Также под эти комплексы оборудованы стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.

    Официально первое боевое применение ракет «Кинжал» состоялось 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине. В середине мая во время массированного удара по Киеву российская сторона применила ракеты «Кинжал» и «Калибр».

    Коментарии (9)
    3 сентября 2023, 22:22
    Зеленский уволил Резникова с поста министра обороны Украины
    Зеленский уволил Резникова с поста министра обороны Украины
    @ Gustavo Valiente/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны страны, сняв с этой должности Алексея Резникова.

    Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил, что украинское военное ведомство, по его мнению, «нуждается в новых подходах». Он заявил, что минобороны Украины следует изменить форматы взаимодействия с военными и обществом.

    «Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров», – сообщил он, отметив, что Верховная рада Украины «хорошо знает этого человека». Зеленский добавил, что ожидает от украинского парламента поддержки этой кандидатуры, передает ТАСС.

    О скором увольнении Резникова с поста министра обороны Украины сообщалось в конце августа.

    Сам Резников заявлял, что уйдет в отставку, если подтвердятся сообщения о закупке ведомством летних курток вместо зимних для ВСУ.

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    3 сентября 2023, 14:29
    «Российские хакеры» опубликовали информацию о военных объектах Британии

    Mirror: Хакеры «слили» секретную информацию о военных и разведывательных объектах Британии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Хакеры опубликовали тысячи страниц совершенно секретной информации о военных и разведывательных объектах Великобритании, сообщает газета Mirror.

    По сообщению издания, хакеры слили в интернет совершенно секретную информацию о британских военных и разведывательных объектах, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что хакеры опубликовали тысячи страниц данных, которые могут помочь злоумышленникам проникнуть в лабораторию химического оружия Porton Down, на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde и на пост перехвата информации центра правительственной связи.

    Газета утверждает, что хакерская группа LockBit, которая якобы связана с Россией, смогла похитить информацию о тюрьмах строгого режима и военном объекте, имеющим «ключевое значение для киберзащиты» Великобритании. Издание утверждает, что хакеры атаковали базы данных компании Zaun, которая производит ограждения для объектов строгого режима.

    Напомним, СМИ со ссылкой на Королевскую почту сообщали о невозможности отправки посылок за границу из-за кибератаки. В ноябре россиянин Михаил Васильев был задержан в Канаде по требованию США, которые обвиняют его в причастности к киберпреступлениям, совершенным с использованием программы-вымогателя LockBit.

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