Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.31 комментарий
Власти сообщили о попытке украинских БПЛА атаковать Ростовскую область
Голубев: Ростовскую область пытались атаковать с использованием дронов-камикадзе
Попытка теракта с использованием дронов-камикадзе была предпринята в Ростовской области. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один – в километре севернее Новошахтинска, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, ранним утром в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе, по которым успешно отработали средства РЭБ. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один – севернее Новошахтинска, передает ТАСС .
Голубев добавил, что жертв и разрушений нет.
Ранее Голубев сообщил, что беспилотный летательный аппарат упал в хуторе Дарагановка Неклиновского района.