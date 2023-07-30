Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.2 комментария
Беспилотник упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом
Губернатор Голубев: Беспилотник упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом, есть повреждения
Беспилотный летательный аппарат вечером воскресенья, 30 июля, упал в хуторе Дарагановка Неклиновского района, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Голубев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате падения дрона повреждены кровля частного домовладения и автомобиль.
К месту происшествия выехала бригада скорой, но за помощью никто не обратился.
Принадлежность БПЛА в настоящее время выясняется. На месте работают специалисты Минобороны, добавил Голубев.
В Госдуме ранее предложили создать купол безопасности, чтобы предотвратить атаки беспилотников во всех городах России, которые находятся под угрозой.