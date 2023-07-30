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В Госдуме предложили создать купол безопасности над российскими городами
Депутат Гусев: Над городами России необходимо создать купол безопасности от БПЛА
Необходимо создать купол безопасности, чтобы предотвратить атаки беспилотников во всех городах России, которые находятся под угрозой, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
В своем Telegram-канале он написал, что необходимо думать над тем, чтобы обезопасить не только Москву, но и все города, которым угрожают атаки беспилотников. Гусев добавил, что некоторые технологий для создания купола есть у Общественного центра оборонных инноваций, с директором которого и другими экспертами будет обсуждаться этот вопрос.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье была совершена атака украинских БПЛА, при которой повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв нет.
Кроме того, Минобороны заявило, что 30 июля киевский режим пытался осуществить террористическую атаку с использованием 25 беспилотников самолетного типа, нанеся удары по объектам в Крыму.
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