Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Госпиталь США в Германии начал принимать раненых солдат из Украины
Госпиталь США, расположенный в Германии, «тихо начал» принимать раненных в боях на Украине солдат, пишет газета The New York Times.
Сейчас лечение в медцентре в городе Ландштуль проходят 14 человек, большинство из них граждане США, но есть и «другие боевики».
По данным NYT, это «новый шаг в углублении вовлеченности США в конфликт», пишет «Коммерсант».
Отмечается, что в российско-украинском конфликте на стороне Киева воюют сотни американцев. Некоторым приходится обращаться за помощью в украинские госпитали и западные благотворительные организации.
Ранее Минобороны России заявляло, что в рядах ВСУ остается 2 тыс. иностранцев.