Госпиталь США в Германии начал принимать раненых солдат из Украины

Tекст: Кристина Цыцура

Сейчас лечение в медцентре в городе Ландштуль проходят 14 человек, большинство из них граждане США, но есть и «другие боевики».

По данным NYT, это «новый шаг в углублении вовлеченности США в конфликт», пишет «Коммерсант».

Отмечается, что в российско-украинском конфликте на стороне Киева воюют сотни американцев. Некоторым приходится обращаться за помощью в украинские госпитали и западные благотворительные организации.

Ранее Минобороны России заявляло, что в рядах ВСУ остается 2 тыс. иностранцев.