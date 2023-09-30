В США заявили о разрушающей планы Киева советской тактике

Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Путин в День воссоединения новых регионов с Россией поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм

Tекст: Антон Антонов

Видеообращение Путина опубликовано на сайте Кремля. Он назвал воссоединение этих регионов с Россией «определяющим, поистине историческим и судьбоносным событием». Как подчеркнул президент, год назад «миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством».

Путин указал, что жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей приняли «осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение», продемонстрировав «мужество и непреклонный характер». Он отметил, что решение принято «в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами».

Как подчеркнул президент, население этих регионов «пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека, – культуру, традиции, родной язык». По его словам, все это «ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году» и «развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих, организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции» в Донбассе.

Однако, как указал Путин, «ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость». Жители новых регионов России сделали «свободный и однозначный выбор», а жители остальной части России поддержали их «всем сердцем», заявил он.

По словам Путина, народ России осознал, что, «защищая наших соотечественников» в Донбассе и Новороссии, «мы защищаем саму Россию, вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу». Президент выразил россиянам благодарность «за эту сплоченность и патриотический настрой».

«Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее, восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и посёлкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы, вся большая, единая страна делает общее дело», – сказал он.

Путин заявил, что выборы в новых регионах стали значимым «шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства», их жители «вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией». Президент отметил, что предстоит «большая работа и решение сложных задач». Он выразил уверенность, что удастся «добиться поставленных целей».

Обращаясь к жителям ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Путин поблагодарил их «за то, что, несмотря на все испытания», они сохранили «и передали своим детям любовь к Отечеству». «Благодаря вам, вашей твёрдости и решительности Россия стала еще сильнее. Мы – один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы», – сказал он.

Напомним, Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией. В пятницу Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО и пообещал, что будет оказана помощь их родственникам.

Прогнозная численность населения в новых субъектах России на 1 января 2024 года определена в количестве 3 млн 227 тыс. 429 человек, на данный момент оформлено более 2,8 млн российских паспортов.