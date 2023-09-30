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    Воссоединение с Россией вернуло новые регионы на путь развития
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    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.

    6 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Они сражались за общую Родину

    У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

    7 комментариев
    30 сентября 2023, 10:31

    В США заявили о разрушающей планы Киева советской тактике

    Forbes: Против подводных дронов ВСУ сработает советская тактика

    Tекст: Александра Юдина

    Черноморский флот сможет уничтожать новые беспилотные подлодки ВСУ при помощи советской тактики с применением вертолетов Ка-27 и малых противолодочных кораблей проекта 1124, выразил мнение военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    По его словам, в случае, если Черноморский флот станет применять вертолеты Ка-27 и корабли проекта 1124 по советским лекалам, то российские военные своевременно обнаружат и уничтожат украинские подводные дроны еще до того, как те проникнут на стоянки флота, передает РИА «Новости».

    Также журналист отметил, что советская тактика прибрежной противолодочной обороны крайне сложна – она предполагает применение пар «вертолет-корабль», где оба участника взаимно прикрывали «слепые зоны» своих средств обнаружения.

    «За счет такого размещения флот способен создать завесу на входах в заливы и в других узких местах», – подчеркнул он.

    Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один российский военный пропал без вести. Аварийные конструкции зданий штаба ЧФ на этой неделе начали демонтировать.

    29 сентября 2023, 16:32
    Атаковавшая Работино мехбригада ВСУ отказалась воевать из-за высоких потерь

    Минобороны: Киев выводит в тыл 47-ю мехбригаду из Работино из-за отказа военных выполнять боевые задачи

    Атаковавшая Работино мехбригада ВСУ отказалась воевать из-за высоких потерь
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинское командование вынуждено вынести в тыл 47-ю механизированную бригаду из района Работино в Запорожской области из-за отказа бойцов выполнять боевые задачи на фоне потерь, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, ВС России ведут активную оборону за Запорожском направлении, за неделю российские военные отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад противника в районах Вербового и Работина Запорожской области.

    В Минобороны добавили, что во время боев ВСУ потеряли более 330 военных, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.

    В ведомстве подчеркнули, что украинским командованием сейчас осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района Работино Запорожской области в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские десантники на противотанковых багги уничтожили наблюдательный пункт украинских военных на правом берегу Днепра.

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    29 сентября 2023, 15:48
    Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма
    Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал сражения под Урожайным одним из знаковых примеров мужества и героизма российских военных.

    «После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались... Не только устно, но показал и видеоматериалы. Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма», – заявил Путин на встрече с участниками сражений под Урожайным в Кремле, передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что понимает, что в бою об этом не думают, а думают о том, как «в боевом смысле работать, как отражать атаку противника».

    «Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того как это стало известно, а это именно так и есть: это героизм в прямом смысле этого слова», – подчеркнул президент. Он поблагодарил бойцов за мужество и пожелал им успехов.

    Напомним, подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам.

    Удар на себя приняло подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под руководством заместителя командира взвода с позывным Большой, настоящее имя Иван Калашников.

    Позднее в Минобороны России сообщили, что Калашников был представлен к званию Героя Российской Федерации. А о деталях произошедшего президенту России Владимиру Путину лично доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Заместитель командира взвода, Герой России Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов участвуют во встрече с Путиным в Кремле. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского участвует награжденный орденом Мужества старший сержант Виктор Хамаганов.

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    29 сентября 2023, 15:12
    Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО
    Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО и пообещал, что будет оказана помощь их родственникам.

    «Они отдали жизни за Родину и искупили свою вину, мы сделаем все, чтобы оказать помощь их близким», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Президент рассказал на встрече с военнослужащими, отличившимися мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции, что получил устный и письменный доклад начальника Генштаба Министерства обороны России о мужестве и героизме военных во время боев в СВО.

    «После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались. Доложил не только устно, но показал и видеоматериалы», – рассказал Путин. Он назвал подвиг военных «знаковым, хорошим примером мужества и героизма».

    Во встрече участвуют заместитель командира взвода, Герой России Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского участвует награжденный орденом Мужества старший сержант Виктор Хамаганов, передает ТАСС.

    Калашников удостоен звания Героя России за проявленные мужество и героизм при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами Вооруженных сил Украины у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении.

    Путин принимает в Кремле военнослужащих, отличившихся мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции.

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    29 сентября 2023, 12:41
    Кадыров: Командиры ВСУ убили своих солдат при попытке сдаться в плен

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские командиры убили двух солдат ВСУ при попытке сдаться российской стороне на западной окраине Клещеевки, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с двумя украинскими пленными, уточнив, что третьему оказывается медицинская помощь. Глава Чечни рассказал, что двоих их товарищей убили собственные командиры при попытке перехода к российским войскам.

    «Звучит жутко, и кто-то может даже засомневаться, но очень и очень зря», – отметил Кадыров, предложил послушать показания людей, находившихся по ту сторону баррикад.

    Каждая партия новых украинских пленных, как сообщил Кадыров, постоянно рассказывает, что их бросают прямо на позиции российских сил. При этом командиры ВСУ говорят своим солдатам, что там никого нет. «Вот такое безразличие к человеческим судьбам со стороны ВСУ и преступного киевского режима», – отметил глава Чечни, добавив, что украинских военных отправляют на убой путем обмана и через угрозы.

    Кадыров призвал украинских военных, которые еще «остаются в здравом уме», сдаваться и не жертвовать жизнью «за сатанистскую власть и интересы Запада». Он заверил, что российские военные сохранят им жизнь.

    Ранее сообщалось, что двое украинских военнослужащих на территории ЛНР застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен российским войскам.

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    29 сентября 2023, 22:55
    Войска России расширили «серую зону» на Марьинском и Авдеевском направлениях

    Пушилин сообщил о расширении «серой зоны» на Марьинском и Авдеевском направлениях в результате рейдов российских войск

    Tекст: Антон Антонов

    В результате рейдов российских войск расширена «серая зона» на Марьинском и Авдеевском направлениях – в районе Марьинки, Опытного и Веселого, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил в видеообращении в Telegram, что на Артемовском направлении вооруженные силы Украины «имитировали широкомасштабные наступательные мероприятия» в направлении Курдюмовки, Андреевки, Берховки. ВСУ «с потерями, достаточно серьезными, были отброшен на исходные позиции», сказал Пушилин.

    Также он сообщил о попытке ВСУ устроить разведку боем в направлении Приютного, Новомайорского и Новопрокоповки. По его словам, украинские войска «каких-то серьезных результатов не добились и с потерями были отброшены на исходные позиции», передает РИА «Новости».

    Напомним, советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ перебросили под Соледар очередное подразделение штурмовиков. На днях Пушилин рассказал о провале украинской операции на фланге Артемовска.

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    30 сентября 2023, 05:15
    Украинские ракеты РСЗО «Ураган» уничтожены над Белгородской областью

    Российская ПВО уничтожила украинские ракеты РСЗО «Ураган» над Белгородской областью

    Украинские ракеты РСЗО «Ураган» уничтожены над Белгородской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку по объектам в Белгородской области с использованием РСЗО «Ураган», сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что около 3.45 мск ПВО уничтожила «в воздухе все девять снарядов» РСЗО.

    Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что воздушные цели «сбиты на подлете» к Белгороду, никто не пострадал, «разрушений нет».

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    30 сентября 2023, 00:56
    США испугались «давления» России на НАТО в результате СВО

    Помощник президента США Салливан заявил об угрозе усиления «давления» России на НАТО в результате конфликта на Украине

    США испугались «давления» России на НАТО в результате СВО
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новое наступление России в ходе специальной военной операции на Украине может привести к усилению российского «давления» на НАТО, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что поддержка Украины имеет значение для «нацбезопасности США». По его словам, дело не в том, «сколько территорий сможет занять Украина». США хотят быть «уверенными, что Россия в результате нового наступления» не установит контроль над «другими частями Украины» и «в конечном счете не станет оказывать большее давление на НАТО, что, как показала история, втягивает США в конфликт». Салливан выразил уверенность, что отказ от поддержки Киева противоречит «национальным интересам США», передает РИА «Новости» со ссылкой на Atlantic.

    Напомним, МИД России указывал, что Североатлантический альянс продолжает агрессивную деятельность по наращиванию своего присутствия у российских границ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о решительном отказе Запада обсуждать гарантии безопасности для Москвы.

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    30 сентября 2023, 01:19
    Богомаз сообщил об атаке украинских террористов в Брянской области

    Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о нарушении энергоснабжения в поселке Погар в результате украинской атаки

    Богомаз сообщил об атаке украинских террористов в Брянской области
    @ Брянская Губерния/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских террористов в поселке Погар нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Telegram, что никто не пострадал, «оперативные и экстренные службы работают на месте».

    В четверг российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью. В понедельник Брянскую область также пытались атаковать беспилотниками.

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    30 сентября 2023, 00:25
    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией

    Путин в День воссоединения новых регионов с Россией поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм

    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

    Видеообращение Путина опубликовано на сайте Кремля. Он назвал воссоединение этих регионов с Россией «определяющим, поистине историческим и судьбоносным событием». Как подчеркнул президент, год назад «миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством».

    Путин указал, что жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей приняли «осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение», продемонстрировав «мужество и непреклонный характер». Он отметил, что решение принято «в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами».

    Как подчеркнул президент, население этих регионов «пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека, – культуру, традиции, родной язык». По его словам, все это «ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году» и «развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих, организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции» в Донбассе.

    Однако, как указал Путин, «ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость». Жители новых регионов России сделали «свободный и однозначный выбор», а жители остальной части России поддержали их «всем сердцем», заявил он.

    По словам Путина, народ России осознал, что, «защищая наших соотечественников» в Донбассе и Новороссии, «мы защищаем саму Россию, вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу». Президент выразил россиянам благодарность «за эту сплоченность и патриотический настрой».

    «Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее, восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и посёлкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы, вся большая, единая страна делает общее дело», – сказал он.

    Путин заявил, что выборы в новых регионах стали значимым «шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства», их жители «вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией». Президент отметил, что предстоит «большая работа и решение сложных задач». Он выразил уверенность, что удастся «добиться поставленных целей».

    Обращаясь к жителям ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Путин поблагодарил их «за то, что, несмотря на все испытания», они сохранили «и передали своим детям любовь к Отечеству». «Благодаря вам, вашей твёрдости и решительности Россия стала еще сильнее. Мы – один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы», – сказал он.

    Напомним, Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией. В пятницу Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО и пообещал, что будет оказана помощь их родственникам.

    Прогнозная численность населения в новых субъектах России на 1 января 2024 года определена в количестве 3 млн 227 тыс. 429 человек, на данный момент оформлено более 2,8 млн российских паспортов.

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    30 сентября 2023, 06:13
    США указали на угрозу для контрнаступления ВСУ в случае шатдауна

    Представитель Белого дома Кирби заявил об угрозе для контрнаступления ВСУ в случае шатдауна в США

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная остановка финансирования правительства США (шатдаун) может помешать контрнаступлению вооруженных сил Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

    Кирби сказал, что есть «достаточно согласованных, но не израсходованных средств на ближайшие недели». Однако в случае приостановки финансирования «не будет необходимых для контрнаступления возможностей в критически важный момент», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Около суток остается до того момента, когда американское правительство может остаться без финансирования. NBC News заявляет, что «шатдаун скорее всего ударит по каждодневной жизни американцев больше, чем они думают». CNN указывает, что отсутствие принятого бюджета затронет все сферы жизни простого американца.

    Напомним, властям США нужно до начала октября принять временный бюджет, иначе часть государственных органов прекратит свою работу, произойдет так называемый шатдаун. Ранее в США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона.


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    30 сентября 2023, 03:55
    МИД Британии назвал поддержку Украины «тяжелой и болезненной»

    Глава МИД Британии Клеверли назвал «большой проблемой» усталость от конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Поддерживать Украину «тяжело и болезненно», а усталость от конфликта стала «большой проблемой», заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

    «Но, если мы отступим, будет только тяжелее и больнее», – сказал Клеверли. По его словам, отказ от помощи Украине якобы приведет к ухудшению ситуации в мире. Поэтому, как заявил министр, позиция британского правительства «тверда» и Лондон «проясняет это всем международным партнерам», передает РИА «Новости» со ссылкой на House.

    Напомним, Великобритания собирается довести число подготовленных украинских военных до 30 тысяч к концу года.

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    30 сентября 2023, 06:59
    Авиация Южной группировки российских войск нанесла удары по ВСУ в 25 районах

    Глава пресс-центра Южной группировки российских войск Минесашвили сообщил об авиаударах по ВСУ в 25 районах

    Tекст: Антон Антонов

    Авиация Южной группировки российских войск нанесла удары по военнослужащим и военной технике вооруженных сил Украины в 25 районах, сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

    Минесашвили сообщил, что уничтожены украинские БМП, две РСЗО, гаубица «Мста-Б», станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять минометов, 11 автомобилей и восемь беспилотников, передает ТАСС.

    Кроме того, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» нанесли удар по силам ВСУ в районе Предтечино в ДНР. Артиллерией уничтожены шесть украинских опорных пунктов в Клещеевке. Отражены две атаки штурмовых групп ВСУ на Марьинском и Авдеевском направлениях, уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы в районе Андреевки.

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении поражены четыре пункта временной дислокации ВСУ в Новомихайловке и три – в Константиновке, передает РИА «Новости».

    Также нанесены удары по украинским позициям в районах Урожайного, Старомайорского и Златополя, уничтожены пять складов боеприпасов, автомобильная техника и живая сила ВСУ. Отражены украинские атаки в направлении Приютного, пресечено выдвижение группы пехоты ВСУ в районе Старомайорского.

    В результате контрбатарейной борьбы российскими войсками уничтожены буксируемая гаубица M777, три артиллерийских орудия Д-20 и «три минометных расчета, в том числе кочующий миномет на пикапе», в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка, Веселый Гай, Великая Новоселка и Ровнополь.

    Напомним, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате рейдов российских войск расширена «серая зона» на Марьинском и Авдеевском направлениях – в районе Марьинки, Опытного и Веселого.

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    30 сентября 2023, 04:26
    ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду

    Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об уничтожении силами ПВО воздушных целей

    ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородским районом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил, что воздушные цели «сбиты на подлете» к Белгороду. По предварительной информации, никто не пострадал, «разрушений нет», сообщил глава региона в Telegram.

    В четверг российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью. В среду сообщалось, что в результате украинского обстрела житель Белгородской области получил осколочное ранение.

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    30 сентября 2023, 09:59
    Украинский военнопленный рассказал о десятках дезертиров и лжи командиров

    Украинский военнопленный рассказал о десятках дезертиров и лжи командиров из-за ситуации на фронте

    Tекст: Александра Юдина

    Попавший в плен на Запорожском направлении украинский военнослужащий рассказал о том, что десятки бойцов дезертируют в связи с ситуацией на фронте и вранья командиров.

    По его словам, моральное состояние бойцов на данный момент ниже среднего, так как военнослужащие видят – есть подозрения, что подразделение погибнет в бою, однако командование уверяют действовать, после чего люди остаются, но происходит именно то, чего опасались, передает РИА «Новости».

    Также военнопленный заметил, что решение дезертировать принимают те, кто уже был в бою и увидел реальную картину происходящего. После этого, по словам пленного бойца, ребята ничего не рассказывали, а только несколько дней пили водку, а потом собирали вещи и уходили в самоволку.

    «Больше десяти таких было точно. Может, около 50. Много людей ушло. Разворачиваются и просто уходят. Наверное, от осознания, что начальство врет. Все их разговоры – это неправда. Люди думают и понимают, что это просто мясорубка. Просто на смерть едешь и все», – заключил пленный.

    Ранее сообщалось, что на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненные проявления расстройств психики. В Киеве также начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.

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    30 сентября 2023, 02:41
    Экс-премьер Словакии Фицо раскритиковал поставки оружия Украине

    Экс-премьер Словакии Фицо заявил, что передача оружия Украине приносит только убийства

    Tекст: Антон Антонов

    Вооружение Украины не приносит ничего, кроме убийств, заявил экс-премьер Словакии Роберт Фицо, возглавляющий социал-демократическую партию Smer («Курс»).

    Фицо призвал к немедленному проведению мирных переговоров, а также выступил против антироссийский санкций, поскольку те вредят экономике Словакии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Напомним, 30 сентября в Словакии пройдут досрочные парламентские выборы. По данным социологической службы АКО, Smer является фаворитом и может набрать 19,4% голосов. Лояльная к Киеву «Прогрессивная Словакия» пользуется поддержкой 18,2% избирателей, еще более ориентированный на ЕС «Голос» – 15,1%. Условно пророссийские националистические Словацкая национальная партия и «Республика» также могут попасть в парламент, набирая 5–6%.

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    «Чтобы вы не замерзли»: Почему Украина лжет о транзите газа в Европу

    На Украине объяснили, почему продолжают брать деньги у Газпрома и качать российский газ. Оказывается, это происходит исключительно ради европейских партнеров, чтобы они не замерзли. Однако в украинском «Нафтогазе» лукавят. Какие выгоды получает Украина от транзитного бизнеса и чего лишится, когда его придется закрыть? Подробности

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    Воссоединение с Россией вернуло новые регионы на путь развития

    Год назад Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией. На референдумах регионы продемонстрировали высокую явку, а сами плебисциты прошли в соответствии с Уставом ООН. Как говорят эксперты, это и не удивительно, ведь на протяжении долгих лет территории пребывали в стагнации, а теперь открыли для себя возможность вернуться на путь развития. Собеседники газеты ВЗГЛЯД вспомнили произошедшие год назад события. Подробности

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    «Остальное – починим». Как Донбасс встречает годовщину возвращения в Россию

    Восстановленные школы и детские сады, дороги и фонтаны, водопроводы и больницы, и даже целые построенные с нуля микрорайоны. Все это и многое другое возведено всего за год после принятия четырех новых регионов в состав России. Размеры «большой стройки» в Донбассе оценил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, сравнив увиденное с впечатлениями более чем годичной давности. Подробности

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    Как от победы на Украине зависит новый мировой порядок

    В администрации Белого дома впервые заговорили о конце сложившегося за последние десятилетия миропорядка. Подорван фундамент, на котором базировалось американское доминирование. Почему это произошло, как мировой порядок будет пересобран заново и какую роль в этом будут играть другие страны, в том числе и Россия? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Конец Нагорного Карабаха

      Более 70% населения, почти 85 тыс. человек покинули Нагорный Карабах после армянской капитуляции. Проиграв войну 30 лет назад, Азербайджан сделал ставку на военную силу и навязал Армении свою волю. Остался только один вопрос – о ее разделе надвое.

    • «Русофобский кружок» проворовался

      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

    • США дали Украине полтора года

      У США заканчиваются деньги на Украину, и даже в лучшем для себя случае президент Владимир Зеленский получит вчетверо меньше помощи, чем планировал предоставить ему Вашингтон. Хуже того: США выкатили Киеву список требований, дав на выполнение полтора года. Если Зеленский не справится, поддержка его режима полностью прекратится.

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