В Севастополе начался демонтаж аварийных конструкций зданий штаба ЧФ

Tекст: Ольга Никитина

Развожаев написал в Telegram-канале, что громкий звук в центре города вызван запланированном демонтажем части аварийных конструкций штаба ЧФ, он осуществлялся при помощи контролируемого подрыва.

Губернатор несколько раз предупредил о том, в какое время следует ожидать нового громкого звука, и призвал местных жителей не переживать.

В 13.01 мск он написал, что взрывные работы завершены.

Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один военнослужащий пропал без вести. На месте происшествия возник пожар, который был локализован в тот же вечер.