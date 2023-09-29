  • Путин: Мировая финансовая система обслуживает интересы «золотого миллиарда»
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    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    Людям, которые никогда не испытывали проблем с водой, не понять, какое это благо, когда не думаешь, чем смыть унитаз, помыть посуду, и не размышляешь, что лучше сегодня: помыться или оставить воду про запас.

    4 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Они сражались за общую Родину

    У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

    6 комментариев
    29 сентября 2023, 18:56

    Американский разведчик заявил о приближении конца Украины

    Экс-разведчик Риттер: Встреча Зеленского и Столтенберга приблизила конец Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Встречи президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и руководителями военных ведомств Франции и Британии только приблизили крах ВСУ, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что участники прошедших встреч «отказались от реалистичного мирного предложения», продолжив поощрять членство киевского режима в НАТО, передает РИА «Новости».

    «Украина обманулась. Они и НАТО скоро узнают об этом», – сказал он. По мнению эксперта, современной украинской нации наступил конец. Однако, по его мнению, прославление Степана Бандеры не заслуживает меньшего. «Жаль украинский народ», – добавил разведчик.

    Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Североатлантический альянс превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, но большего размера.

    29 сентября 2023, 02:54
    В США посоветовали Зеленскому уйти в отставку и бежать из страны

    Экс-разведчик ВС США Риттер посоветовал президенту Украины Зеленскому добровольно уйти в отставку и бежать из страны

    В США посоветовали Зеленскому уйти в отставку и бежать из страны
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому добровольно уйти в отставку и бежать из страны.

    Бывший разведчик ВС США заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, что вопрос заключается только в том, как Зеленский уйдет. Риттер посоветовал Зеленскому ради жены и детей добровольно уйти в отставку и бежать из страны. При этом американский эксперт предупредил, что если Зеленский затянет, то может нарваться на гнев офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности, передает РИА «Новости».

    Как считает американский военный в отставке, коррумпированность киевского режима и его главы становится все более очевидной, среди украинцев растет негодование из-за того, что некоторые люди не получают пенсии и необходимую медицинскую помощь.

    Риттер также отметил, что западные страны стали отворачиваться от Зеленского, на что указывает недавнее обострение отношений с Польшей. Кроме того, у союзников уже элементарно заканчиваются ресурсы для дальнейшей помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), а препятствием для урегулирования кризиса стал президент бывшей советской республики, пояснил отставной американский военный разведчик. Он назвал Зеленского поверженным политиком, дни которого сочтены.

    Ранее в США предрекли последствия Зеленскому после скандала с чествованием украинского нациста в Канаде. Газета ВЗГЛЯД писала, что президент США Джо Байден вместо денег предъявил Зеленскому ультиматум.

    Коментарии (21)
    28 сентября 2023, 22:33
    Университет Альберты в Канаде закрыл фонд украинского эсэсовца Гуньки

    Посол России в Оттаве Степанов: Университет Альберты в Канаде объявил о закрытии фонда имени украинского эсэсовца Гуньки

    Университет Альберты в Канаде закрыл фонд украинского эсэсовца Гуньки
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Университет Альберты в Канаде спустя несколько часов после обращения российского посольства принял решение о закрытии образовательного фонда имени украинского эсэсовца Ярослава Гуньки, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

    Дипломат рассказал по телефону, что посольство России обнаружило, что у Гуньки и его семьи есть образовательный фонд в университете Альберты, и даже после этого скандала он продолжал совершенно официально существовать. Российские дипломаты через соцсети обратили внимание руководство университета на этот сюжет и попросили прокомментировать, передает РИА «Новости».

    Посол России в Оттаве рассказал, что буквально через несколько часов после обращения российских дипломатов, в четверг утром, университет публично объявил, что закрывает этот фонд, возвращает деньги и сожалеет о том, что мог кому-то «доставить неудобства и принести печаль». Степанов отметил, что работа посольства оказалась своевременной.

    Ранее в Кремле посоветовали Канаде вынести урок из позорной ситуации с чествованием украинского нациста в парламенте страны и в будущем солидаризироваться с инициативами России по осуждению нацизма.

    Коментарии (19)
    29 сентября 2023, 10:08
    Украина пообещала помочь Европе экономически

    Шмыгаль: Украина, вступив в ЕС, поможет Европе в сфере экономики

    Украина пообещала помочь Европе экономически
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина после вступления в Европейский союз не станет источником проблем для содружества, а наоборот, «поможет в решении многих проблем», пообещал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль в интервью изданию Politico уточнил, что речь идет о таких сферах, как энергетическая независимость, безопасность, оборона и экономика, передает РИА «Новости».

    Между тем у Украины есть собственные экономические проблемы. Так, дефицит бюджета страны на 2024 год, как сообщали в Верховной раде, может составит около 43 млрд долларов. Покрыть его Киев рассчитывает с помощью США, ЕС и МВФ. На военные расходы в бюджете Украины собираются выделить 54,6 млрд долларов.

    Кроме того, западные СМИ не раз называли Украину «попрошайкой», которая «клянчит» оружие.

    Добавим также, накануне в «Нафтогазе» заявили, что продолжают транзит российского газа «исключительно» ради того, чтобы европейцы «не замерзли». При этом газета ВЗГЛЯД писала, какие выгоды получает Украина от транзита.

    Коментарии (31)
    29 сентября 2023, 04:48
    Американский офицер оценил оборонную тактику ВС России

    Майор ВС США Роуз: Россия выстроила мощную оборону и справится с любой попыткой прорыва ВСУ

    Tекст: Антон Никитин

    Российская артиллерия способна подавить любую попытку ВСУ прорваться через минные поля, Россия выстроила мощную оборону и обладает резервами, а авантюрные прогнозы Запада дорого обошлись Украине, заявил ветеран войны в Афганистане, майор ВС США Роберт Роуз.

    Офицер заявил в комментарии для портала War on the Rocks, что армия России способна «сосредоточить артиллерийский огонь» против любой попытки пройти через минные поля и обладает резервами, которые всегда готовы контратаковать в случае прорыва обороны, передает РИА «Новости».

    Роуз выразил мнение, что излишне оптимистичные западные оценки авантюрной попытки ВСУ прорвать оборону русских механизированными соединениями оказали негативное влияние на Украину, которая потеряла до 20% поставленной Западом техники. По мнению американского военного, тактика России вынудила ВСУ перейти к борьбе на истощение.

    Ранее на Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине.

    Накануне руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большая часть контрнаступления ВСУ «проходит пешком».

    Напомним, 17 сентября председатель ОКНШ ВС США генерал Марк Милли заявил о невозможности для Киева вернуть утерянные территории при контрнаступлении ВСУ.

    Коментарии (13)
    29 сентября 2023, 10:24
    Среди переселенцев на Камчатку более 35% оказались гражданами Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    За 13 лет, в период с 2010-го по 2023 год, на Камчатку по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению соотечественников переехали более 5 тыс. человек, около 35,5% из них – украинцы, сообщили в управлении по вопросам миграции УМВД по Камчатскому краю.

    Как сообщили ИА «Кам 24» в ведомстве, 18,5% приехали из Киргизии, а 17,3% из Узбекистана. Кроме того, есть переселенцы из Армении (8,8%), Таджикистана (6,9%), Азербайджана (5,9%), Казахстана и Молдавии (по 2,9%).

    Более 30% прибывших, как уточнили в управлении, являются славянами в возрасте до 40 лет. Причем почти две трети прибывших – это молодые люди с высшим или средним специальным образованием, в том числе учителя и врачи, инженеры и строители.

    По данным на начало 2023 года, число беженцев, прибывших в Россию с территорий Украины и Донбасса, превысило 5,1 млн человек.

    Коментарии (26)
    29 сентября 2023, 02:24
    На Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине

    Politico: На Западе начали уставать от конфликта на Украине, поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ

    На Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Смена главы Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Марка Милли происходит в самое неподходящее время, когда на Западе начали уставать от конфликта на Украине, и этот момент может стать поворотным для Киева в случае провала контрнаступления ВСУ, сообщает Politico.

    В публикации говорится, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в пятницу передаст бразды правления своему заместителю Чарльзу Брауну. Как отмечается издание, это может произойти в самое неподходящее время, поскольку Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие – и терпение – в отношении Украины, передает РИА «Новости».

    Новый глава Генштаба ВС США вступает в должность в то время, когда республиканцы протестуют против предоставления Украине дополнительной помощи. Варшава, в свою очередь, заявила, что не сможет в ближайшее время направить больше оружия Киеву. Прекращение поставок оружия Украине также допустили во Франции, говорится в статье.

    Как отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана, смена караула в Пентагоне происходит в момент, который может стать поворотным в конфликте. По мнению эксперта, провал попыток ВСУ прорвать российскую оборону, либо провал контрнаступления ВСУ, усилят опасения по поводу продолжения военных действий.

    Накануне в США предупредили о рисках для Украины из-за замедления контрнаступления.

    Напомним, 17 сентября председатель ОКНШ ВС США генерал Марк Милли заявил о невозможности для Киева вернуть утерянные территории при контрнаступлении ВСУ.

    Коментарии (3)
    29 сентября 2023, 03:44
    Российский спецназ начал бороться со снайперами ВСУ при помощи роботов

    В ОПК рассказали о применении новейшего робота-антиснайпера «Сосна-Н» российским спецназом в зоне СВО

    Российский спецназ начал бороться со снайперами ВСУ при помощи роботов
    @ Niclas Hammarstrom/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российские подразделения спецназначения применили в зоне спецоперации новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    По словам источника, партия антиснайперских комплексов «Сосна-Н» была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО, передает ТАСС.

    Комплекс «Сосна-Н» представляет собой автоматическую дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку, способную в круглосуточном режиме сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать любые оптические устройства, ведущие встречное наблюдение или прицеливание, – будь то прицел снайперской винтовки, бинокль или прицельный комплекс противотанковой управляемой ракетной системы. Изделие может работать на дистанциях до 3 км, дальность подавления достигает 2 км. Масса прибора составляет всего 4,6 кг, а сенсорный переносной планшет управления весит около 1,1 кг.

    «Сосна-Н» способна не только подавать сигнал тревоги и отмечать место обнаружения снайпера, но и ставить ему визуальную помеху с помощью направленного лазерного излучения. Впервые разработку продемонстрировали в ходе форума «Армия-2021».

    Напомним, в конце августа стало известно, что украинское командование начало использовать рядовой состав ВСУ в качестве приманки для выявления российских снайперов.

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    29 сентября 2023, 13:14
    На Украине пожаловались, что Запад не объяснил им понятие «победа»

    Секретарь СНБО Украины Данилов: Никто на Западе не объяснил Киеву, что значит «победа»

    Tекст: Ольга Никитина

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов посетовал на то, что никто на Западе не объяснил Киеву, что означает понятие «победа Украины».

    «Нам никто не может четко ответить, что значит наша победа», – сказал Данилов в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук, в отношении которой в России заведено дело о возбуждении ненависти или вражды.

    Данилов пояснил, что на Западе обещают поддерживать Киев «до – потом словосочетание – «победа». «Говорят, до того момента, когда вы не решите самостоятельно принимать решения», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом киевский режим хотел бы понимать уровень поддержки со стороны Запада. «Они с нами идут до победы или определенное время, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы?» – спросил Данилов.

    Секретарь СНБОУ заявил, что Киев не пойдет на «суррогат наподобие Будапештского меморандума». Он подчеркнул, что Украине нужны юридически закрепленные гарантии безопасности.

    Американский военный эксперт, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее говорил, что шансы ВСУ на победу являются нулевыми. Однако несмотря на это Соединенные Штаты не намерены заканчивать конфликт на Украине, подчеркивал он.

    Эксперты из Британии в свою очередь говорили, что Киев вполне может лишиться союзников в связи с выпадами в адрес Запада и неблагодарностью украинского лидера Владимира Зеленского.

    Коментарии (29)
    29 сентября 2023, 05:49
    Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области

    Глава Курской области Старовойт: Беспилотник ВСУ сбросом взрывных устройств обесточил больницу и пять населенных пунктов

    Tекст: Антон Никитин

    Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на электрическую подстанцию в Курской области, в результате пять населенных пунктов и больница оказались обесточены, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что в слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил на электрическую подстанцию два взрывных устройства, в следствие чего загорелся один из трансформаторов, в результате пять населенных пунктов и больница оказались обесточены. Губернатор заверил, что пожарные расчеты уже выехали, однако заметил, что к восстановлению электроснабжения приступят, когда станет безопасно.

    Накануне российские военные посадили два беспилотника в Курской области с помощью систем РЭБ. Еще два беспилотника специальным службам помогло сбить над Курской областью приложение «Радар.НФ», разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные вражеские беспилотники или диверсионные группы.

    Коментарии (2)
    29 сентября 2023, 09:57
    Американский сенатор предложил способ избежать шатдауна в США

    Сенатор Рэнд Пол потребовал отказаться от помощи Украине, чтобы избежать шатдауна в США

    Американский сенатор предложил способ избежать шатдауна в США
    @ Greg Nash/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский сенатор из Республиканской партии Рэнд Пол выдвинул условие об исключении финансовой помощи Украине из проекта бюджета США, выполнение которого позволит избежать шатдауна (остановки работы) правительства страны.

    «Чтобы избежать закрытия правительства, я соглашусь на ускоренное голосование по законопроекту без помощи Украине», – заявил Пол на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), передает канал «360».

    Ранее Госдепартамент США сообщил, что готовится к возможной остановке работы американского правительства («шатдаун») с 1 октября.

    Американский президент Джо Байден признавался, что не знает, как предотвратить шатдаун.

    Коментарии (3)
    29 сентября 2023, 06:59
    Палата представителей США поддержала оказание помощи Украине

    Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Киеву помощи в размере 300 млн долларов

    Tекст: Антон Никитин

    Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Киеву помощи в размере 300 млн долларов, свидетельствуют кадры телеканала C-SPAN.

    Предоставление Киеву помощи поддержали 311 американских законодателей, против выступили 117. Речь идет о выделении средств Киеву в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники напрямую из запасов ВС США. Законопроект также включает выделение 20 млн долларов на ужесточение надзора за средствами, которые Украина получает от США, передает ТАСС.

    По имеющимся у издания Politico сведениям, спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти ранее добился выделения этого предложения в отдельный законопроект, поскольку рассчитывает, что это обеспечит поддержку большего числа республиканцев при голосовании по проекту оборонного бюджета США.

    Ранее Палата представителей Конгресса США вывела военную помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект.

    Коментарии (2)
    29 сентября 2023, 00:56
    Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

    Страна.ua: В столице Украины прогремел взрыв

    Tекст: Антон Никитин

    Взрыв прогремел в столице Украины, сообщает издание «Страна.ua».

    Издание сообщило о взрыве в Киеве. Подробности не приводятся.

    При этом, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе воздушная тревога не объявлялась. Официальной информации о взрывах не поступало, передает РИА «Новости».

    Накануне компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении тепловой электростанции (ТЭС) на юге Украины.

    Коментарии (2)
    29 сентября 2023, 14:59
    В Ватикане заявили о неправомерности уничтожения УПЦ
    В Ватикане заявили о неправомерности уничтожения УПЦ
    @ Michael Kudryavtsev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти заявил, что в Ватикане считают незаконным закрытие церкви на Украине, «которая ассоциируется с врагом».

    По словам прелата, неправомерно уничтожать всю церковь, только потому что она могла якобы ассоциироваться с теми, «кого сейчас считают врагами», передает ТАСС.

    Но, по его мнению, отдельные лица могут быть судимы «в соответствии с государственным законодательством, если церковь замечена в политических преступлениях».

    Ранее во Львовской области родители школьников напали на учителя, так как он является сторонником канонической УПЦ.

    Коментарии (0)
    29 сентября 2023, 11:33
    Житель Керчи сознался в отправке Киеву данных о технике России у Крымского моста

    Tекст: Александра Юдина

    Задержанный по факту шпионажа в пользу Киева житель Керчи признался, что передавал с помощью чат-ботов информацию о передвижении российской техники близ Крымского моста, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    По словам задержанного, он принял решение передавать информацию в режиме настоящего времени – фиксировал передвижения грузовых автомобилей, иногда боевой техники, в частности, танков, БМП, БНД, передает ТАСС.

    Также он отметил, что узнал о возможности передавать такую информацию через чат-боты, которые, как выяснил задержанный, принадлежат СБУ.

    Ранее подозреваемый в работе на украинскую разведку житель Севастополя заявил, что отслеживал маневры российских кораблей с «Калибрами» и российскую авиацию.

    Коментарии (3)
    29 сентября 2023, 07:50
    Российская ПВО уничтожила 11 беспилотников над Курской и Калужской областями

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила 11 украинских беспилотников над Курской и Калужской областями

    Tекст: Антон Никитин

    Российская ПВО ночью 29 сентября уничтожила 11 беспилотников, один из них – над Калужской областью, а десять – над Курской, сообщили в Минобороны.

    Ведомство в своем Telegram-канале сообщило, что ночью 29 сентября дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа, один – над территорией Калужской области, десять – над Курской.

    Ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области. Накануне вечером российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью.

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