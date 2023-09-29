С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.2 комментария
Американский разведчик заявил о приближении конца Украины
Экс-разведчик Риттер: Встреча Зеленского и Столтенберга приблизила конец Украины
Встречи президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и руководителями военных ведомств Франции и Британии только приблизили крах ВСУ, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Риттер на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что участники прошедших встреч «отказались от реалистичного мирного предложения», продолжив поощрять членство киевского режима в НАТО, передает РИА «Новости».
«Украина обманулась. Они и НАТО скоро узнают об этом», – сказал он. По мнению эксперта, современной украинской нации наступил конец. Однако, по его мнению, прославление Степана Бандеры не заслуживает меньшего. «Жаль украинский народ», – добавил разведчик.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Североатлантический альянс превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, но большего размера.