Экс-разведчик Риттер: Встреча Зеленского и Столтенберга приблизила конец Украины

Tекст: Ольга Никитина

Риттер на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что участники прошедших встреч «отказались от реалистичного мирного предложения», продолжив поощрять членство киевского режима в НАТО, передает РИА «Новости».

«Украина обманулась. Они и НАТО скоро узнают об этом», – сказал он. По мнению эксперта, современной украинской нации наступил конец. Однако, по его мнению, прославление Степана Бандеры не заслуживает меньшего. «Жаль украинский народ», – добавил разведчик.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Североатлантический альянс превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, но большего размера.