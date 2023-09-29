Кадыров: Командиры ВСУ убили своих солдат при попытке сдаться в плен

Tекст: Ольга Никитина

Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с двумя украинскими пленными, уточнив, что третьему оказывается медицинская помощь. Глава Чечни рассказал, что двоих их товарищей убили собственные командиры при попытке перехода к российским войскам.

«Звучит жутко, и кто-то может даже засомневаться, но очень и очень зря», – отметил Кадыров, предложил послушать показания людей, находившихся по ту сторону баррикад.

Каждая партия новых украинских пленных, как сообщил Кадыров, постоянно рассказывает, что их бросают прямо на позиции российских сил. При этом командиры ВСУ говорят своим солдатам, что там никого нет. «Вот такое безразличие к человеческим судьбам со стороны ВСУ и преступного киевского режима», – отметил глава Чечни, добавив, что украинских военных отправляют на убой путем обмана и через угрозы.

Кадыров призвал украинских военных, которые еще «остаются в здравом уме», сдаваться и не жертвовать жизнью «за сатанистскую власть и интересы Запада». Он заверил, что российские военные сохранят им жизнь.

Ранее сообщалось, что двое украинских военнослужащих на территории ЛНР застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен российским войскам.