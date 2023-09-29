«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.16 комментариев
Россию обвинили в использовании глупости американских властей против США
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Россия использовала глупость американских властей для нанесения ущерба США
Россия нанесла ущерб Соединенным Штатам, использовав глупость американских властей, выразил мнение экс-советник министра обороны США в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Бывший советник главы Пентагона заявила, что Россия нанесла вред США «за счет нашей собственной глупости», передает ТАСС.
Он посетовал, что никто не хочет признавать правду, им проще продолжать тратить деньги.
Ранее Палата представителей Конгресса США вывела военную помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект, после чего одобрила его.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему президент США Джо Байден вместо денег предъявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ультиматум.