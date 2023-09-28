Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.0 комментариев
Отставной генерал СВР рассказал о роли иностранных разведок на Украине
Отставной генерал СВР Решетников: ЦРУ и МИ-6 курируют все операции спецслужб Украины
Британские и американские разведывательные службы разрабатывают и курируют все операции украинских спецслужб, особая роль у МИ-6, под контролем которой работает ГУР МО Украины и ее руководитель Кирилл Буданов, заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников.
Решетников отметил, что спецслужбы США и Британии принимают «огромное участие» в конфликте на Украине, причем занимаются не только планированием, но и курированием, а также разработкой операций. «Активно участвуют и техническими средствами, и агентурой, и своими советниками, и, опять повторяю, своими кураторами и руководителями», – сказал он РИА «Новости».
Отставной генерал напомнил, что советники из британской и американской разведок еще до государственного переворота на Украине 2014 года занимали целые этажи в офисах СБУ. С тех пор, по его словам, иностранные спецслужбы закрепились на Украине еще сильнее.
«Например, ГУР, главное управление разведки с небезызвестным шизофреником Будановым – полностью под контролем английских спецслужб, прежде всего МИ-6», – добавил Решетников.
Кроме того, по его данным, на Украине широко действуют разведки из Германии и Польши.
Альтернативы контрнаступлению у Киева в настоящее время нет, ВСУ приходится «лезть вперед, биться до последнего, как сейчас говорят, до последнего украинца». Если украинские военные просто «сядут в окопы», тогда режиму придет конец, на Западе помощи они уже не получат, объяснил Решетников.
Ранее бывший агент британской разведки МИ-6 Аластер Крук рассказал, что украинские военнослужащие возмущены советами от натовских генералов и инструкторов, которые побуждают их идти в лобовую на укрепленные позиции Российской армии и массово гибнуть.