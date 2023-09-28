Отставной генерал СВР Решетников: ЦРУ и МИ-6 курируют все операции спецслужб Украины

Tекст: Ольга Никитина

Решетников отметил, что спецслужбы США и Британии принимают «огромное участие» в конфликте на Украине, причем занимаются не только планированием, но и курированием, а также разработкой операций. «Активно участвуют и техническими средствами, и агентурой, и своими советниками, и, опять повторяю, своими кураторами и руководителями», – сказал он РИА «Новости».

Отставной генерал напомнил, что советники из британской и американской разведок еще до государственного переворота на Украине 2014 года занимали целые этажи в офисах СБУ. С тех пор, по его словам, иностранные спецслужбы закрепились на Украине еще сильнее.

«Например, ГУР, главное управление разведки с небезызвестным шизофреником Будановым – полностью под контролем английских спецслужб, прежде всего МИ-6», – добавил Решетников.

Кроме того, по его данным, на Украине широко действуют разведки из Германии и Польши.

Альтернативы контрнаступлению у Киева в настоящее время нет, ВСУ приходится «лезть вперед, биться до последнего, как сейчас говорят, до последнего украинца». Если украинские военные просто «сядут в окопы», тогда режиму придет конец, на Западе помощи они уже не получат, объяснил Решетников.

Ранее бывший агент британской разведки МИ-6 Аластер Крук рассказал, что украинские военнослужащие возмущены советами от натовских генералов и инструкторов, которые побуждают их идти в лобовую на укрепленные позиции Российской армии и массово гибнуть.