В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?5 комментариев
Политолог: Канадские власти раздосадовали украинскую диаспору
Политолог Лукьянов: Канадские начальники излишним пиаром раздосадовали нацистов и их наследников в украинской диаспоре
Больше всего на канадских начальников должна быть раздосадована украинская диаспора, обилие в которой нацистов и их наследников стало выглядеть как аномалия из-за излишнего усердия с пиар-сопровождением визита Зеленского, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Он выразил мнение в своем Telegram-канале, что больше всего на канадских начальников должна быть сейчас раздосадована украинская диаспора, обилие в которой нацистов и их наследников никогда не было секретом и «никогда никого не смущало, все всех устраивало».
Однако сейчас, из-за глупой промашки, излишнего усердия с пиар-сопровождением визита Владимира Зеленского канадская норма вдруг стала выглядеть как аномалия в глазах мира, на диаспору пристально начали смотреть, теперь «приходится оправдываться и отмежеваваться», отметил Лукьянов.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал «ошибкой» чествование в парламенте страны украинского нациста. Он также сообщил, что по дипломатическим каналам извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским и украинской делегацией «за позицию, в которую они были поставлены».