В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
Бывшая жена Федора Бондарчука подала иск о разделе имущества
Симоновский суд Москвы зарегистрировал иск Светланы Бондарчук (Рудской) к бывшему мужу Федору Бондарчуку о разделе имущества, сообщили в суде.
Как сообщил источник РИА «Новости», в суд поступил иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами от Рудской С.В. к Бондарчуку Ф.С., дата его рассмотрения не назначена.
Подробности иска в инстанции не уточнили.
В 2019 году Актриса Паулина Андреева опубликовала официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.
Напомним, в марте 2016 года российский режиссер Федор Бондарчук и телеведущая Светлана Бондарчук заявили о подаче заявления на развод после 25 лет совместной жизни.