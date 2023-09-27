Бывшая жена Федора Бондарчука подала иск о разделе имущества

  • На границе Азербайджана задержан экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Экономика России показала уникальный рост под санкциями
    Стало известно еще о двух взрывах на «Северных потоках»
    Вице-премьер Канады Христя Фриланд занервничала, отвечая на вопрос о нацистах
    Политолог: Финляндия осознала негативные последствия членства в НАТО
    Минные поля и шквальный огонь остановили наступление ВСУ на Запорожском направлении
    МИД: Британия и США помогли Киеву совершить атаку на Севастополь
    Объявленный на Украине убитым главком ЧФ РФ выступил по ТВ
    Азербайджан назвал число потерь во время операции в Карабахе
    Власти России оценили безвозмездные сборы с бизнеса в 114 млрд рублей
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    0 комментариев
    Мурад Садыгзаде Мурад Садыгзаде Как Америка теряет монархии Персидского залива

    Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    24 комментария
    27 сентября 2023, 14:10

    Бывшая жена Федора Бондарчука подала иск о разделе имущества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Симоновский суд Москвы зарегистрировал иск Светланы Бондарчук (Рудской) к бывшему мужу Федору Бондарчуку о разделе имущества, сообщили в суде.

    Как сообщил источник РИА «Новости», в суд поступил иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами от Рудской С.В. к Бондарчуку Ф.С., дата его рассмотрения не назначена.

    Подробности иска в инстанции не уточнили.

    В 2019 году Актриса Паулина Андреева опубликовала официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.

    Напомним, в марте 2016 года российский режиссер Федор Бондарчук и телеведущая Светлана Бондарчук заявили о подаче заявления на развод после 25 лет совместной жизни.

    26 сентября 2023, 17:22
    Блогер Милохин пожалел о спетом гимне Украины
    Блогер Милохин пожалел о спетом гимне Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер и музыкант Даня Милохин считает, что в России его ненавидят за исполнение гимна Украины.

    Милохин в интервью на YouTube-канале «Мадонна Мур» рассказал, что причиной, по которой его ненавидят в России, стало исполнение гимна Украины с другом Артуром Бабичем во время онлайн-трансляции в ноябре прошлого года, передает РИА «Новости».

    Блогер согласился, что «это звучало так себе» и «на это можно довольно таки сильно обижаться». Милохин добавил, что не стал бы петь украинский гимн, если бы знал, что это обернется скандалом.

    На прошлой неделе военкомат объявил блогера Даню Милохина в розыск, потому что он не встал на учет по месту жительства.

    Коментарии (116)
    26 сентября 2023, 18:44
    Российская ПВО научилась смещать точку попадания HIMARS

    Ходаковский сообщил о способности российской ПВО смещать точку попадания HIMARS

    Российская ПВО научилась смещать точку попадания HIMARS
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что на него совершено покушение, в место его дислокации прилетели два снаряда РСЗО HIMARS.

    В подтверждение своих слов Ходаковский опубликовал видеозапись в своем Telegram-канале, на которой зафиксированы два обстрелянных автомобиля и две большие воронки от прилетов.

    «В очередной раз приходится менять место дислокации», – заключил Ходаковский. Он отметил, что российские военные научились смещать точки прилета ракет HIMARS: «Не на много, но хватило, чтобы не на голову».


    Коментарии (32)
    26 сентября 2023, 21:59
    Рогов сообщил о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области
    Рогов сообщил о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о крупном наступлении ВСУ и ожесточенных боях в регионе.

    В своем Telegram-канале Рогов сообщил о массированном обстреле российских позиций на участке Работино – Вербовое.

    «Как сообщают наши ребята, боевики ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта», – пишет Рогов.

    По его словам, «враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот». Он отметил, что «русские воины встречают их с горячим гостеприимством». «Идут тяжелые ожесточенные бои», – заявил Рогов.

    В понедельник российские войска отбили семь атак ВСУ на Донецком направлении.

    Коментарии (35)
    26 сентября 2023, 15:29
    Херш объяснил причины решения США взорвать «Северные потоки»

    Журналист Херш: США взорвали «Северные потоки», опасаясь потери влияния на Германию и Европу

    Херш объяснил причины решения США взорвать «Северные потоки»
    @ Imago Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена «взорвала трубопроводы» «Северный поток» и «Северный поток – 2», поскольку опасалась утраты влияния на Германию и Западную Европу в целом, заявил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    Херш в статье, опубликованной на ресурсе Substack, отметил, что такое решение было принято американскими не ради «победы» киевского режима или прекращения боевых действий на Украине. Это, считает он, произошло из-за опасений Белого дома, что Германия «включит поток российского газа» и что эта страна, а вслед за ней и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние России, обладающей обширными и недорогими природными ресурсами, передает ТАСС.

    Главный страх США, по словам журналиста, заключается в утрате своего давнего первенства в Западной Европе.

    При этом те американцы, которые осуществляли операцию по уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», не оставили никаких следов, «кроме успешного выполнения своей миссии», ничего, что подтвердило бы существование их команды, пишет Херш.

    По его словам, все сведения о миссии «набирались на пишущей машинке Royal или, возможно, Smith Corona с копией или двумя копиями». Работа, отметил он, велась так, будто интернета не существует. Белый дом был изолирован от подготовки операции, которая велась в Осло, сообщил Херш. После выполнения задачи все напечатанные на машинке бумаги и копирки были уничтожены, улик не осталось.

    «Можно сказать, что это идеальное преступление», – считает публицист.

    Ранее Генеральная прокуратура России обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии о пересмотре отказов в исполнении российских запросов о правовой помощи в рамках расследования взрывов на «Северных потоках».

    Коментарии (20)
    26 сентября 2023, 15:07
    Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот

    Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании»

    Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева должна перестать публично оправдываться по теме своего отъезда из России, заявила в рамках шоу «На два слова» глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

    «Ну и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом (глава МОК) дотерла, а майор – это все номинально». Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже не маленькая девочка. Она детей уже воспитывает своих», – передает РИА «Новости» слова Вяльбе.

    «Не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь», – добавила Вяльбе.

    Напомним, Исинбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей.

    Сенатор Сергей Цеков и депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Елена Драпеко заявили газете ВЗГЛЯД, что слова Исинбаевой – попытка откреститься от своей Родины. Известные спортсмены сочли ошибкой заявление Исинбаевой.

    Исинбаева также удалила из соцсетей пост про участие в «команде Путина».

    Коментарии (52)
    27 сентября 2023, 10:37
    Стало известно еще о двух взрывах на «Северных потоках»

    Guardian: Сейсмологи из Норвегии сообщили, что на «Северных потоках» произошло четыре, а не два взрыва

    Стало известно еще о двух взрывах на «Северных потоках»
    @ The Swedish Coast Guard/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в сентябре 2022 года был осуществлен четырьмя, а не двумя взрывами, как сообщалось ранее, об этом пишут британские СМИ со ссылкой на данные сейсмологов из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar.

    О двух взрывах, которые произошли в районе к северо-востоку от датского острова Борнхольм, прежде известно не было. Таким образом, один взрыв был выявлен к юго-востоку от острова, а три остальных – к северо-востоку от него, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Guardian.

    Первый взрыв, как сообщается, произошел 26 сентября в 02:03:24 по местному времени, второй – в 19:03:50. Через семь секунд прогремел третий взрыв, а еще спустя девять секунд – четвертый.

    При этом в Norsar считают, что взрывов могло быть и больше.

    Между тем Китай призвал страны сотрудничать с Россией в расследовании диверсии на «Северных потоках». Как заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан, Россия является одной из основных сторон в этом деле.

    Бразилия в свою очередь выступила за раскрытие данных следствия по «Северным потокам». Как заявил в Совбезе ООН постпред этой страны Серхиу Данесе, Дания, Германия и Швеция должны опубликовать по крайней мере предварительные итоги расследования в силу «серьезности эпизода и явной угрозы международному миру и безопасности», передает ТАСС.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил накануне, что Германии, Дании и Швеции поручено выгораживать США в деле о подрыве «Северного потока».

    Коментарии (25)
    27 сентября 2023, 00:33
    В Эстонии предложили переименовать два российских города
    В Эстонии предложили переименовать два российских города
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил переименовать Калининград и Кингиссеп, сообщили на сайте законодательного органа республики.

    Отмечается, что комитет с предложением обратился к языковому комитету Общества эстонского языка. Калининград предлагается переименовать в Кенигсберг, а Кингиссеп в Ленинградской области – в Ямбург или Яаму, передает РИА «Новости».

    Ранее в ходе обсуждения в Федеральной академии политики безопасности глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. В ответ власти Калининграда предложили Писториусу изучить карту мира.

    Коментарии (61)
    26 сентября 2023, 18:03
    В Польше призвали экстрадировать эсэсовца Гунько из Канады

    Польский министр предложил экстрадировать эсэсовца Гунько из Канады

    В Польше призвали экстрадировать эсэсовца Гунько из Канады
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что принял меры, направленные на экстрадицию из Канады в Польшу 98-летнего нациста Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировали в канадском парламенте.

    Чарнек направил письмо директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому, которое он опубликовал в соцсети X (экс-Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    В обращении министра говорится, что необходимо изучить документы, находится ли Ярослав Гунько в розыске за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения. В случае наличия признаков таких преступлений, в Канаду можно отправлять запрос о его экстрадиции, передает РИА «Новости».

    Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что спикер Палаты общин (нижней палаты) канадского парламента Энтони Рота должен уйти в отставку из-за приглашения в законодательный орган украинского нациста.

    Премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за инцидент. В настоящий момент извинения принес только спикер Палаты общин парламента Энтони Рота. В Москве произошедшее назвали позором Канады и фарсом.

    Коментарии (47)
    26 сентября 2023, 17:54
    В Белом доме приняли меры против падений Байдена

    Axios: Президент Джо Байден стал носить теннисную обувь, чтобы не падать

    В Белом доме приняли меры против падений Байдена
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден стал чаще носить теннисные туфли, чтобы не поскальзываться, а также начал заниматься с физиотерапевтом для улучшения баланса, сообщил информационный портал Axios.

    Портал сообщил, что недавние опросы показали, что избиратели беспокоятся по поводу пригодности 80-летнего Байдена для работы. В связи с этим его команда приняли меры, чтобы он меньше падал. Так, Байден еще в ноябре 2021 года занимался с физиотерапевтом для улучшения баланса, а после падения в Академии ВВС США носит теннисные туфли, передает ТАСС.

    Ранее газета Politico сообщала, что президент США все чаще пользуется коротким складным трапом при перелетах для снижения вероятности падения.

    Напомним, американский президент Джо Байден на торжественной церемонии академии ВВС США в штате Колорадо, находясь на трибуне, споткнулся и упал, а после возвращения в Вашингтон ударился головой при выходе из вертолета. Кроме того, ранее он несколько раз оступался на трапе самолета и упал с велосипеда. Байдену 80 лет, он намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году.

    Коментарии (40)
    26 сентября 2023, 17:29
    Медведев назвал число принятых на контракт в ВС России с начала года

    Медведев: На контракт в ВС России с начала года поступили 325 тыс. человек

    Медведев назвал число принятых на контракт в ВС России с начала года
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В 2023 году на контрактную службу в Вооруженные силы России поступило 325 тыс. человек, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Продолжается работа по доукомплектованию ВС России контрактниками и контролю за боевой и военно-политической подготовкой бойцов, сказал Медведев, передает ТАСС.

    С 1 января по 26 сентября 2023 года, согласно данным Минобороны, в интересах Объединенной группировки войск приняты более 325 тыс. человек на контрактную службу, уточнил он. В начале сентября Медведев указывал, что на контрактную службу поступили около 280 тыс. человек.

    Коментарии (33)
    26 сентября 2023, 16:07
    Херш: Шольц знал о планах США по взрыву «Северного потока» из-за СВО
    Херш: Шольц знал о планах США по взрыву «Северного потока» из-за СВО
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил об осведомленности канцлера ФРГ Олафа Шольца о планах США по взрыву «Северных потоков» из-за спецоперации России на Украине.

    В статье, опубликованной на ресурсе Substack, Херш заявил, что «тогда и сейчас некоторые члены команды ЦРУ считали, что немецкий лидер был полностью осведомлен о тайном планировании разрушения трубопроводов», передает ТАСС.

    Публицист уточнил, что речь идет о визите Шольца в Вашингтон 7 февраля прошлого года, когда Байден в своей речи пригрозил покончить с «Северным потоком – 2» в случае начала спецоперации России на Украине.

    Ранее в Швеции назвали сроки завершения расследования взрывов на «Северных потоках».

    Коментарии (6)
    27 сентября 2023, 11:22
    Политолог указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде

    Политолог Корнилов указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде

    Политолог указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде
    @ Spencer Colby/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вице-премьер Канады Христя Фриланд не стала прямо отвечать на вопрос о том, сколько еще в стране находится людей, воевавших в ходе Второй мировой войны на стороне нацистов.

    На фрагмент трансляции канала Rebel News Canada обратил внимание политолог Владимир Корнилов. Он отметил, что примечателен не столько ответ Фриланд, сколько выражение ее лица, «бегающие глаза» и подергивание пальцами.

    Политолог напомнил, что Фриланд является прямым потомком нациста, и ей приходится «выкручиваться». «Видать, и сцепила руки до посинения – чтобы не выдать себя и не зигануть в ответ», – предположил Корнилов.

    Еще в 2017 году канадская газета The Globe and Mail писала, что дед Христи Фриланд, которая по материнской линии имеет украинские корни, в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией. Об этом изданию сообщил профессор канадского Университета Альберты Джон-Пол Химка.

    По его словам, дед Фриланд Михайло Хомяк издавал в Кракове в период германской оккупации Польши, а затем в Вене газету Krakivski Visti («Краковские вести»), деятельность которой курировал офицер немецкой разведки Эмиль Гассерт. Сама газета, по информации профессора, была отобрана нацистами у еврейского издателя, который позже был убит в концлагере Белжец.

    В газете, как рассказал профессор Химка, который нашел архивы Krakivski Visti, публиковались в том числе антисемитские статьи и другая нацистская пропаганда.

    Сама Фриланд утверждала, что семья ее деда была вынуждена покинуть Украину в 1939 году и перебралась в Канаду в качестве беженцев после окончания Второй мировой войны.

    Фриланд, как отмечает ТАСС, является одним из самых активных представителей украинской диаспоры Канады, в том числе находится в тесном контакте с Канадским украинским конгрессом, членом которого является и украинский нацист Ярослав Хунка, недавнее чествование которого в парламенте Канады вызвало большой политический скандал.

    Коментарии (10)
    26 сентября 2023, 21:20
    Спикер парламента Канады объявил об отставке из-за скандала с нацистом
    Спикер парламента Канады объявил об отставке из-за скандала с нацистом
    @ Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер канадского парламента Энтони Рота уходит в отставку из-за скандала с чествованием украинского нациста из дивизии СС 98-летнего Ярослава Гунько (Хунка).

    Рота сообщил о своей отставке в ходе выступления в парламенте, передает ТАСС. «С тяжелым сердцем сообщаю парламенту о своей отставке с поста спикера Палаты общин», – сказал он. Энтони Рота официально покинет свой пост 27 сентября.

    Ранее в Канаде разгорелся скандал после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте поприветствовал украинского националиста из дивизии СС «Галичина». Офис премьера Канады возложил ответственность за приглашение украинского нациста в парламент на спикера Палаты общин Энтони Роту. Глава МИД Канады Мелани Жоли призвала Роту к отставке.

    Коментарии (20)
    27 сентября 2023, 00:01
    Воспитатели детского сада в Латвии заставили девочку приседать за русские слова

    Tекст: Ольга Иванова

    В одном из детских садов Латвии воспитатели заставили девочку приседать за произнесенные на русском языке слова, сообщил депутат Елгавской городской думы от «Русского союза Латвии» Андрей Пагор.

    Он рассказал, что за каждое русское слово девочку в присутствии других детей заставляли приседать по десять раз, передает Life.

    Пагор не стал называть номер детского сада, но пообещал раскрыть детали после проверки. Он отметил, что девочка замыкается и больше не хочет идти в детский сад.

    На прошлой неделе представитель управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе заявила, что в ближайшее время около 3,6 тыс. граждан России, которые проживают в стране, но не сдал экзамен по знанию латышского языка или не подал заявку на его прохождение, получат предписания о необходимости покинуть территорию Латвии.

    Коментарии (36)
    26 сентября 2023, 17:05
    Глава Якутии сравнил попавший под запрет якутский фильм с «Джентльменами удачи»
    Глава Якутии сравнил попавший под запрет якутский фильм с «Джентльменами удачи»
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал ситуацию с запретами фильмов местного производства «Айта» и «Кандидат».

    Николаев вступился за фильм местного производства «Кандидат», в котором один из главных героев – мужчина, переодетый в женщину, передает РИА «Новости». Николаев заявил, что якутские режиссеры не могут снять «никаких фильмов про нетрадиционные ценности или национализм» и выразил мнение, что так дойдет до блокировки «Джентльменов удачи» или «Здравствуйте, я ваша тетя».

    Ранее с российских видеосервисов пропал якутский фильм «Айта». Киноленту исключили по требованию Роскомнадзора, так как служба выявила в картине «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России», передает Ulus.media. Под запрет также попала якутская комедия «Кандидат». Минкульт не выдал прокатное удостоверение картине из-за того, что один из героев переодет в женщину.

    В декабре прошлого года в России запретили прокат кинокартин с пропагандой ЛГБТ.

    Коментарии (14)
    Главное
    Онуфриенко рассказал о целях ВСУ в Запорожской области
    Россия ввела санкции против главы штаба обороны Британии
    В Грузии попытались организовать «Антимайдан»
    Криптовалютная биржа Binance решила уйти из России
    В Эстонии предложили переименовать два российских города
    Воспитатели детского сада в Латвии заставили девочку приседать за русские слова
    Американский комик Роб Шнайдер отказался ехать в Канаду после чествования нациста

    Экономика России показала уникальный рост под санкциями

    Экономические показатели России не оставляют сомнений ни у кого: перестройка российской экономики закончилась. Россия легко обходит санкции и снова стала хорошо зарабатывать на нефтяном экспорте. Не только российские экономисты, но и западные эксперты и СМИ в шоке, как России так быстро удалось справиться с санкциями. В чем же наша уникальность? Подробности

    Перейти в раздел

    Расплаты за рабство требует от Запада не та страна

    Гана требует от Европы и США расплатиться с Африкой за годы трансатлантической работорговли. Требование как будто справедливое. Но стоит ли к нему прислушиваться с учетом того, что истина дороже дружбы, а для России Гана – совсем не друг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские солдаты выиграли у ВСУ стрелковый бой под Урожайным

    Подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам. Что помогло российским солдатам справиться с превосходящими силами противника и какое место занимает стрелковый бой в условиях современного военного конфликта? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский нацист взорвал канадский либерализм

    Приглашение украинского нациста в парламент Канады вызвало бурную реакцию среди польских и еврейских общин государства. В результате спикер парламента Энтони Рота, который был ответственен за эту провокационную акцию, подал в отставку. Как произошедший инцидент отразится на общественной жизни Канады и насколько сильный ущерб Канада нанесла антироссийской риторике западных стран? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

    • Зеленский опозорил Канаду

      В Канаде грандиозный скандал. «Украинский ветеран» и «борец с Россией», которого пригласили в парламент вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался ветераном дивизии СС «Галичина». Теперь канадцы оправдываются. У них вообще сложные отношения с Гитлером: есть за что оправдываться.

    • Транса-русофоба изгнали из бандеровцев

      Так называемые Силы территориальной обороны Украины отказались от услуг американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло и даже открыли против него служебное расследование за призыв к расправе над российскими журналистами. Что произошло на самом деле? И при чем здесь ЦРУ?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............