Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева опубликовала первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.

На опубликованном в Instagram снимке Андреева позирует в платье с обнаженными плечами, длинным шлейфом и фатой. За час после публикации фото собрало 25 тыс. лайков.

Как пишет «Комсомольская правда», совсем недавно 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя Паулина Андреева расписались в одном из ЗАГСов Москвы. 17 сентября они решили устроить торжественный прием по случаю знаменательного события.

Как сообщает телеканал 360, приглашенные гости до последнего момента не знали, где именно состоится торжество – сначала пара пригласила всех в старинный особняк «Дом Беггровых», но через несколько часов СМИ сообщили о другой локации – знаменитом Юсуповском дворце на набережной реки Мойки. А для того, чтобы гости не запутались, жених и невеста специально приготовили для них пригласительные с изображением карты.