В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
Песков: Аплодисменты Зеленского фашисту подтверждают нацистскую идеологию Киева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередным подтверждением нацистской идеологии Киева аплодисменты украинского лидера Владимира Зеленского фашисту в парламенте Канады.
Песков заявил, что «пристрастие к нацистской идеологии киевского режима это не новость», и аплодисменты Зеленского фашисту в канадском парламенте вновь это подтверждают, передает ТАСС.
Ранее в Канаде разгорелся скандал из-за приветствия президентом Украины Владимиром Зеленским украинского националиста из дивизии СС «Галичина» во время выступления в парламенте. Офис премьера Канады возложил ответственность за приглашение украинского нациста в парламент на спикера Палаты общин Энтони Роту, во вторник он объявил об отставке.