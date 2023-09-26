В Канаде призвали к отставке спикера парламента из-за чествования нациста

Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России

Маск выразил сомнения в справедливости обвинений премьера Канады Трюдо в адрес России

Tекст: Ольга Никитина

Трюдо, комментируя скандал вокруг чествования украинского нациста в парламенте Канады, призвал «дать отпор российской пропаганде и дезинформации» и заявил, что Москва якобы может извлечь выгоду из этой ситуации, передает ТАСС.

«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», – написал Маск под видеозаписью трансляции выступления главы канадского правительства в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

Напомним, на заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Зал стоя аплодировал ему как «бойцу, который боролся за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Как выяснилось позднее, Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина» войск СС.

Трюдо не стал извиняться за произошедшее. Он сообщил, что огорчен ситуацией, однако пообещал, что на планы Оттавы поддерживать Киев это не повлияет.