За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».0 комментариев
Песков: Против сербов часто организуются провокации в Косово
Кремль не комментирует инцидент в православном монастыре Баньска на севере Косова и Метохии, при этом отмечает регулярные провокации против сербов в этом регионе, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что не владеет деталями по этому конкретному происшествию, однако «то, что в отношении сербов очень часто организуются разные провокации, это не секрет ни для кого». На фоне провокаций, по его словам, всегда возникает шумиха, передает ТАСС.
Ситуация с обострением в Косово является крайне непростой и потенциально опасной, сказал Песков. «Мы видим в косовской плоскости традиционно предвзятое отношение к сербам, это традиционная линия, несбалансированная», – отметил он, добавив, что в Кремле внимательно следят за ситуацией.
Напомним, президент Сербии Александар Вучич сообщил 24 сентября, что представители Сил НАТО для Косово (KFOR) фактически дали премьер-министру самопровозглашенной республики Альбину Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова. Представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.
Премьер непризнанного Косова Альбин Курти со своей стороны обвинил сербов в убийстве полицейского и ранении еще одного.