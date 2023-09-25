Песков: Против сербов часто организуются провокации в Косово

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля отметил, что не владеет деталями по этому конкретному происшествию, однако «то, что в отношении сербов очень часто организуются разные провокации, это не секрет ни для кого». На фоне провокаций, по его словам, всегда возникает шумиха, передает ТАСС.

Ситуация с обострением в Косово является крайне непростой и потенциально опасной, сказал Песков. «Мы видим в косовской плоскости традиционно предвзятое отношение к сербам, это традиционная линия, несбалансированная», – отметил он, добавив, что в Кремле внимательно следят за ситуацией.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич сообщил 24 сентября, что представители Сил НАТО для Косово (KFOR) фактически дали премьер-министру самопровозглашенной республики Альбину Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова. Представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти со своей стороны обвинил сербов в убийстве полицейского и ранении еще одного.