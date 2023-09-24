Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Премьер непризнанного Косова обвинил Сербию в убийстве полицейского
Премьер непризнанного Косова утверждает, что Сербия организовала убийство полицейского
Премьер непризнанного Косова Альбин Курти заявил о том, что в ночь на воскресенье на севере края был убит один полицейский, еще один был ранен. По его утверждению, нападение на них организовали сербские власти.
По его словам, около 3 часов ночи (04.00 мск) в населенном пункте Баньска в районе города Лепосавич было совершено нападение на косовскую полицию, в результате чего один косовский полицейский был убит, а другой получил ранения, сейчас продолжается обстрел полиции из огнестрельного оружия различного калибра, передает ТАСС. Курти добавил, что нападавшие – профессионалы в масках с тяжелым оружием.
Премьер добавил, что оргпреступность «при политической, финансовой и материально-технической поддержке официального Белграда нападает на Косово».
Президент непризнанного Косова Вьоса Османи заявила, что расценивает инцидент как «открытую агрессию Сербии в отношении Косова».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что албанские власти Косово начнут новую волну гонений на сербов, когда Украина попытается развить контрнаступление.