Премьер непризнанного Косова обвинил Сербию в убийстве полицейского

Премьер непризнанного Косова утверждает, что Сербия организовала убийство полицейского

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, около 3 часов ночи (04.00 мск) в населенном пункте Баньска в районе города Лепосавич было совершено нападение на косовскую полицию, в результате чего один косовский полицейский был убит, а другой получил ранения, сейчас продолжается обстрел полиции из огнестрельного оружия различного калибра, передает ТАСС. Курти добавил, что нападавшие – профессионалы в масках с тяжелым оружием.

Премьер добавил, что оргпреступность «при политической, финансовой и материально-технической поддержке официального Белграда нападает на Косово».

Президент непризнанного Косова Вьоса Османи заявила, что расценивает инцидент как «открытую агрессию Сербии в отношении Косова».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что албанские власти Косово начнут новую волну гонений на сербов, когда Украина попытается развить контрнаступление.