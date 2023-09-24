Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Чемпион России по велоспорту Цветков решил выступать за Узбекистан
Никита Цветков, выигравший в 2022 году две золотых медали на юниорских чемпионатах России в велогонках на шоссе, включен в заявку сборной Узбекистана на Азиатские игры в китайском Ханчжоу.
На Азиатских играх 18-летний Цветков будет выступать в велогонках на треке, он заявлен в командную гонку преследования и мэдисон.
Как заявил главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян, уход Цветкова не стал для сборной какой-то громадной потерей, поскольку спортсмен не был лидером среди гонщиков своего возраста, но, с другой стороны, «когда уходят молодые спортсмены, это плохо для велоспорта», передает ТАСС.
В апреле 2022 года Цветков стал победителем первенства России в групповой горной гонке, в августе в составе сборной Москвы он выиграл золото юниорского первенства страны в командной шоссейной гонке.
Ранее фигуристка Маргарита Дробязко, комментируя угрозы властей Литвы лишить ее литовского гражданства, заявила, что не собирается отказываться от России.