Чемпион России по велоспорту Цветков решил выступать за Узбекистан

Tекст: Дмитрий Зубарев

На Азиатских играх 18-летний Цветков будет выступать в велогонках на треке, он заявлен в командную гонку преследования и мэдисон.

Как заявил главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян, уход Цветкова не стал для сборной какой-то громадной потерей, поскольку спортсмен не был лидером среди гонщиков своего возраста, но, с другой стороны, «когда уходят молодые спортсмены, это плохо для велоспорта», передает ТАСС.

В апреле 2022 года Цветков стал победителем первенства России в групповой горной гонке, в августе в составе сборной Москвы он выиграл золото юниорского первенства страны в командной шоссейной гонке.

Ранее фигуристка Маргарита Дробязко, комментируя угрозы властей Литвы лишить ее литовского гражданства, заявила, что не собирается отказываться от России.