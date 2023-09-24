Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
ВКС России уничтожили три склада боеприпасов и пункт управления дронами ВСУ
МО: Авиация войск «Юг» уничтожила три склада боеприпасов и пункт управления дронами ВСУ
Авиация группировки войск «Юг» нанесла удар по 23 районам противника на донецком направлении, уничтожены зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Stormer, три склада боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.
По его словам, в ходе боевых действий авиация группировки «Юг» уничтожила ЗРК Stormer, гаубицу М777, два пикапа, три склада боеприпасов и пункт управления БПЛА и наблюдательный пункт, передает ТАСС.
Минесашвили добавил, что средствами противовоздушной обороны уничтожены 10 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Первомайское, Веселая Долина и Белогоровка.
Ранее южная группировка российских войск уничтожила более 200 солдат ВСУ.