Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?4 комментария
Южная группировка российских войск уничтожила более 200 солдат ВСУ
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Минесашвили сообщил об уничтожении 210 солдат ВСУ
На Донецком направлении отражено семь атак штурмовых групп вооруженных сил Украины, ВСУ потеряли 210 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Георгий Минесашвили.
Минесашвили сообщил, что атаки были предприняты ВСУ на Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Александро-Калиновском направлениях. Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по украинским силам в Авдеевке. Уничтожены пункт временной дислокации, запасный командный пункт и узел связи, живая сила противника у населенных пунктов Спорное, Веселое, Новгородское. Также ВСУ потеряли два американских орудия М777, две гаубицы Д-30, танк, два миномета, семь автомобилей. Поражен украинский пункт управления БПЛА, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе торского участка и Серебрянского лесничества сорваны и отражены атаки украинских сил, в том числе бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), передает ТАСС.
Савчук сообщил, что ВСУ потеряли на данном направлении свыше 50 человек. Также он сообщил об уничтожении боевой бронированной машины и пикапа ВСУ. Авиация нанесла удары по командно-наблюдательным пунктам, пункту временной дислокации и пункту управления БПЛА у населенных пунктов Торское, Кировск, Серебрянка. Российская ПВО сбила два беспилотника.
Напомним, испанская El Pais заявила, что украинские военные стали уважительно отзываться о подготовке российских бойцов на фоне своего безуспешного контрнаступления.