Euractiv: Чехия с трудом находит средства для помощи Украине

Tекст: Ольга Никитина

Так, Прага в июне с трудом изыскала средства для последнего повышения взносов в Европейский фонд мира, сообщает новостной портал Euractiv.

По данным издания, на этом фоне в чешских внешнеполитических кругах возникло скептическое отношение к способности страны справиться с масштабным спонсированием иностранных мер. Тем не менее, продолжает портал, правительство страны хочет продолжать финансирование военной помощи Украине, передает РИА «Новости».

Чешское внешнеполитическое ведомство, продолжает Euractiv, готовит документ, в котором планируется перечислить все возможные варианты решения проблемы. Это, по мнению властей республики, поможет понять, какую сумму страна может выделить на помощь киевскому режиму.

В прошлом году Чехия стала крупнейшим донором военной помощи Украине в сравнении с собственными расходами на оборону. На эти цели она потратила 2,1 млрд долларов, или почти половину своего оборонного бюджета.

При этом министерство обороны Чехии заявляло, что поставки Украине старой военной техники оказались выгодными.

