Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.0 комментариев
Цены на нефть выросли после падения
Мировые цены на нефть выросли после падения ранее, однако могут снизиться по итогам недели
Мировые цены на нефть в пятницу поднялись после трехдневного падения, однако по итогам недели котировки могут снизиться, прервав трехнедельный рост.
Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.05 росла на 0,55%, достигая 93,81 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на WTI – на 0,71%, до 90,27 доллара, передает РИА «Новости».
Предыдущие три торговые сессии подряд стоимость нефти снижалась, в чатсности, в среду нефть подешевела почти на 1% после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, где ожидаемо сохранили ставку, допустив, однако, ее повышение до конца года, и это негативно отразилось на стоимости сырья.
В итоге котировки нефти в конце недели могут показать снижение после трех недель роста, суммарно составившего 11,2% и 13,7% для марок Brent и WTI соответственно.