Раскрыты особенности «Цифрового диктанта» в этом году

«Это большой, уникальный формат тестирования, где каждый пользователь может узнать свой уровень цифровой грамотности, а что самое важное — по некоторым направлениям получить дополнительные знания, которыми пользователь еще не обладал. По итогам прохождения Цифрового Диктанта формируется индекс цифровой грамотности населения России», – сказал он.

«Каждое тестирование поделено на несколько смысловых блоков, начиная от основ цифрового потребления и заканчивая новыми технологиями. Сюда входят вопросы о технологиях искусственного интеллекта, умных голосовых помощниках и прочие. В 2023 году в рамках проведения диктанта мы особое внимание уделяем теме импортозамещения и знакомства пользователей с отечественными сервисами и продуктами. Вопросы тестирования содержат наглядные примеры их использования. Таким образом, участники могут узнать подробнее о преимуществах использования российских ИТ-продуктов», – добавил эксперт.

На протяжении всей акции мероприятия по теме цифровой грамотности будут проходить во многих регионах России. Можно будет не только пройти тестирование и узнать свой уровень знаний, но и принять участие в активностях, направленных на повышение своих цифровых компетенций.

Впервые тестирование будут проходить жители новых регионов России. В этом году диктант пройдет с 29 сентября по 15 октября.