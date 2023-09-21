ВСУ получили шведские танки Strv122 с обученными украинскими экипажами

ВСУ получили 10 шведских танков Strv122 с обученными украинскими экипажами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как приводятся в заявлении слова начальника оперативного отдела штаба армии Матса Людвига, Швеция предоставила Украине то, что смогла дать из качественной техники и хороших знаний, а именно – плод совместной шведско-немецкой доработки немецкого танка Leopard 2 – Strv122, передает ТАСС.

На сегодняшний день шведская армия располагала 120 такими машинами. Решение о передаче 10% танков Украине было принято 24 февраля этого года. Как заявил командующий армией Йонни Линдфорс, эти танки должны быть восполнены как можно скорее, в противном случае армия не сможет достичь требований, предъявляемых членством в НАТО.

Ранее российские военные во время боя на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую боевую машину пехоты Combat Vehicle 90. Как заверил российский инженер Алексей Васильев, экспертам будет крайне полезно изучить захваченную бойцами шведскую БМП.