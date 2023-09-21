Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.3 комментария
ВСУ получили шведские танки Strv122 с обученными украинскими экипажами
ВСУ получили 10 шведских танков Strv122 с обученными украинскими экипажами
Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122). Они укомплектованы украинскими экипажами, прошедшими обучение в Швеции, сообщается в заявлении ВС королевства.
Как приводятся в заявлении слова начальника оперативного отдела штаба армии Матса Людвига, Швеция предоставила Украине то, что смогла дать из качественной техники и хороших знаний, а именно – плод совместной шведско-немецкой доработки немецкого танка Leopard 2 – Strv122, передает ТАСС.
На сегодняшний день шведская армия располагала 120 такими машинами. Решение о передаче 10% танков Украине было принято 24 февраля этого года. Как заявил командующий армией Йонни Линдфорс, эти танки должны быть восполнены как можно скорее, в противном случае армия не сможет достичь требований, предъявляемых членством в НАТО.
Ранее российские военные во время боя на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую боевую машину пехоты Combat Vehicle 90. Как заверил российский инженер Алексей Васильев, экспертам будет крайне полезно изучить захваченную бойцами шведскую БМП.