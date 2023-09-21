Названы самые распространенные схемы мошенничества

Юрист Сафин назвал инвестиции самым распространенным видом мошенничества

Tекст: Ольга Никитина

Сафин сказал «Газете.Ru», что мошенники могут предлагать вложить средства и получить прибыль с инвестиций. Причем речь может идти об участии в финансовой пирамиде или криптовалютных операциях, совместных закупках золота. Пригласить в «пирамиду» могут знакомые, которые не понимают, что сами попали в ловушку, отметил эксперт. По его словам, предложение привлечь в схему новых инвесторов и получить за это дивиденды является одним из признаков мошенничества.

Кроме того, существуют финансовые пирамиды с криптовалютой, когда людям предлагают привести друзей и «удвоить имеющиеся биткоины». «Главный признак такого мошенничества: вам обещают слишком «вкусные» условия», – добавил Сафин.

Еще одной схемой являются лотереи, когда человеку говорят, что он стал победителем розыгрыша. Чтобы забрать свой приз, нужно внести залог, который обещают вернуть. На мошенничество указывает тот факт, что вы не участвовали в розыгрыше, отметил эксперт.

В свою очередь финансовый эксперт Алексей Леонов предупредил, что чтобы не остаться без денег и без товара одновременно, интернет-покупателю следует обращать внимание на неправдоподобное имя домена, подозрительную обратную связь и обилие рекламы. Мошенников могут выдать опечатки, странные расширения или отсутствие SSL-сертификата (https вместо http), предупредил эксперт.

Еще один сигнал, говорящий о мошенниках, – неполная юридическая информация и контакты. Обратить внимание следует и на отсутствие «истории» продавца, добавил Леонов.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули генерал-майора КГБ в отставке Александра Стерлигова примерно на 12,6 млн рублей.