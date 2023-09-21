Аферисты обманули генерала КГБ Стерлигова на 12,6 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РИА «Новости», мошенники добрались до Стерлигова во вторник: сначала за дело взялся «сотрудник» сотового оператора, а потом его «коллега» – «работник банка».

По предварительным данным, неизвестный сообщил, что счет Стерлигова находится под угрозой, так что деньги нужно вывести на другой. В итоге пострадавший перевел аферистам 1,6 млн рублей. Днем позже пенсионер наведался в банк в Москве, где узнал, что лишился еще и облигаций на 11 млн рублей.

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Ранее телефонные мошенники обманули фигуристку Евгению Тарасову на 780 тыс. рублей.