Ростех предоставил первую партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

Ростех предоставил Минобороны первую партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале корпорации указано, что обновленные машины предназначены для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов.

Как уточнили в Ростехе, гаубица может работать в режиме «огневой налет» и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям, что позволяет уменьшить время нахождения установки на огневой позиции и быстро уйти от ответного удара.

Также боевые машины оборудованы модернизированными механизмами системы заряжания, за счет чего прицельная скорострельность при использовании возимого боезапаса достигает десяти выстрелов в минуту.

Кроме того, машина оснащена модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО-М) с точностными характеристиками и с возможностью отображения электронной карты местности.

Система АСУНО обеспечивает выполнение противоогневого маневра с автономным определением текущих координат, автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций. Наводка орудия и ее восстановление после выстрела также осуществляется автоматически. Стрельба прямой наводкой возможна и в горной местности.

Ранее Ростех разработал управляемые снаряды нового поколения для гаубицы «Мальва».