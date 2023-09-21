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    Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

    5 комментариев
    21 сентября 2023, 08:43

    Ростех предоставил первую партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

    Ростех предоставил Минобороны первую партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие получили первую партию новых модернизированных гаубиц «Мста-С», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

    В Telegram-канале корпорации указано, что обновленные машины предназначены для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов.

    Как уточнили в Ростехе, гаубица может работать в режиме «огневой налет» и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям, что позволяет уменьшить время нахождения установки на огневой позиции и быстро уйти от ответного удара.

    Также боевые машины оборудованы модернизированными механизмами системы заряжания, за счет чего прицельная скорострельность при использовании возимого боезапаса достигает десяти выстрелов в минуту.

    Кроме того, машина оснащена модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО-М) с точностными характеристиками и с возможностью отображения электронной карты местности.

    Система АСУНО обеспечивает выполнение противоогневого маневра с автономным определением текущих координат, автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций. Наводка орудия и ее восстановление после выстрела также осуществляется автоматически. Стрельба прямой наводкой возможна и в горной местности.

    Ранее Ростех разработал управляемые снаряды нового поколения для гаубицы «Мальва».

    20 сентября 2023, 21:59
    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского

    AT: США могут прекратить поддерживать Зеленского

    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США могут перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, а затем он будет отправлен в отставку после очередного пакета военной помощи, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    Он предположил, что Зеленский может убедить Конгресс в выделении дополнительных средств Украине, но это станет его последней «победой», передает РИА «Новости».

    «Зеленский может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку. Вряд ли он вернется», – сказал эксперт.

    В статье отмечается, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России, несмотря на всю помощь стран НАТО в виде денег и вооружений. Сейчас контрнаступление Киева приводит только к росту потерь.

    Также Брайен указал на рост недовольства в США из-за продолжающегося конфликта на Украине.

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    21 сентября 2023, 02:39
    Российская ПВО сбила над Крымом 19 украинских беспилотников

    Минобороны: Над территорией Крыма и акваторией Черного моря уничтожено 19 украинских беспилотников

    Российская ПВО сбила над Крымом 19 украинских беспилотников
    @ Sra Tyler Woodward/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никтин

    Средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и Республикой Крым уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов, еще по одному – над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей, сообщает Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В Минобороны пояснили, что средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному.

    Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, что поддержка Киева странами Запада нарушает принцип самоопределения жителей Крыма и Донбасса после референдумов.

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    20 сентября 2023, 14:33
    Авиация ВКС России сбила бомбардировщик Су-24м ВВС Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Истребители российских Воздушно-космических сил в последние сутки сбили бомбардировщик Су-24м украинских воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.

    Самолет сбит у поселка Нововладимировка в Николаевской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области ударный беспилотник поразил украинский истребитель МиГ-29.

    Также за сутки уничтожены 42 украинских беспилотника у поселков Нагорное, Горловка, Михайловка (ДНР), Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка (ЛНР), Новогоровка, Новое, Мирное (Запорожская область), Подстепное и Казачьи Лагери (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 6945 беспилотников, 438 ЗРК, 12 009 танков и других бронемашин, 1152 машины РСЗО, 6462 орудия полевой артиллерии и минометов.

    Ранее командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявлял, что украинские самолеты не успевают подняться в воздух с аэродрома, как сразу же оказываются в зоне поражения.

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    20 сентября 2023, 19:42
    Зеленский представил в ООН игнорирующую интересы России «формулу мира»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский вновь представил на заседании СБ ООН свою «формулу мира» по урегулированию конфликта с Россией.

    Как сообщает ТАСС, Зеленский повторил свои условия для «прекращения боевых действий»: вывод ВС России за границы 1991 года и возвращение Украине контроля в «исключительной экономической зоне» в Черном и Азовском морях.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что инициативы продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского подменяют любой серьезный разговор. По словам главы МИД России, нельзя полагаться на те усилия, которые продвигают условия президента Украины.

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    21 сентября 2023, 02:58
    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Командир бригады «Восток» Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский выразил мнение, что Донбасс мог закончить как Нагорный Карабах, сложись обстоятельства так же неблагоприятно.

    «Никто, кроме нас, восемь лет непризнанных, не может понять трагедию этой маленькой области, которую Армения не удосужилась принять в свой состав. Может, я не прав, и это международная конъюнктура не позволила Армении забрать Карабах в свой состав, – но плевать. Мне больно от того, что они боролись, 30 с лишним лет жили в статусе, подобном нашему, и закончили, как могли закончить мы, сложись для нас обстоятельства так же неблагоприятно», – приводит слова Ходаковского Telegram-канал «Мнения и мысли», в котором газета ВЗГЛЯД публикует комментарии экспертов.

    Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве России Алексей Мартынов выразил уверенность, что в потере Арменией Карабаха виноват только Никол Пашинян, который под давлением стран Запада признал эту непризнанную республику территорией Азербайджана, обнулив 30 лет борьбы. Политолог подчеркнул, что это сделало конфликт внутренним для Азербайджана, развязав Баку руки. Как считает эксперт, Пашинян продал территорию непризнанной республики вместе с населением. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Армения безвольно сдала Карабах.

    Ранее политолог Лариса Шеслер отметила, что референдумы в новых регионах о вхождении в состав РФ нарушили планы Киева уничтожить русский мир и стали колоссальным ударом по идеологии Запада, после которого наши противники поняли, что Россия уже не отступит.

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    21 сентября 2023, 07:58
    Сотрудники СБУ стали массово продавать свои квартиры в городах ЛНР

    Жившие в ЛНР до 2014 года сотрудники СБУ массово пытаются продать свои квартиры в Луганске и других городах республики

    Tекст: Антон Никитин

    Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), жившие в ЛНР до 2014 года, сейчас массово через недобросовестных местных риелторов и нотариусов пытаются продать свои квартиры в Луганске и других городах республики, рассказал знакомый с ситуацией источник.

    По словам источника, сотрудники спецслужб Украины спешно пытаются через недобросовестных риелторов и нотариусов сбыть недвижимость в Луганске и в других городах ЛНР, несмотря на то что украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики. Источник уточнил, что этой ситуацией активно пользуются мошенники, которые подделывают документы и продают такие квартиры, нарушая действующее законодательство, передает РИА «Новости».

    По словам источника, от этих схем страдают обычные граждане, которые передают деньги и взамен получают сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир. Источник подчеркнул, что это не единичный случай. Он выразил уверенность, что сотрудники спецслужб Украины понимают, что ВСУ не вернут эти территории, поэтому и пытаются получить деньги.

    Накануне новые регионы России с 1 марта 2024 года включили в границы Южного военного округа.

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    21 сентября 2023, 01:56
    В США сравнили «мясные штурмы» на Украине со Второй мировой

    NYT: Украина во время наступления столкнулась с обороной, которой не было в Европе со времен Второй мировой войны

    Tекст: Антон Никитин

    Украина во время наступления, отметившегося «мясными» штурмами, несмотря на наличие современных западных танков и техники, столкнулась с обороной, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны, сообщает американская New York Times.

    Как отмечается в публикации, начав наступление, Украина, даже получая современные западные танки и технику, столкнулась с подготовленной обороной, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны, при этом ход «контрнаступления» остается неясным, передает РИА «Новости».

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года. Ранее Зеленский признал сложности с «контрнаступлением» ВСУ. На Западе допустили возможность затягивания конфликта на Украине на много лет.

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    21 сентября 2023, 06:59
    В США задумались о признании новых границ Украины

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США должны пересмотреть подход к украинскому конфликту и признать новые границы

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенным Штатам следует пересмотреть подход к украинскому конфликту и признать новые границы, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Макгрегор признал, что «русские не представляют из себя злодеев», они просто пытаются защититься от экзистенциальной угрозы, которую, по их мнению, США могли бы создать, разместив свои ракеты на Украине. Экс-советник главы Пентагона призвал «успокоиться и понять ситуацию», чтобы завершить конфликт. При этом он выразил уверенность, что карта изменится. По его словам, произойдет обмен территорий, передает РИА «Новости».

    Макгрегор подчеркнул, что Вашингтон не имеет важных интересов в бывшей советской республике, так как это «не сверкающий город либеральной демократии на холме». «Конец дискуссии», – отметил полковник.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский на заседании СБ ООН вновь призвал вернуться к границам 1991 года. В апреле Зеленский также заявлял, что целостность Украины «должна быть восстановлена в границах 1991 года». Ранее в Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года.

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    20 сентября 2023, 14:41
    МО: Бойцы ВС России из стрелкового оружия сбили реактивный снаряд

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные смогли из стрелкового оружия сбить реактивный снаряд в зоне спецоперации, сообщило Министерство обороны России.

    В последние сутки ВС России с помощью средств ПВО, РЭБ и огня из стрелкового оружия перехватили четыре ракеты Storm Shadow, пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В каком именно случае снаряд был сбит с помощью огня из стрелкового оружия, не уточняется.

    Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Орловской областью два украинских беспилотника.

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    21 сентября 2023, 05:19
    ВС России отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении

    Минобороны: Российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

    Офицер сообщил, что на краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» ударами армейской и штурмовой авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, передает ТАСС.

    Кроме того, Савчук рассказал, что в районе Червоная Диброва нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады национальной гвардии Украины в районе Серебрянского лесничества и Торского.

    По словам представителя российского оборонного ведомства, потери ВС Украины составили до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две пикапа и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Помимо этого, в районах населенных пунктов Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка Луганской Народной Республики средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем из стрелкового оружия уничтожены 11 беспилотников, добавил начальник пресс-центра группировки войск «Центр».

    Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ не смогли нащупать брешь в обороне ВС России на краснолиманском направлении.

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    20 сентября 2023, 14:29
    На Донецком направлении за сутки отражено пять атак ВСУ
    На Донецком направлении за сутки отражено пять атак ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили пять атак штурмовых групп 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ около Клещеевки, Веселого и Химика Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 175 военнослужащих, танк, бронемашина и три пикапа.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная гаубица М109 Paladin, польская самоходная артустановка Krab, гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Смерч», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Запорожском направлении действиями подразделений российской группировки, ударами авиации отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ у Вербового Запорожской области.

    Нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 116-й механизированной бригады ВСУ под Чаривным Запорожской области. Ликвидированы порядка 35 военнослужащих, восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная гаубица М109 Paladin, самоходная артустановка «Акация», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

    На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской и штурмовой авиации отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР).

    Возле Торского ДНР и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады спецназначения и 5-й бригады нацгвардии Украины.

    Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, два пикапа и две гаубицы Д-30, перечислили в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении действиями подразделений группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 110-й бригады теробороны ВСУ в направлении пункта Приютное Запорожской области.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ рядом с Новомихайловкой и Владимировкой ДНР.

    Поблизости от Новодонецкого ДНР пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

    Потери противника за минувшие сутки составили до 135 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, гаубица «Мста-Б», сообщил Конашенков.

    На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки поражена живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ недалеко от Загоруйковки, Ивановки Харьковской области, Розовки и Берестового ЛНР. Ликвидированы более 65 военнослужащих, американский ЗРК M1097 Avenger.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная гаубица М109 Paladin, две американские артсистемы М777, гаубица Д-20.

    Около пункта Гатище Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады теробороны, отчитались в Минобороны.

    На Херсонском направлении у Казацкого Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский уничтожены четыре ДРГ сил спецопераций ВСУ.

    Потери противника за сутки составили не менее 60 военнослужащих, бронемашина.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские артсистемы М777 и гаубица Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 126 районах.

    Поражены командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара ДНР, а также пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ под Петропавловкой ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.

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    21 сентября 2023, 04:59
    Президент Ирана обвинил Запад в стремлении затянуть конфликт на Украине

    Президент Ирана Раиси: Поставки Западом оружия Киеву затягивают конфликт на Украине

    Президент Ирана обвинил Запад в стремлении затянуть конфликт на Украине
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Поставки западными странами оружия властям в Киеве затягивают конфликт на Украине, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на пресс-конференции в Нью-Йорке.

    Президент Ирана заявил, оружие Украине поставляют страны НАТО. Он выразил уверенность, что те, кто извлекает выгоду из конфликта, не хотят его завершения, передает ТАСС.

    Накануне на Западе допустили возможность затягивания конфликта на Украине на много лет.

    Напомним, в конце августа бывший советник ЦРУ США Джеймс Рикардс выразил мнение, что американское руководство будет стремиться затянуть конфликт на Украине до президентских выборов в США в 2024 году, чтобы увеличить шансы на переизбрание Джо Байдена.

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    20 сентября 2023, 20:48
    Лавров заявил о росте рисков глобального конфликта по вине Запада

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны обращаются к принципам Устава ООН сообразно своим корыстным геополитическим потребностям, сейчас растут риски глобального конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    Такое отношение ведет к расшатыванию глобальной стабильности, обострению имеющихся проблем и очагов напряженности, заявил Лавров. «Растут и риски глобального конфликта», – передает ТАСС его слова.

    Глава МИД России заявил, что США и их союзники с момента распада СССР вмешивались в дела Украины. Лавров напомнил слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая заявляла, что в конце 2013 года «на пестование послушных Западу политиков в Киеве Вашингтон потратил 5 млрд долларов».

    Напомним, Лавров в среду принимает участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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    21 сентября 2023, 07:47
    Кличко: В Киеве прогремели взрывы

    Мэр Киева Кличко: В столице Украины прогремели взрывы

    Tекст: Антон Никитин

    В Киеве прогремели взрывы, в Святошинском районе города наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

    Около 6.00 Кличко сообщил в своем Telegram-канале про «взрывы в городе», добавив, что «работает ПВО». Позже он заявил про взрыв в Дарницком районе. Мэр города также сообщал о работе систем противовоздушной обороны. Также он заявил, что «в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды».

    Напомним, в четверг ночью российская ПВО сбила над Крымом 19 украинских беспилотников, еще по одному – над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

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    21 сентября 2023, 09:04
    Силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ у Серебрянского лесничества

    Марочко: Силы России уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ у Серебрянского лесничества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов у Серебрянского лесничества на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районе Серебрянского лесничества в ходе аэроразведки был выявлен полевой артиллерийский склад 12-й бригады спецназа ВСУ, передает РИА «Новости».

    Марочко уточнил, что после передачи координат цели при помощи высокоточного оружия склад был уничтожен.

    Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что в районе Червоная Диброва нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады национальной гвардии Украины в районе Серебрянского лесничества и Торского.

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    Почему Армения безвольно сдала Карабах

    Капитуляция Карабаха перед Азербайджаном будет иметь колоссальные последствия и для Армении, и для всего Южного Кавказа. Как азербайджанским войскам удалось провести военную операцию всего лишь за сутки и почему ни лично армянский премьер-министр Никол Пашинян, ни армянское общество не смогли организовать хоть сколько-нибудь достойного сопротивления? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

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