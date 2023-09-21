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    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Карабахе меняют геополитический расклад на Южном Кавказе

    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

    40 комментариев
    21 сентября 2023, 06:59

    В США задумались о признании новых границ Украины

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США должны пересмотреть подход к украинскому конфликту и признать новые границы

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенным Штатам следует пересмотреть подход к украинскому конфликту и признать новые границы, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Макгрегор признал, что «русские не представляют из себя злодеев», они просто пытаются защититься от экзистенциальной угрозы, которую, по их мнению, США могли бы создать, разместив свои ракеты на Украине. Экс-советник главы Пентагона призвал «успокоиться и понять ситуацию», чтобы завершить конфликт. При этом он выразил уверенность, что карта изменится. По его словам, произойдет обмен территорий, передает РИА «Новости».

    Макгрегор подчеркнул, что Вашингтон не имеет важных интересов в бывшей советской республике, так как это «не сверкающий город либеральной демократии на холме». «Конец дискуссии», – отметил полковник.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский на заседании СБ ООН вновь призвал вернуться к границам 1991 года. В апреле Зеленский также заявлял, что целостность Украины «должна быть восстановлена в границах 1991 года». Ранее в Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года.

    20 сентября 2023, 22:41
    Премьер Польши объявил о полном прекращении поставок оружия Украине

    Премьер Польши Моравецкий: Варшава больше не поставляет Киеву оружия по причине перевооружения самым современным оружием

    Премьер Польши объявил о полном прекращении поставок оружия Украине
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Польша больше не поставляет Украине никакого оружия по причине перевооружения своих вооруженных сил самым современным оружием, заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

    Отвечая в интервью телеканалу Polsat на вопрос о том, продолжит ли Польша военную поддержку Киева, Моравецкий заявил, что Польша уже не передает Украине никакого вооружения. По его словам, Польша сама вооружается самым современным оружием, передает ТАСС.

    В среду посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши из-за высказываний украинского лидера Владимира Зеленского на форуме Генассамблеи ООН. Ранее польские СМИ сообщили об отмене встречи президентов Польши и Украины на полях ГА ООН.

    Коментарии (22)
    20 сентября 2023, 21:59
    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского

    AT: США могут прекратить поддерживать Зеленского

    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США могут перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, а затем он будет отправлен в отставку после очередного пакета военной помощи, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    Он предположил, что Зеленский может убедить Конгресс в выделении дополнительных средств Украине, но это станет его последней «победой», передает РИА «Новости».

    «Зеленский может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку. Вряд ли он вернется», – сказал эксперт.

    В статье отмечается, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России, несмотря на всю помощь стран НАТО в виде денег и вооружений. Сейчас контрнаступление Киева приводит только к росту потерь.

    Также Брайен указал на рост недовольства в США из-за продолжающегося конфликта на Украине.

    Коментарии (8)
    20 сентября 2023, 11:40
    CNN: Украинские спецслужбы стояли за ударом по Силам быстрого реагирования Судана
    CNN: Украинские спецслужбы стояли за ударом по Силам быстрого реагирования Судана
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против Сил быстрого реагирования Судана, могли стоять украинские спецслужбы, показало расследование CNN.

    Украинский военный источник в разговоре с CNN охарактеризовал операцию как работу «несуданских военных». На вопрос о том, стоит ли за атаками Украина, он заявил, что «вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы».

    Операция включала в себя серию нападений на военизированную группировку «Силы быстрой поддержки» (RSF), которая, как предполагается, получает помощь от группы «Вагнер».

    При этом CNN не смог однозначно подтвердить причастность Украины к серии ударов. Однако полученные телеканалом видеоматериалы выявили отличительные черты атак дронов в украинском стиле. Два коммерчески доступных дрона, широко используемые ВСУ, были задействованы как минимум в восьми ударах, при этом на контроллере дрона был виден текст на украинском языке.

    Эксперты также заявили, что использованная тактика, а именно схема пикирования дронов прямо на цель, была весьма необычной для Судана и более широкого африканского региона.

    «Тайные удары Украины в Судане ознаменовали бы драматическое и провокационное расширение театра военных действий Киева против Москвы», – заключает CNN.

    В августе появились кадры с мощным взрывом в столице Судана Хартуме, ЧП произошло в районе президентского дворца. СМИ сообщили об ударах по силам быстрого реагирования страны.

    Коментарии (19)
    21 сентября 2023, 00:07
    Спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности

    Официального представителя СТО ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности после угроз российским журналистам

    Спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло отстранен от должности и против него начато расследование, сообщила пресс-служба СТО ВСУ.

    Как утверждает пресс-служба Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в соцсети X (бывшая сойсеть Twitter), заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни якобы не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ, передает ТАСС.

    В пресс-службе заверили, что командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений, будут приняты соответствующие решения, а Эштон-Чирилло «будет немедленно» отстранен на время расследования.

    В прошлый четверг глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратится в Следственный комитет и ФСБ из-за слов спикера ВСУ о расправе над «кремлевскими пропагандистами». После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить слова спикера ВСУ на предмет угроз журналистам из России.

    В начале августа спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло заявила, что «украинцы – люди, а русские – нет», после чего попыталась представить свои слова «шуткой». Писатель, журналист, публицист Игорь Мальцев рассказывал про расчеловечивание русских на Западе, а писатель и историк Андрей Полонский разбирал нацистские высказывания Майкла-Сары Эштон-Чирилло, почти дословно перекликающиеся с мнением Геббельса.

    Коментарии (14)
    20 сентября 2023, 09:25
    В США предупредили Киев о вынужденной капитуляции

    Hill: В США предупредили Киев о вынужденной капитуляции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украине следует смириться с мыслью о капитуляции при втором президентском сроке Джо Байдена или Дональда Трампа, заявил обозреватель Hill Джозеф Боско.

    Даже если Байден сохранит пост президента, глава российского государства Владимир Путин, по словам Боско, уверен, что достигнет своей геостратегической цели, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что заявленная стратегия Трампа – по сути, политика, которой администрация Байдена уже следует.

    Журналист отметил, что президент США отказался предоставлять Киеву некоторые виды оружия. Также есть вариант, при котором Байден «мог бы сдаться» под давлением республиканцев и части демократов.

    В таком случае, заявил обозреватель, Украине следует смириться с вероятностью вынужденной капитуляции.

    Ранее американский журналист Гарланд Никсон заявил, что Украина как государство прекратила свое существование, став «перчаткой» США при разрушении Европы.

    Коментарии (0)
    20 сентября 2023, 11:05
    Дуда сравнил Украину с утопающим
    Дуда сравнил Украину с утопающим
    @ Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина похожа на утопающего, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто хочет ему помочь, заявил президент Польши Анджей Дуда после выступления на Генассамблее ООН, комментируя ситуацию вокруг украинского зерна, передает Reuters.

    Он пояснил, что тонущий человек крайне опасен, так как может утянуть за собой спасателя, передает РИА «Новости».

    Дуда пояснил, что Украина оказалась в очень сложной ситуации, поэтому «она хватается за все что может». Польше при этом необходимо следовать своим интересам и защищать себя, поскольку если утопающий утопит всех вокруг, то никто не сможет ему помочь.

    «Существуют бизнес-круги, у которых есть интересы на Украине и которые хотели бы продавать зерно как можно быстрее и по минимальной цене. Мы должны от этого защищаться», – сказал польский президент.

    Между тем встреча Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН была отменена.
    Ранее Украина подала иски против Венгрии, Польши и Словакии в ВТО из-за решения этих стран запретить импорт украинского зерна.

    Коментарии (19)
    20 сентября 2023, 15:21
    Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года
    Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу CNN подчеркнул, что не знает, сумеют ли ВСУ прийти к успеху до конца года.

    В интервью он также подчеркнул, что сосредоточен «на получении ракет большой дальности от США». При этом, по его словам, «Украина не хочет, чтобы они были нацелены на Россию», но желает сбалансировать «уровень боевых возможностей» противоборствующих сторон, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский признал темпы объявленного Киевом контрнаступления незначительными, а ВСУ сейчас находятся в сложной ситуации.

    Коментарии (10)
    20 сентября 2023, 20:40
    Украинский министр не смог сдать экзамен по госязыку

    Глава Минобразования Украины Лисовой не сдал экзамен по государственному языку

    Украинский министр не смог сдать экзамен по госязыку
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский министр образования Оксен Лисовой не смог сдать экзамен на знание украинского языка, из-за этого в стране начался скандал, сообщают местные СМИ.

    Лисовой нарушил седьмую статью закона «О кабинете министров», обязывающую кандидатов на должность сдать экзамен на знание госязыка, сообщили источники, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Глава Минобра не прошел тест за шесть месяцев, что он находится в должности, утверждают собеседники. Глава ведомства «наплевал» на законы страны, это ставит под сомнение легитимность его назначения на эту должность, указывает пресса.

    В марте же СМИ писали, что Лисовой якобы написал кандидатскую диссертацию в 2012 году с помощью плагиата. В мае министр отказался от степени кандидата наук по философии. Он был назначен на должность 21 марта после отставки Сергея Шкарлета.

    Коментарии (6)
    20 сентября 2023, 13:48
    Скачко: Польша может сказать Украине громкое «до свидания»

    Политолог Скачко: Поляки быстро подавят недовольство украинских нахлебников после отмены пособий

    Скачко: Польша может сказать Украине громкое «до свидания»
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Евгений Поздняков

    Поляки относятся к украинцам как к наемным рабочим. Никакой жалости к ним они не испытывают. А если беженцы попробуют начать протест, его тут же подавят. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее в Польше заявили о прекращении выплат пособий гражданам Украины к концу 2023 года.

    «Польское общество устало от содержания большого числа украинских нахлебников. К тому же эти бездельники еще умудряются и шантажировать приютившую сторону. Вспомним, как Владимир Зеленский угрожал ЕС беспорядками в том случае, если потоки помощи прекратятся. Он, что называется, готов пилить сук, на котором сидел все эти полтора года», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Однако отрицать вероятность погромов на территории Польши нельзя. Украинцев здесь достаточно много, а если им перекроют основной источник доходов, то эти люди получают хороший повод для объединения», – подчеркивает собеседник.

    «Но многое будет зависеть от того, смогут ли эти беспорядки организовать, четко обозначить цели протестов и найти приемлемого лидера. Тем не менее в Польше с украинцами долго возиться не будут», – считает политолог.

    «К ним относятся в лучшем случае как к наемным рабочим. Особого сочувствия в Варшаве к беженцам никто не питает, и если нахлебники решатся пройтись по столице с требованиями, их потуги отстоять «справедливость» быстро будут подавлены, а бунтовщиков вышлют домой», – уверен эксперт.

    «Кроме того, остановка выплат может стать первым шагом на пути к отмене и другой финансовой помощи «союзнику» со стороны Варшавы. В целом Дуда, при должных усилиях, действительно может сказать Украине громкое «до свидания». Главное, чтобы Польша сумела выстоять под давлением США и ЕС, поскольку западные страны сейчас крайне пристально следят за любыми выпадами в сторону Зеленского», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Польше заявили о прекращении выплат пособий гражданам Украины к концу 2023 года. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. По его словам, поддержка беженцев может осуществляться только на период длящегося вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что «в настоящее время нет решения о продолжении тех вещей, которые установлены».

    Говоря о мерах в рамках помощи украинцам, он добавил, что «они не будут продлены в большей степени». Кроме того, министр Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что дальнейшая поддержка беженцев возможна только при условии согласия местных граждан. Об этом пишет издание «Коммерсант».

    По его словам, правительство готово оказывать помощь украинцам, однако в случае, если поляки воспримут эту инициативу негативно, то ее продолжение окажется затруднительным. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Варшава заинтересована в миграции граждан Украины.

    Коментарии (5)
    20 сентября 2023, 21:40
    Лавров обвинил Запад в разжигании гражданской войны на Украине
    Лавров обвинил Запад в разжигании гражданской войны на Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны сорвали выполнение Минских соглашений, поэтому несут ответственность за «развал Украины» и разжигание в ней гражданской войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    По словам Лаврова, Запад избегает предметного разговора по решению украинской проблемы, передает ТАСС. «Видимо, для честного диалога аргументов у него нет», – сказал российский министр.

    Лавров указал на то, что на Западе «делают вид, что не помнят смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантии соблюдении прав человека».

    Также глава российского МИД отметил, что, говоря о территориальной целостности Украины, все молчат про решения ООН о необходимости для Парижа вернуть так называемую французскую Майотту в состав Союза Коморских островов, а для Лондона – уйти с архипелага Чагос.

    Ранее Лавров заявил о риске глобального конфликта из-за действий и позиции Запада.

    Коментарии (2)
    21 сентября 2023, 02:39
    Российская ПВО сбила над Крымом 19 украинских беспилотников

    Минобороны: Над территорией Крыма и акваторией Черного моря уничтожено 19 украинских беспилотников

    Российская ПВО сбила над Крымом 19 украинских беспилотников
    @ Sra Tyler Woodward/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никтин

    Средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и Республикой Крым уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов, еще по одному – над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей, сообщает Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В Минобороны пояснили, что средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному.

    Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, что поддержка Киева странами Запада нарушает принцип самоопределения жителей Крыма и Донбасса после референдумов.

    Коментарии (4)
    20 сентября 2023, 14:33
    Авиация ВКС России сбила бомбардировщик Су-24м ВВС Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Истребители российских Воздушно-космических сил в последние сутки сбили бомбардировщик Су-24м украинских воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.

    Самолет сбит у поселка Нововладимировка в Николаевской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области ударный беспилотник поразил украинский истребитель МиГ-29.

    Также за сутки уничтожены 42 украинских беспилотника у поселков Нагорное, Горловка, Михайловка (ДНР), Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка (ЛНР), Новогоровка, Новое, Мирное (Запорожская область), Подстепное и Казачьи Лагери (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 6945 беспилотников, 438 ЗРК, 12 009 танков и других бронемашин, 1152 машины РСЗО, 6462 орудия полевой артиллерии и минометов.

    Ранее командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявлял, что украинские самолеты не успевают подняться в воздух с аэродрома, как сразу же оказываются в зоне поражения.

    Коментарии (4)
    21 сентября 2023, 03:59
    Во Франции призвали остановить Зеленского после обвинений в адрес Польши

    Французский политик Филиппо призвал остановить президента Украины Зеленского после обвинения в адрес Польши

    Во Франции призвали остановить Зеленского после обвинений в адрес Польши
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Необходимо остановить президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Польшу в поддержке России, пока его действия не привели к катастрофе, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Французский политик заявил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что Польша «срочно» вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил «с полуслова» эту страну в поддержке России, передает РИА «Новости».

    По словам Филиппо, «зная Польшу», высказанное Зеленским обвинение «бредовое». Французский политик заявил, что Польша приняла много украинских беженцев и дала Зеленскому «больше всего».

    По мнению Филиппо, это еще раз доказывает безумный и до крайности своенравный характер Зеленского. Французский политик выразил уверенность, что Зеленский «никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить».

    Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий объявил о полном прекращении поставок оружия Украине. В среду посла Украины вызвали в МИД Польши из-за высказываний украинского лидера Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН. Ранее польские СМИ сообщили об отмене встречи президентов Польши и Украины на полях ГА ООН.

    Коментарии (2)
    20 сентября 2023, 19:42
    Зеленский представил в ООН игнорирующую интересы России «формулу мира»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский вновь представил на заседании СБ ООН свою «формулу мира» по урегулированию конфликта с Россией.

    Как сообщает ТАСС, Зеленский повторил свои условия для «прекращения боевых действий»: вывод ВС России за границы 1991 года и возвращение Украине контроля в «исключительной экономической зоне» в Черном и Азовском морях.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что инициативы продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского подменяют любой серьезный разговор. По словам главы МИД России, нельзя полагаться на те усилия, которые продвигают условия президента Украины.

    Коментарии (3)
    20 сентября 2023, 14:52
    Польша пригрозила прекратить поставки продуктов Киеву

    Польша предупредила Украину о последствиях развития конфликта

    Польша пригрозила прекратить поставки продуктов Киеву
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киев столкнется с последствиями, если будет продолжать развивать конфликт в сфере АПК, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала Polsat news.

    Премьер предупредил, если конфликт получит продолжение, то Варшава добавит к запрету на ввоз в Польшу еще продукты, передает РИА «Новости».

    Ранее замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев скоро введет эмбарго на импорт некоторых овощей из Польши в ответ на продление запрета на ввоз украинского зерна. Польский глава Минсельхоза ответил, что Варшава с этим справится, а вот справится ли с этим Украина – неизвестно.

    Коментарии (2)
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      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

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