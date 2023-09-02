Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.11 комментариев
Мирные жители погибли и пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ
Жертвами украинских обстрелов ДНР и Запорожской области стали три мирных жителя
В оперативных службах Запорожской области сообщили, что жертвами украинского обстрела стали два человека, еще пять получили ранения. В результате обстрела ДНР погиб один человек, девять получили травмы, сообщил врио главы региона Денис Пушилин.
В Запорожской области вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по селу Конские Раздоры. Под обстрел попала «территория коммерческого предприятия, где располагались офис, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, ангар и стоянка». Помещения разрушены, в частных постройках поблизости выбиты стекла, передает ТАСС.
Пушилин в Telegram сообщил, что ВСУ нанесли удары по Донецку, Старомихайловке, Горловке, Александровке, Мироновскому. В Старомихайловке убита женщина, жители Донецка и Александровки получили ранения средней степени тяжести. В результате украинских обстрелов в ДНР повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Напомним, в Петровском районе Донецка корпус украинского кассетного снаряда пробил стену жилого дома и влетел в квартиру.