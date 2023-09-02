Кассетный снаряд ВСУ попал в квартиру жилого дома в Донецке

Корпус кассетного снаряда влетел в квартиру жилого дома в Донецке

Tекст: Вера Басилая

Хозяйка квартиры находилась в ней во время инцидента, снарядами ранило людей, которые гуляли во дворе, передает РИА «Новости».

Между тем, ВСУ выпустили еще четыре кассетных снаряда по Кировскому и Петровскому районам Донецка.

Согласно данным с 19.20 по 19.30 в субботу украинские войска выпустили девять снарядов 155 мм по Петровскому району Донецка. С 20.05 по 20.10 было выпущено семь снарядов калибра 155 мм по Ясиноватскому району.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов Донецка «натовскими» снарядами, в том числе с кассетными боеприпасами, пострадали шесть мирных жителей.