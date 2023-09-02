ВСУ обстреляли Донецк «натовскими» снарядами с кассетными боеприпасами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк артиллерийскими снарядами калибра 155 мм с кассетными боеприпасами

Tекст: Антон Никитин

Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 16.20 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины из населенного пункта Нетайлово по Куйбышевскому району Донецка снарядами калибром 155 мм.

Кроме того, в 14.35 и 14.50 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными боеприпасами калибром 155 мм из населенного пункта Кураховка, в 13.20 и в 14.45 ВСУ нанесли удар по тому же району обычными артиллерийскими снарядами калибра 155 мм.

Помимо этого, в 14.25 вооруженные формирования Украины обстреляли Кубышевский район Донецка из населенного пункта Яснобродовка ракетами РСЗО.

Также в 13.05 ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка кассетными боеприпасами калибром 155 мм из населенного пункта Галицыновка.

Обстрелы Донецка Вооруженными силами Украины из ствольной и реактивной артиллерии продолжались всю ночь и все утро субботы, прерываясь лишь на несколько часов.

В субботу в результате обстрелов Донецка в Петровском районе пострадали шесть мирных жителей.