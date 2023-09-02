Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.7 комментариев
ВСУ обстреляли Донецк «натовскими» снарядами с кассетными боеприпасами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк артиллерийскими снарядами калибра 155 мм с кассетными боеприпасами
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из артиллерии калибра 155 мм, в том числе кассетными боеприпасами, в результате пострадали шесть человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 16.20 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины из населенного пункта Нетайлово по Куйбышевскому району Донецка снарядами калибром 155 мм.
Кроме того, в 14.35 и 14.50 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными боеприпасами калибром 155 мм из населенного пункта Кураховка, в 13.20 и в 14.45 ВСУ нанесли удар по тому же району обычными артиллерийскими снарядами калибра 155 мм.
Помимо этого, в 14.25 вооруженные формирования Украины обстреляли Кубышевский район Донецка из населенного пункта Яснобродовка ракетами РСЗО.
Также в 13.05 ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка кассетными боеприпасами калибром 155 мм из населенного пункта Галицыновка.
Обстрелы Донецка Вооруженными силами Украины из ствольной и реактивной артиллерии продолжались всю ночь и все утро субботы, прерываясь лишь на несколько часов.
В субботу в результате обстрелов Донецка в Петровском районе пострадали шесть мирных жителей.