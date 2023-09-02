Эскперты в США оценили возможность ухода из Конгресса пожилых политиков

Tекст: Вера Басилая

Профессор политологии в колледже Помона Джон Сири считает, что Конгресс и администрация президента США представляют собой геронтократию, и нет никаких шансов на изменения в ближайшее время, передает РИА «Новости».

Как отметила эксперт по политике США и преподаватель в Ирландском национальном университете в Корке Клода Харрингтон после последствий руководства страной «восьмидесятилетних» лидеров, необходимо вводить возрастные ограничениях в большой политике США. По ее словам, большинство американцев поддерживают эту инициативу.

В свою очередь почетный профессор Притцкерской школы юриспруденции при Северо-Западном университете в Чикаго Стивен Прессер считает, что пожилым политикам удается почти всегда переизбираться за счет финансового преимущества. По его мнению, нужно ограничить срок полномочий конгрессменов и сенаторов, а не на их возраст.

Прессер также отметил, что главной проблемой политиков в США остается их коррумпированность и некомпетентность, это касается и Байдена, Макконнелла и 90-летнего сенатора от Демократической партии Дайэнн Файнстайн.

Напомним, 81-летний Макконнелл замолчал и замер примерно на полминуты после того, как его спросили про планы на переизбрание. Примечательно, что это не первый подобный инцидент.

Между тем, врач в Конгрессе выдал ему справку о медицинской пригодности к продолжению работы.

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