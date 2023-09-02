Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.7 комментариев
В США оценили возможность ухода из Конгресса пожилых политиков
Эскперты в США оценили возможность ухода из Конгресса пожилых политиков
Преобладание в Конгрессе США возрастных политиков с проблемами со здоровьем требует решения, однако надеяться, что это случится скоро, не стоит, заявил ряд американских экспертов.
Профессор политологии в колледже Помона Джон Сири считает, что Конгресс и администрация президента США представляют собой геронтократию, и нет никаких шансов на изменения в ближайшее время, передает РИА «Новости».
Как отметила эксперт по политике США и преподаватель в Ирландском национальном университете в Корке Клода Харрингтон после последствий руководства страной «восьмидесятилетних» лидеров, необходимо вводить возрастные ограничениях в большой политике США. По ее словам, большинство американцев поддерживают эту инициативу.
В свою очередь почетный профессор Притцкерской школы юриспруденции при Северо-Западном университете в Чикаго Стивен Прессер считает, что пожилым политикам удается почти всегда переизбираться за счет финансового преимущества. По его мнению, нужно ограничить срок полномочий конгрессменов и сенаторов, а не на их возраст.
Прессер также отметил, что главной проблемой политиков в США остается их коррумпированность и некомпетентность, это касается и Байдена, Макконнелла и 90-летнего сенатора от Демократической партии Дайэнн Файнстайн.
Напомним, 81-летний Макконнелл замолчал и замер примерно на полминуты после того, как его спросили про планы на переизбрание. Примечательно, что это не первый подобный инцидент.
Между тем, врач в Конгрессе выдал ему справку о медицинской пригодности к продолжению работы.
Газета ВЗГЛЯД писала, как президент США Джо Байден личным примером показал одряхление США.